日本紅葉2025｜氣象局最新預測　北海道/東京/京都50賞楓點50推介

日本紅葉預測2025！秋天是日本賞楓的最佳時間，旅客可以看到漫天紅葉的美景！日本氣象局最新公布2025年的最新紅葉預測，《香港01》「好食玩飛」頻道率先整合日本全國紅葉預測日子、最佳賞楓時間及景點給大家參考，以便大家提早規劃行程！即睇賞紅葉情報、賞楓好去處！（紅葉預測資訊會不斷更新）



新潟縣苗場過往的紅葉林（圖片來源：新潟縣觀光協會）

日本紅葉預測2025｜北海道最早見頃 天氣酷熱或使紅葉延後轉紅

日本氣象局公布了2025年日本紅葉的預測時間，預計今年北海道會率先見頃，紅葉最佳觀賞期由往年的9月中旬延遲至10月下旬，至於關東及關西地區的最佳觀賞期則與往年相約，預測會在11月下旬進入見頃期。

值得留意的是，今年日本全國天氣比往年酷熱，而楓葉要待氣溫下降才會轉紅，故部份地區的紅葉見頃期可能會再延後。

紅葉預測2025｜即時更新的實用網站推介

如果已在規劃紅葉旅行的行程，大家出發前不妨查閱當地最新的天氣實況，例如瀏覽日本氣象廳、日本氣象協會tenki.jp以及氣象新聞公司Ｗeathernews，三個提供大範圍紅葉預測的網站。

日本氣象廳：提供紅葉前線預測和各地區紅葉見頃預報；

日本氣象協會tenki.jp：提供官方預測及現場實景照片；

氣象新聞公司 Weathernews：提供紅葉指數、變色進度。



北海道紅葉預測｜大雪山旭岳最早；札幌、函館最晚

大雪山・層雲峽・黑岳：9月中旬至9月下旬

定山溪・登別・支笏湖：10月中旬至10月下旬

札幌市區・函館：10月下旬至11月上旬



日本北海道地區往年紅葉預測（圖片來源：weather.jp）

賞楓地點推薦【1】旭岳

北海道旭岳是北海道最高峰，海拔2291米，從旭岳溫泉搭乘纜車到山頂，沿途攀升可將葉山林盡收眼底。

旭岳紅葉（圖片來源：Youtube@スナフキン45 ）

賞楓地點推薦【2】支笏湖

支笏湖是北海道的是4萬年前火山爆發所形成的火口湖及不凍湖，支芴湖畔的楓葉轉紅映照在水面上更是壯觀！沿著支笏湖畔散步或搭乘觀光船更可以感受不一樣的紅葉之旅！

賞楓地點推薦【3】豐平峽

豐平峽水庫由豊平川和茂密的樹林交織而成，在秋季到訪可以看到整座山壁染成紅色，場面超級壯觀！

豐平峽紅葉（圖片來源：定山溪觀光協會）

賞楓地點推薦【4】登別地獄谷

登別地獄谷在每年秋天都會有滿山的鮮紅楓葉，火山熔岩的特殊地形再搭配噴氣孔和湧泉，是非常特別的秋日景色。

賞楓地點推薦【5】定山溪温泉

定山溪温泉有「札幌後花園」之稱，除了可以一邊浸溫泉一邊欣賞紅葉外，更可以到二見吊橋與紅葉打卡！

定山溪温泉（圖片來源：北海道官方網站）

賞楓地點推薦【6】北海道大學

從札幌站步行約3分鐘即可進入北海道大學，交通非常便利！北海道大學校園內歐式建築林立，氣氛非常浪漫。而在紅葉季，除了可在白楊木林道區眺望楓葉滿佈的天空與在街道不停伸延的白楊樹外，還有佈滿銀杏樹的「銀杏大道」，其金黃色的樹葉與校園各處盛放的紅葉互相映襯，掏出手機隨便拍照，也能拍出滿滿的氛圍感。

