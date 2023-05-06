深圳酒店高CP推介：洲際有無邊際泳池　鹽田凱悅體驗「雲端住宿」

開關後北上玩樂是香港人週末活動的另一選擇，不想即日來回的你，不妨考慮KKday精選的3大深圳酒店來一趟2日1夜，部分深圳酒店更提供親子套票，適合一家大細度過一個難忘假期。



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深圳酒店推介一：深圳大梅沙京基洲際度假酒店 InterContinental Shenzhen Dameisha Resort｜無邊際游泳池

深圳大梅沙京基洲際度假酒店坐落在深圳東部大梅沙海濱，面朝波瀾壯闊的南海，三面環梧桐山，邁出酒店即至綿延兩公里的金色沙灘，坐擁迷人海景。6間餐廳及酒吧提供卓越的餐飲體驗，5個室內及戶外游泳池隨心暢遊，當中兒童游泳池設有水上滑梯和水上娛樂設施。

全新的洲際行政俱樂部距離酒店主建築數步之遙，獨立於度假村中一隅，俱樂部提供全套度假休閒設施，包括餐廳、酒廊、室外無邊際游泳池與活動空間一應俱全，入住客人可尊享一系列專屬禮遇。

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深圳大梅沙京基洲際度假酒店

地址：深圳鹽田大梅沙鹽葵路9號



深圳酒店推介二：深圳鹽田凱悅酒店 Hyatt Regency Shenzhen Yantian｜梧桐山風景

臨近沙頭角口岸5分鐘車程、距蓮塘口岸僅15分鐘車程的深圳鹽田凱悅酒店往來香港十分便利。酒店附近擁有鵬城高峯梧桐山風景區、大小梅沙度假區及祈福勝地弘法寺，配合地鐵8號線等便捷交通方式與市區快速連通。酒店提供舒適現代客房位於35至50層，入住即享「雲端住宿」體驗，被稱為「雲端上的酒店」。配以大型專業健身中心及室外露天恆温泳池，酒店另設有 3 間風格各異的餐廳與酒廊，提供各式環球美食，全方位引燃您的味蕾。

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深圳鹽田凱悅酒店

地址：深圳鹽田區海景二路1025號



深圳酒店推介三：深圳硬石酒店 Hard Rock Hotel Shenzhen

深圳硬石酒店 Hard Rock Hotel Shenzhen 坐落於知名的觀瀾湖國際休閒旅遊度假區，酒店營造出廣東省別緻的奢華入住體驗。無論你喜歡網球、高爾夫或保齡球，你的運動需求都可以在這裡得到滿足。客人亦可於酒店酒吧區享用葡萄酒或香檳，或在屋頂游泳池旁的日光躺椅上放鬆身心。住宿設有蒸汽室，可免費使用26/F天台戶外泳池。

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深圳硬石酒店 Hard Rock Hotel Shenzhen

地址：深圳市龍華新區觀瀾高爾夫大道9號



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