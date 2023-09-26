深圳南山免費巴士遊玩攻略　途經熱門商場景點　附港人領優惠詳情

南山免費巴士實玩攻略心得！最近深圳巴士集團開通了3條免費「南山消費文旅專線」，由深圳灣口岸出發，遊走多個南山區熱門商場及景點！今次《香港01》好食玩飛記者便帶大家實玩專線巴士周邊有咩抵玩及抵食的好地方，內文還附港人優惠換領詳情，助大家計劃行程時更得心應手，玩得愈多，慳得愈多！



「南山消費文旅專線」免費巴士正式開通，記者率先北上試玩！（張旭珠攝）

南山免費巴士３條循環線 途經多個熱門商圈及旅遊景點

「南山消費文旅專線」共有3條，分為A線、B線及C線，全部均為循環線，而且都由深圳口岸出發，分別途經10個周邊的熱門商圈及旅遊景點，包括世界之窗、歡樂谷、華僑城、錦繡中華等地方之外，還會直達益田假日廣場、寶能．all city、歡樂海岸、蛇口老街及海上世界等大型商場，就連港人最新蒲點深圳灣睿印Rail In都可以一程車到達。

南山免費巴士外觀（張旭珠攝）

南山免費巴士內部，大概可坐3-50人。（張旭珠攝）

更多詳情路線及站點詳情 ▼ ▼ ▼

實玩「南山消費文旅專線」Ａ線

今次記者實玩「南山消費文旅專線」Ａ線，遊走潮流文創集中地，如深圳灣萬象城、海岸城及華潤萬象天地等。不過要注意是所有巴士線均以順時針路線走，上車與落車位一樣，而且站與站之間不會停靠上落客。

「南山消費文旅專線」Ａ線（起點）深圳灣口岸A停車場→深圳灣萬象城→海岸城→華潤萬象天地→深圳灣口岸A停車場（終點）。（資料圖片）

按圖睇由深圳灣口岸步行至「南山消費文旅專線」登車口詳細路線▼ ▼ ▼

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南山免費巴士班次密 比叫車更方便！

以「南山消費文旅專線」Ａ線為例，記者計過，每班車平均等約15-30分鐘（視乎有沒有塞車），而站與站之間，每站平均坐15分鐘車，整體感覺幾快捷方便。因入深圳灣口岸巴士與的士走的通道不同（注：深圳灣口岸沒有地鐵），巴士通道較少塞車，所以叫車去口岸，不見得比免費巴士快！

深圳灣口岸的士、私家車走的通道與巴士不同，的士及私家車路老是塞車，坐巴士往往更快到達口岸。（張旭珠攝）

南山消費文旅專線

服務時間：上午9時30分至晚上9時30分

票價：免費



南山免費巴士沿途好玩推介 超打卡巨型猫咪展 歎拳頭大蟹粉小籠包、醬香咖啡

由於今次記者實玩「南山消費文旅專線」Ａ線，所以分享多個Ａ線沿途好玩推介給大家！當中包括深圳灣萬象城的巨型猫咪展、華潤萬象天地必食的拳頭般大蟹粉小籠包，以及紅爆中國的醬香咖啡！

深圳好玩好食推介【1】深圳灣萬象城 巨型哈基米猫咪展

深圳萬象城向來出名多裝置展覽，近來中秋國慶將至，迎來全新打卡展：Bay de Luna！ 巨無霸哈基米貓咪展覽，記者作為貓奴，當然立即去朝聖！萬象城有大量姿態各異的小Luna在階梯聚集玩耍或悠閒地漫步，當中必影華潤大廈對出的巨型長絨毛貓咪，有種被毛孩包圍的治癒感！

深圳灣萬象城的猫咪展好打卡！（張旭珠攝）

是次「Bay de Luna！ 巨無霸哈基米貓咪展覽」去到10月底，鍾意貓的朋友要把握機會！

Bay de Luna！ 巨無霸哈基米貓咪展覽

地址：深圳灣萬象城BAY PLAZA

交通：乘南山消費文旅專線Ａ線，從口岸出發，第1站下車即到。乘深圳地鐵2/8/11號線至后海站G出口，步行380米

地點：一個在春筍大樓一樓，另一個在BAY PLAZA，靠近明日營地

時間：即日至10月底



深圳好玩好食推介【2】人氣老上海蘇式湯麵館 歎蟹黃湯包

去深圳搵食都唔止因為平，有時也為吃香港沒有的美食，而傳統的蘇式湯麵就是其中之一！位於深圳華潤萬象天地的蘇式麵館「松鶴樓蘇式面館」，是蘇州百年老店的副線，不論湯麵、小籠包或蟹粉拌麵也十分出色。難得的是價值不貴，人均¥60，讓人以平民價歎到正宗老上海風味！

今次記者試了店家招牌的蟹黃湯包 ，每籠¥18，有三粒猶如拳頭般大蟹黃湯包！好誇張！湯包肉汁飽滿鮮味，夾起沒有一個破裂，食上口又不厚皮，好好吃！此外，我還有試店家秋季限定的禿黃油蟹黃拌麵¥129，一大碗蟹粉倒入拌麵食，鮮甜香濃，薑絲辛香但不刺喉，加一點拌麵食，味道更有層次，大推薦！

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更多松鶴樓蘇式面館介紹▼ ▼ ▼

松鶴樓蘇式面館（萬象天地店）

營業時間：1100-1600；1700-2100

地址：深圳粵海街道深南大道大衝社區華潤萬像天地SL530（五樓）

交通：乘南山消費文旅專線Ａ線，從口岸出發，第3站下車即到。乘深圳地鐵1號線高新園站A出口，步行340M。



深圳好玩好食推介【3】全國爆紅瑞幸聯乘貴州茅台「醬香拿鐵」

全國爆紅的瑞幸「醬香拿鐵」，一直在記者的必食list中，今次上南山終於試到！秘訣就是先在美團App下訂，會員價才¥18！過關即致電在將去領啡的分店，確定是否還有貨，才在指定時間下單領取！今次記者在華潤萬像天地附近的分店中成功刷到！好幸運！

至於味道方面，叫了半糖都仍偏甜，不過真如網民所講有陣奇妙的腐乳味，但意外地與咖啡幾夾，真係幾好飲！

更多瑞幸「醬香拿鐵」熱話▼ ▼ ▼

瑞幸luckincoffee（大沖新城花園店）

營業時間：0700-2030

地址：深圳科潤路大沖新城花園2棟2D座一層1-383室

交通：乘南山消費文旅專線Ａ線，從口岸出發，第3站下車，步行至新城花園，大概10分鐘步程。



更多南山美食及好去處介紹▼ ▼ ▼

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