東北地區紅葉預測｜十和田湖最早；弘前城、仙台最晚

十和田湖・奧入瀨溪流：10月上旬至10月中旬

鳴子峽・藏王溫泉：10月中旬至下旬

弘前城、仙台：10月下旬至11月上旬



日本東北地區往年紅葉預測（圖片來源：weather.jp）

賞楓地點推薦【1】奧入瀨溪流

奧入瀨溪流位於青森縣，溪流總長14公里，可以欣賞到「白線瀑布」、「九段瀑布」、「銚子大瀑布」、「三亂流」、「阿修羅流」瀑布，瀑布配紅葉風景美不勝收！

賞楓地點推薦【2】十和田湖

十和田湖位於青森縣，是日本第三深的湖泊，滿滿的紅葉倒映在清澈水面上，可以一邊散步一邊欣賞楓葉，超級寫意！

十和田湖紅葉（圖片來源：翔笙旅行社股份有限公司）

賞楓地點推薦【3】猊鼻溪

位於岩手縣的猊鼻溪是日本百景之一的絕美景點，在秋季更可以看到紅葉依附在溪岩上的美景，如果搭乘日式觀光小船欣賞沿途景色更壯觀！

猊鼻溪（圖片來源：翔笙旅行社股份有限公司）

賞楓地點推薦【4】石黑武家屋敷

位於秋田縣的角館石黑武家屋敷是江戶時代地位崇高的武士的居住地，也是該地區中最古老的建築。石黑武家屋敷三面環山，街道古色古香，在秋季前往更可以看到傳統的黑牆建築與巨大的楓樹相映成趣的美景，換上日本的和服賞楓就更有氣氛！

賞楓地點推薦【5】銀山溫泉

銀山溫泉是位於山形縣鄉間的溫泉勝地，雖然地理面積不大，但古色古香的街景仍然吸引不少人慕名而至！美麗楓紅搭配古老的溫泉街及日式傳統木製建築，日系感滿滿！

賞楓地點推薦【6】鳴子峽

峽谷呈V字形的鳴子峽，有高約100公尺的斷崖，足足延綿約2.5公里，景色十分壯麗，在紅葉季時由黃逐漸變紅的楓葉，與翠綠的松樹互相襯托，加上峽谷磅礡的溪流奇景呈現出如山水畫般漂亮的景色。如是坐火車前往的話，還可在火車穿越鳴子峽時，近距離看到更艷麗的風景。

關東地區紅葉預測｜日光最早；東京市區約在11月中旬

日光・奧日光：10月上旬至10月中旬

東京市區（新宿御苑、上野恩賜公園等）：11月中旬至12月上旬



日本關東地區往年紅葉預測（圖片來源：weather.jp）

賞楓地點推薦【1】吹割瀑布

吹割瀑布是當地人強烈推薦的賞紅葉景點。吹割瀑布被列為天然紀念物，擁有長達1.5km奇石分布的溪谷，以及高約7米、寬30米規模的瀑布。秋天時分，觀瀑台更可以眺望槭、櫸、紅葉等植物呈現的繽紛色彩及瀑布的雄偉景致！

賞楓地點推薦【2】榛名山

榛名山位於日本群馬縣，，山頂上亦有一座火山口形成的火山口湖「榛名湖」。當秋天來臨時，榛名山便會染上一片楓紅，走到山頂更可無死角飽覽榛名湖與紅葉景色！

榛名山紅葉（圖片來源：群馬縣政府）

賞楓地點推薦【3】箱根蘆之湖

在秋天到訪箱根除了可以享受溫泉之外，也建議到「蘆之湖」賞楓，可以乘坐「海賊船」一邊遊湖一邊欣賞紅葉景色，在天氣好的時候更可以看到富士山！

賞楓地點推薦【4】明月院

明月院位於鎌倉，以銀杏和紅葉的觀賞名所而聞名。明月院的「本堂後庭院」亦只會在秋天紅葉盛開時才會特別開放予人賞楓，從「本堂」的圓窗看出去的風景也非常好，來這裡打卡拍照絕對好看！

賞楓地點推薦【5】代代木公園

代代木公園鄰近明治神宮旁，有非常寬廣的草坪，在秋天時，草坪周圍的楓樹會開始染上秋色，不想走馬看花，坐在紅葉下療瘉心靈，或一邊野餐一邊感受濃厚秋意是最佳選擇！

賞楓地點推薦【6】新宿御苑

新宿御苑四處都種滿老樹，內有日式庭園、幾何式庭園及可以欣賞寬廣草坪等自然景觀的風景庭園等，在秋季前往能欣賞到絕美的楓葉和菊花壇展，在古色古香的日式氛圍下欣賞紅葉別有一番風味！

