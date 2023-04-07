深圳酒店推介2023！想趁假期快閃去深圳玩，今次介紹的深圳酒店位於深圳龍華區，房間新淨企理，而且鄰近人氣商場壹方天地及海世界水族館等，最重要是價錢超平，每晚房價低至$241起，人均$120就住到，性價比極高！

（酒店價格及供應以截稿時為準，所提及的酒店房間價格及供應會因實際情況而變動。）

深圳酒店推介｜龍華區酒店人均$120起！鄰近壹方天地網民讚CP值高

港深兩地恢復通關，港人放假又可以再到深圳快閃旅行！最近，有網民推介位於龍華區的雅好花園酒店（深圳龍華地鐵站店），每晚房價$300有找，大讚性價比極高！

（圖片來源：Klook）

雅好花園酒店（深圳龍華地鐵站店）於2021年開業，供應80間客房，設有多種房型，包括親子房、55吋大屏幕影音房等，不少網民都讚房間新淨企理，有齊基本衛浴用品及WIFI等，有曾入住的網民指酒店的缺點是隔音效果不算太好，而且只有一部電梯，等候時間會較長，但如果要求不高，萬一玩到不夠時間返香港，絕對是過一晚夜的好選擇！

酒店鄰近人氣地標商場壹方天地及海世界水族館等，附近有不少食肆餐廳及超級市場，可以玩足全日都無問題，房價每晚低至$241起，人均$120就住到，性價比極高！

（潘樂文攝）

龍華壹方天地位於深圳龍華區，由香港西九龍乘坐高鐵去深圳北，再轉「滴滴打車」10分鐘就可到達。記者實試乘車時間，由香港西九龍到達商場，都只是35分鐘車程，相當快捷！今次記者挑選了商場4大人氣景點，分別有海鮮飯店、飛行體驗館、Kikinini 甜品店以及冰上中心，每一間都相當特別，非常受當地人歡迎！

深圳一日遊龍華壹方天地介紹及詳情：

雅好花園酒店（深圳龍華地鐵站店）

地址：深圳龍華區建設東路經盛大廈1樓

交通：距離地鐵4號線龍華地鐵站約有15分鐘

房價：每晚$241起

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