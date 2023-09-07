內地人驚訝「踎」原來好不雅？！港漂分享6大文明遊港規則免失禮

我們自小在香港長大，好多規矩都潛而默化，不說出來大家都有共識點做！然而，好多事情你知我知，不表示外地遊客會知！近日，小紅書有位常來港工作的港漂女士分享「如何在香港擴大交際圈」，並例舉6大文明遊港規則，免得大家成為失禮奧客！帖文一出，隨即引發熱討，不少內地人驚訝，原來港人覺得當街蹲踎好不雅，其次車廂播歌、抱著吃瓜心態去八卦人家私隱、習慣叫人全名…等都榜上有名，即睇網民點講！



原來好多內地人唔知，當街蹲踎、車廂大聲播歌好失禮。（截圖自運輸署宣傳廣告）

港漂分享6大文明遊港規則 大量內地人驚訝「踎」原來好不雅！

自通關以來，香港內地接軌，兩地市民不論在工商、旅遊或升學都有頻繁交流。早前，在小紅書上就有位常來港工作的港漂女士分享6個文明遊港免失禮規則，好讓大家來到香港「避雷」免失禮，從而擴大交際圈！當中，不少內地人驚訝，原來香港人認為當街蹲踎好不雅，在公車播音樂或大聲講話都會遭到白眼…等，深切體會兩地文化差異原來咁大！

有港漂於小紅書分享6大文明遊港規則。（截圖自小紅書）

港漂分享6大文明遊港規則

【1】不要隨意八掛 - 香港人好重視隱私，打交道要收起吃瓜心態，不要問太多私人問題。這點也延伸至叫人全名，內地叫人全名好普遍，但港人習慣以英文名或花名去呼喚對方，也有著保護私隱的因由。

【2】守時守約 - 在香港赴約要大家提早到達，對於香港人而言時間就是金錢。

【3】AA制 - 不要搶買單，香港人出去玩還是吃飯都遵從AA制。

【4】不要突然拜訪或留宿 - 提前預約好所有拜訪或留宿，不要突然登門，香港人喜歡按步就班。

【5】注意用詞 - 香港人忌講不好的詞語，如粵語中的「空」發音和「兇」一樣，空要轉講為「吉」；高樓大廈都沒有4樓，因為「４」發音和「死」發音差不多。

【6】文明出行 - 在公眾場合不要公放音樂和大聲講話影響到別人，當街蹲踎好不雅，通常都會遭受港人白眼，不少人會露出不滿神情，這些場景都是很尷尬的。



當街蹲踎爭議最大 內地網民：亞洲蹲很普遍！

在6大文明遊港規則中，第1至5點，整體網民討論度不大，唯獨是最尾第6點爭議熱度最高！不少人直指不知道港人原來覺得隨意在路上蹲著好不雅，驚訝指「竟然還有這點！」、「難怪上次走累，蹲著有很多人看我」、「亞洲蹲分明很普遍」等，又質疑沒干擾到他人，不雅何來？

（fb群組「香港花生友」圖片）

港人認知 踎文化象徵地位低下的人

為此，還有網民還做了資料蒐集，梳理在香港踎文化的起源：「踎（蹲）本就是香港本地的不良行為符號。根據我查閱到的的資料，蹲一開始並不是內地遊客的符號，而是香港本地對地位低下的人的認知，比如在周星馳電影中乞丐或者混混在鏡頭裡往往是蹲著的。現實裡，早些年在香港碼頭上討生活的人也是『踎』著的。然而在 2008年前後大量內地低價旅遊團湧入香港，少量素質低下的遊客的各種不文明行為被拍攝圖片或視頻在香港的論壇上廣泛傳播，後經媒體放大，包括蹲在內的一些不良的行為符號就被套在了內地遊客的頭上，成為一種看起來像是『地域黑』的文化符號。」

香港人自小被教育不要蹲地，因這行為是對地位低下的人的認知，如乞丐或小混混等。（電影《監獄風雲》劇照）

內地網民認為香港缺乏歇腳地 不犯法怎麼做都可以

不過，有內地網民也覺得是因為香港街頭好少椅子給遊人休息，所以無可奈何需要踎：「香港能讓歇腳的地方幾乎沒有，飲品店很少，店裡都沒有設置座位。上次我跟男朋友去，愣是只有中午吃飯坐了1小時，全天都沒看到能坐的地方。老外直接坐地上。」「震驚了...和朋友一起出去玩，然後走累了，在路邊休息一下，其中有的就蹲下，有的挨著站都不行？真覺得網上的香港人事好多。全世界都蹲得就你香港蹲不得？只要不犯法，怎麼做都可以，什麼雅不雅誰定義的？說好的自由呢？我想蹲就蹲了。累了不舒服了，蹲一下搞的十惡不赦真是沒必要。」

即睇網民點講 ▼ ▼ ▼

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車廂大聲播歌或說話 必遭港人白眼

至於另一討論度高的話題就是車廂大聲播歌或喧嘩必定會惹來港人不滿。這點不論香港或內地網民都感到認同，有內地網民直指「永遠記住世界不是你一個的，也有其他人，你有享受刷抖Y或跟朋大視頻的權利，但也要尊重別人享受清凈的訴求。每次看到地鐵上開著手機音量只知自己享受的人便想揍他們。」，又有人指「很喜歡香港地鐵大部分人都很安靜」。

（截圖自運輸署宣傳廣告）

即睇網民點講 ▼ ▼ ▼

經過一番討論，最後也有網民指中港兩地無論在生活方式、習俗和語言方面雖然都不同，存在不少差異，但透過尊重彼此的多元性，互相學習、理解和合作，不失為一個共存及共同成長的好機遇。