賞楓地點推薦【7】國營昭和紀念公園

國營昭和紀念公園有種類繁多的花卉。在秋季到訪除了可以邊漫步或踩單車邊賞楓外，更可欣賞到滿布銀杏樹的黃色葉片及美麗楓紅的銀杏大道！公園也會在秋季舉辦紅葉祭和點燈活動，紅葉景色更醉人！

賞楓地點推薦【8】高尾山

高尾山位於東京都八王子市，是一座高約600尺的山。每逢秋季，高尾山其紅、黃交織的景色非常艷麗。由於登山難度低，因此無論是小孩子還是長者都能輕鬆登上山看紅葉，所以深受當地人和旅客喜愛。

中部地區紅葉預測｜白川鄉率先見頃；松本城約在12月上旬

乘鞍岳・白川鄉：10月上旬至中旬

上高地・立山黑部：10月中旬至下旬

上田城・松本城：11月中旬至12月上旬



日本中部地區往年紅葉預測（圖片來源：weather.jp）

賞楓地點推薦【1】須又峽夢之吊橋

須又峽位於靜岡縣，是一個向上游延伸約20公里的山谷與瀑布，以紅葉聞名。在秋天踏上須又峽的夢之吊橋，更可以被色彩斑斕的森林和湖水圍繞，絕對是人間秘境！

須又峽夢之吊橋（圖片來源：Explore Shizuoka）

賞楓地點推薦【2】雲湯池

雲湯池位於輕井澤，是非常熱門的賞楓景點距離輕井澤車站僅20分鐘步程，前往賞楓超方便！雲湯池環湖公園可以看到楓樹倒映在湖水中，野鴨在楓樹倒映中暢游更特別！

賞楓地點推薦【3】白鳥庭園

白鳥庭園位於名古屋，是擁有1500顆楓樹的池泉迴遊式日本庭園。每逢賞楓季節，白鳥庭園都會舉辦觀楓會，亦可亦在此欣賞夜楓。

賞楓地點推薦【4】河口湖

河口湖除了是溫泉勝地，更是絕佳的賞楓景點！在秋天時分到訪可以看到以富士山及河口湖畔為背景的美麗「楓」景，入住溫泉酒店更可以一邊浸溫泉一邊賞楓！

賞楓地點推薦【5】下呂溫泉

下呂溫泉是位於岐阜縣的溫泉鄉，擁有古色古香的村落及溫泉寺。在秋天到訪下呂溫泉的合掌村及溫泉寺，可以看到火紅色的紅葉及古老建築的動人景色，有如仙境一樣！

賞楓地點推薦【6】上高地

上高地是日本中部地區著名的賞楓地點，其美麗的自然景色曾獲得「特別名勝」和「特別天然紀念物」的美譽。除了可一邊走一邊欣賞高逾3,000公尺的穗高連峰外，還可在周邊的河童橋、明神池和大正池觀賞到宛如童話世界般，被一片金黃、褐紅所包圍的美景。

關西地區紅葉預測｜高野山約在10月下旬；大阪城在11月中旬

比叡山・高野山：10月下旬至11月中旬

京都市區（嵐山、東福寺、南禪寺等）：11月中旬至下旬

奈良公園・大阪城公園：11月中旬至12月上旬



日本關西地區往年紅葉預測（圖片來源：weather.jp）

賞楓地點推薦【1】清水寺

清水寺附著音羽山建在懸崖峭壁邊，只要爬上參道就能看到歷史古建築搭配火紅的楓葉、遠眺京都市景！在賞楓時節，清水寺也會實施點燈活動，可以一睹睽違已久的美麗夜楓！

賞楓地點推薦【2】嵐山渡月橋

嵐山渡月橋是京都著名的景點，位於林木茂密的山間，在秋天會轉換成一片火紅的豔麗秋色，可以好好感受秋天的京都風情！每年11月的第2個周日也會舉辦「嵐山紅葉祭」，是相當有特色的祭典活動！

