塔斯汀中國漢堡爆紅！創意烤鴨包港網民讚完勝Ｍ記　惟2理由扣分

塔斯汀中國漢堡爆紅！在香港常常都是食到美式漢堡，食到悶何不北上，試試內地大熱的塔斯汀中國漢堡？近日有網民分享在深圳order塔斯汀漢堡的經歷，大讚以「膜」取代傳統漢堡包皮更香更酥脆，北京烤鴨/麻婆豆腐有創意，有包有雞有汽水¥19.9，完勝香港的美式連鎖漢堡店！不過，惟2理由扣分，即睇網民點講！



塔斯汀中國漢堡在內地爆紅，香港人試過又點睇？（圖片來源：小紅書@金开心吃不饱）

港網民讚塔斯汀北京烤鴨漢堡/麻婆豆腐漢堡有創意 味道完勝傳統美式漢堡

近日在Facebook群組「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」，有網民分享在深圳試食了一種奇特的中式漢堡，以東北膜餅取代傳統漢堡包皮，加上北京烤鴨、麻婆豆腐、滕椒雞腿、魚香肉絲、五香肉餅、火爆辣子雞等配料，奇葩程度不輸早前大熱的白切雞壽司！他在好奇心驅使下，在美團下單叫了一個套餐，有包有雞有汽水僅售¥19.9，意外地抵！

（截圖自「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」Facebook群組）

味道方面，他大讚整體味道不錯，自己就推介北京烤鴨漢堡及板燒鳳梨漢堡，外香酥內軟唔乾，雖然中式口味未必是港人至愛，但值得一試！

（圖片來源：小紅書@对方正在输入...）

貼文一出，即引起網民熱議，不少人表示該店漢堡以中菜做餡，口味特別，好想一試！另有食過網民也贊同好食，指「我喺呢間試過麻辣豆腐漢堡，出奇地好食！」、「最基本連個飽都特別好食。已經贏幾條街」，並反推介指覺得滕椒雞包才是最好食！不少食過網民覺得味道完勝香港M記，光是價錢都平一大截，以美團App下訂，漢堡套餐最平¥15.9食到，小食一律折扣下來低至¥5.9，抵到爛！

塔斯汀中國漢堡平靚正 惟2理由扣分

有正亦有負，有網民也指塔斯汀中國漢堡有2個位好扣分！首先，因為用東北膜餅取代傳統漢堡包皮，中國漢堡賣相沒美式漢堡般好！食物最緊要是引起人食慾，如果賣相不佳，吃上起來也不爽。其次，網民發覺塔斯汀的餡料好多都碎上，如麻婆豆腐、魚香肉絲及杏鲍菇等，一咬就跌到一地都係，不太方便須改善。