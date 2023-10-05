環島中港通增山姆超市站！¥90抵坐但有2缺點　附山姆名物5類必掃

環島中港通、直通巴增前海山姆站！不少港人北上，例牌動作就是去大型連鎖超市山姆掃貨，入手平靚正手信及日常用品！有見及此，近日前海來往香港的跨境直通巴士「環島中港通」就新增了「前海山姆站」，備受網民一致好評，大讚來回只須¥90，一步到位！不過亦有網民覺得班次少、尾班車太早，今次《香港01》「好食玩飛」記者助大家一文睇清坐跨境直通巴的優缺點，文末附山姆必掃5大名物，即睇點玩最便捷！



（圖片來源：環島中港通官方、「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」Facebook專頁）

前海香港跨境巴增前海山姆站！¥90來回真係抵？

隨著港人赴深反向消費大潮來襲，深圳前海也成為大家消費的熱門地點！當中，前海山姆更是港人熱愛的手信及日常用品購買好去處！為方便往來居民跨境交通，環島中港通於9月30日起正式開通深圳歡樂港灣、前海山姆往返香港班次，首月還有劃一限時優惠，單程¥50，來回¥90，夠晒方便！

（圖片來源：環島中港通官方）

環島中港通開通深圳歡樂港灣、前海山姆班次，首月仲有優惠！（圖片來源：環島中港通官方）

3優點、2缺點！

優點【1】香港上落點多 遍布港九新界、大嶼山

前海環島中港通，在香港有多個上落點，九龍有尖沙咀（圓方/海港城）/太子上海街角、旺角朗豪坊/黃大仙/九龍灣/觀塘 油塘大本型/東港城/健明村；港島有上環/中環/灣仔/銅鑼灣；新界有荃灣（綠楊新村/如心廣場） 屯門/沙田/大圍；大嶼山有香港國際機場及香港迪士尼海洋樂園等。

優點【2】1.5小時往返前海及香港 一步到位 方便快捷

在「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」Facebook專頁已有不少網民實搭過環島中港通的前海山姆班次，不少人表示過關順暢，之後又不用再等車，上車即走，由前海山姆返回香港僅個多小時，有網民指去大坑只用了1.15小時，買急凍食品及蛋糕甜品也不怕，非常快捷！

優點【3】購票途徑多

至於購票方法簡易，港九新界多處地方都設有購票站，詳細地址可詳閱官方。此外，經環島中港通官網、經環島中港通官方微信小程序、官方微信或支付寶服務窗都可訂票，途徑多多。

環島中港通官方網站：https://www.tilchinalink.com/

缺點【1】每日來回僅3程 班次太少

至於缺點方面，網民普遍認為一天只有3班來回班次太少，一但錯過了車，可能要等好久才有下一班車，甚至可能無車走，去玩要次次計準時間，唔夠盡興。

缺點【2】尾班車8點太早

網民另一吐糟位是指尾班車8點太早，想食埋晚飯都嫌不夠時間，班次時間不夠彈性。

環島中港通直達前海山姆！5類必掃名物

前海山姆作為深圳首家山姆旗艦店，佔地高達30,000m²，是福田山姆店的3倍之大！光是商品都超4000+，簡直是掃貨天堂！今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家分享5大類必掃名物，快記低買回家慢慢歎！

零食篇

【1】泰國進口椰香脆卷 ¥49.8/400 g

【2】摩卡咖啡脆 ¥39.8/200 g

【3】鹹蛋黃夏威夷果仁 ¥139/500 g

【4】棒棒娃麻辣牛肉 ¥79.8/500 g

【5】芥末味夏威夷果仁 ¥139/500 g

糕點篇

【1】半蒸芝士蛋糕 ¥49.8/23件

【2】Tafe 北海道牛乳夾心糕 ¥59.8/1 kg

【3】太陽餅 ¥69.8/24件

【4】芝士夾心餅 ¥59.8/56包

【5】蛋黃酥 ¥47.8/12件

飲品篇

【1】小青檸飲料 ¥49.9/8瓶

【2】椰子風味發酵乳 ¥68.9/12瓶

【3】椰子水 ¥62/6瓶

【4】100%NFC 石榴汁 ¥69.9/1.5L

【5】西柚茶 ¥69.9/6瓶

熟食篇

【1】美式烤全雞腿 ¥25.25/5-6隻

【2】烤羔羊排 ¥124/500g

【3】蜜汁叉燒 ¥59.8/份

【4】美式烤雞中翼 ¥54/12隻

【5】牛肉捲 ¥20

甜品篇

【1】提拉米蘇蛋糕 ¥99

【2】榴蓮千層蛋糕 ¥128

【3】生巧熔岩蛋糕 ¥69.9/6件

【4】原味伯爵瑞士卷 ¥59.8/16件

【5】原味麻薯麵包 ¥35.8/24個

深圳山姆會員商店（前海店）

地址：深圳南山區怡海大道5246號