賞楓地點推薦【3】北野天滿宮

北野天滿宮是京都市古老的神社之一，是桃山時代風格的建築，內有一處梅花林園，亦有不少楓樹，在秋季漫步其中賞紅葉，能享受被茂密楓葉重重包圍的感覺！北野天滿宮每年僅在初夏及秋季開放，每年10月的第三個星期日更會舉辦秋祭，機會非常難得！

賞楓地點推薦【4】琉璃光院

琉璃光院以賞楓聞名，在書院內有如琉璃鏡一般的桌面倒映出窗外的楓紅，非常唯美又打卡able！琉璃光院僅在每年春天、夏天及秋天的特定時間開放。

賞楓地點推薦【5】大阪城公園

大阪城公園總面積達105.6公頃，西之丸庭園有約300株櫻花；梅林則種有1270株梅花；天守閣前更有不少銀杏樹及楓樹，一年四季都可以欣賞到不同景色！在紅黃葉盛開時前往賞楓別有風情，更可以參與園內每年春秋兩季舉辦的花木市集！

賞楓地點推薦【6】萬博紀念公園

萬博紀念公園位於大阪府吹田市，園內種有一萬棵以上的樹木，因此每逢秋天來臨，整個公園的樹木都會染上楓紅，日式庭園的瀑布更會變成紅葉瀑布，令人賞心悅目！

賞楓地點推薦【7】高源寺

高源寺位於兵庫縣，所栽種的楓樹是由禪師自中國修行帶回來種植的「天目楓」，小巧的葉片與明顯的鋸齒邊緣與其他地方的楓樹有所不同，在高源寺可以欣賞到楓紅交織的美麗景色！

賞楓地點推薦【8】奈良公園

奈良公園以「鹿」聞名，內裡亦種滿了銀杏樹和楓樹，秋季時前往觀光，可以一邊餵鹿一邊欣賞銀杏的楓葉的自然美景！

賞楓地點推薦【9】伏見稻荷大社

伏見稻荷大社所說是來京都的必去景點之一，景點鄰近市區，而且交通相當方便，於伏見稻荷站下車徒步5分鐘便能到達。在每逢紅葉盛開的秋季時，神社著名的千本鳥居，其朱紅色的外觀，以及神社的狐狸雕像便會與盛開的紅葉相映成趣，成為一片獨特的日本風景。

賞楓地點推薦【10】平等院

位於宇治市的平等院，是少數被列入世界文化遺產的名勝之一，在院內種植了約200棵楓樹，紅葉盛放時一片艷麗的赤紅色與古色古香的平等院，其渲染在湖中的倒影互相輝映，特別適合喜歡古典建築的旅客前往觀賞。

中國及四國地區紅葉預測｜鳥取、島根在10月下旬；德島在11月上旬

大山・帝釋峽（鳥取、島根）：10月下旬至11月中旬

宮島紅葉谷公園：11月中旬前後

德島剣山、祖谷溪：11月上旬至中旬



日本中國及四國地區往年紅葉預測（圖片來源：weather.jp）

賞楓地點推薦【1】寒霞溪

寒霞溪是日本三大溪谷之一，可以俯瞰瀨戶內海，更是四國香川縣賞紅葉的第一名所！每逢秋天，溪谷便會被楓葉染得一片通紅。從寒霞溪山頂搭乘纜車，景色更壯觀！

賞楓地點推薦【2】栗林公園

栗林公園是位於四國的傳統日式庭園，更被列為國之特別名勝。秋季時分除了可以在白天賞楓，也可以在晚上欣賞夜楓！

賞楓地點推薦【3】足立美術館

足立美術館除了有收藏日本繪畫藝術的美術館，更有一座超大的日式庭園！庭園內有楓樹和杜鵑花，在秋季到訪更有機會看到鋪滿紅色的楓葉地毯！

賞楓地點推薦【4】奧津谷

奧築溪被譽為岡山縣的紅葉名勝之一，溪谷全長3公里，沿著溪間散步可以欣賞壯麗的自然景觀。每到秋季，鮮紅的楓葉、山毛櫸、槭樹等都會將溪谷沿岸染上美麗的秋色，景色宜人。

賞楓地點推薦【5】宮島嚴島神社

宮島被稱為日本三景之一，宮島嚴島神社更是必訪景點！神社與周圍的自然景觀融為一體，屹立在海上的鳥居也非常壯麗！在秋季到訪更可以到神社旁邊的「紅葉谷公園」和「大聖院」欣賞滿地紅葉！

賞楓地點推薦【6】今高野山

今高野山是縣內著名的紅葉景點之一，每逢紅葉季也會吸引一眾攝影愛好者前往，而且保留了不少寶貴的文化財產，如觀音堂本尊佛像、普門閣古色古香的建築等。入秋後，山林處處染上豔紅、金黃的色調，與古寺互相映照，形成一種獨特的日本風情，非常有詩意。

九州地區紅葉預測｜阿蘇、由布院最早見頃；熊本、福岡約在11月中旬

九州阿蘇、由布院周邊山區：10月下旬至11月中旬

熊本水前寺成趣園・福岡太宰府：11月中旬至12月上旬



日本九州地區紅葉往年預測（圖片來源：weather.jp）

賞楓地點推薦【1】九年庵

位於佐賀縣的九年庵是賞楓的知名景點，日本庭園內種植了130多棵楓樹及杜鵑，在秋天到訪都會欣賞到絕美的楓景！九年庵只會在秋季紅葉季才會對外開放9天，把握機會前往觀光啦！

賞楓地點推薦【2】秋月城跡

被稱為小京都的秋月城跡位於福岡，是福岡有名的紅葉名勝。建於17世紀的秋月城保存至今的遺跡包括石牆和城樓，其中的黑門尤其令人印象深刻！在秋季前往賞楓可以看到黑門與火紅的紅葉相映成趣。

賞楓地點推薦【3】富貴寺

位於大分縣的富貴寺是九州最古老的木造建築，也是日本三大阿彌陀堂之一，建於718年。富貴寺的四周種滿了楓樹，被秋葉包圍的阿彌陀堂景色美極了！

富貴寺（圖片來源：Oita Heritage）

賞楓地點推薦【4】菊池溪谷

菊池溪谷位於熊本縣，瀑布和原始森林孕育了豐富的動、植物種類，更是野生鳥類的寶庫！在落葉時分，溪谷更會因紅葉落下而變成一張色彩繽紛的地毯，十分值得觀賞！

賞楓地點推薦【5】霧島溫泉

位於鹿兒島的霧島溫泉是溫泉鄉，從霧島溫泉鄉到蝦野高原的一整條路線都是觀賞紅葉的熱門地點，可以一邊開車一邊欣賞紅葉。霧島神宮內亦種滿了楓樹，火紅及泛黃得樹葉非常好看！

賞楓地點推薦【6】高千穗峽

高千穗峽是由阿蘇山爆發時所流出的熔岩經數萬年的侵蝕而形成的V字形峽谷，兩岸平均高約80公尺，斷崖長達7公里。在紅葉季時，兩邊會遍佈連綿不斷的紅葉林，加上日本瀑布百選之一的「真名井瀑布」襯托下，瀑布與楓樹互相輝映，景色更為壯麗，而且當地還提供划船的遊樂活動，可一邊划船一邊賞楓，是福岡著名的賞楓勝地之一。

賞楓地點推薦【7】吞山觀音寺

位於福岡縣糟屋郡篠栗町的吞山觀音寺，是縣內首屈一指的賞楓勝地。每年約11月初，寺廟內的數百棵楓樹便會開始逐漸盛放，火紅色的紅葉包圍整座寺廟，景色相當壯麗。另外，據說寺院非常靈驗，吸引不少當地人前往造訪，每年參拜人數更超過100萬人，在賞楓的時候，順道參拜也不錯。

賞楓地點推薦【8】舞鶴城公園

舞鶴城公園由津奈木城的遺跡改建而成，有著重要地標「重盤岩」。公園內種植了不少楓葉和銀杏，可隨處欣賞到紅、黃紅織的美景。而前往舞鶴公園的方法十分簡單，從鄰近福岡商圈的地鐵站天神站走約15分鐘便可到達，非常適合想在福岡觀賞楓葉，又不想遠行的朋友。

