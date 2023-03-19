深圳南山區住宿｜深圳灣安達仕酒店低調奢華　公園加海景映⼊眼簾

國內第三家安達仕——深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay），也是季裕棠設計的第三家。如果沒有在地圖軟件上精確地輸⼊「深圳灣安達仕酒店」，你也許很難從門⼝⼀⾏精巧的logo，發現這處別有洞天的存在。



⼀⽅⾯，在它的幾步之遙，坐落着深圳最頂級的商場——深圳灣萬象城，⽽⾃然的饋贈——深圳⼈才公園就在它的另⼀邊，每天有不同的⼈才在這裏跑步。

這⼀頭的春繭，是體育中心，也是明星開演唱會的地⽅；那⼀頭的春筍，是中國華潤大廈。在它的⽅圓幾公⾥內，各個⾏業的領頭⽺，把它們的全球總部基地放在這兒。

⽽安達仕的⼤門外牆，就與華潤旗下的瑞府⼤宅毗鄰。安達仕佔了1-24層，瑞府在其上。連外牆的風格，都出奇地⼀致，以致於這處區域雖然遊⼈穿梭如織，但幾乎不會被發現。

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與上海新天地安達仕和廈門安達仕截然不同的風格，這家國內第三間安達仕卻顯得如⼤隱隱於市的世外桃源一般。操刀其設計的是有着「一城一作」堅持的季裕棠（Tony Chi），這也是他設計的第三座安達仕了。

打造紅與綠的傳統家宅

相⽐於設計圈都稱頌和圈點的各⼤季裕棠的標誌設計，⽐如地磚的花紋、南洋風的百葉窗、⿊⽩千鳥紋……對我而言，覺得驚喜和特別的，是他作為⼀名華⼈，在這家安達仕想要表達的對傳統⽂化的致敬。

這種表達，從⼀進酒店就開始了。⾸先是⼊⼝處，營造出如中式⼤宅般的正側門之別。側門只開放了停車場樓層與餐廳、茶室等公共樓層，意在讓住客招待⾃⼰的客⼈，是為「住客的客⼈」準備的。這樣，正門和側門⼀分開後，只來吃飯喝茶的客⼈會被門童引向側門。⽽我每次從萬象城逛街回來，會⾃然地⾛向正門，⼀種主⼈的感覺油然而生。

⼀進酒店，便像時空穿越，突然闖進了⼀處昏暗的，由中國紅與中國綠交織的空間。隨着⼀幅中國古代壁畫長卷排開，像是進⼊了古代的中式⼤宅。長卷來自於著名的壁紙公司帝佳麗。

不過，在大門處看到的長卷也只是一部分，畫作的其他部分佈滿了雅堂的空間。就這樣看着畫，像探索一般走到了check in的地⽅。這裏是⼀處由深紅⾊⽊桌和古典屏風圍合的空間。深紅⾊的⽪椅和矮桌錯落有致，古⾊古⾹的擺件隨處可見。

每一間安達仕都不設傳統前台，在這樣⼀處空間裏，服務⼈員和住客沒有了天然的屏障，⼊住⼿續更加順暢透明地進⾏。

安達仕的另一個基因，即為：沒有⾏政樓層與⾏政酒廊的概念；但也營造了⼀處happy hour的酒廊， 從下午到晚上7點半不間斷地供應⼩⻝、酒⽔和咖啡。

與公共區域「反差萌」的海洋度假風客房

不同於酒店公共區域的低調昏暗感，⼀進房間，就被迎⾯⽽來的清新海洋⾊系震撼了。隨着度假風的⽩⾊⾃動紗簾向上⼀層層捲起，草綠⾊的⼈才公園和藍⾊的⼤海相接，透過⼀整⾯的落地窗映⼊眼簾。

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⽩⾊的百葉窗與公區的藍⾊百葉窗⼀脈相承。清新的⽔鴨藍⽊材，將洗浴區與卧室區⾃然地分開。不同於⼀般酒店逼仄昏暗的⾐帽間，安達仕的⾐帽間在落地窗旁，可以看見⼤海和春繭，創新⾄極。

免費的mini吧供應VOSS氣泡⽔，廣東本⼟沙⼠汽⽔和啤酒等，一應俱全，且每天補齊。

為Tom Ford調⾹的Christophe Laudamiel，聯⼿Bottega Veneta獨家定製了酒店的⽊質調備品。不甜不膩，作為⽊質⾹愛好者的我覺得剛剛好。

鏡⾯裝飾在房間各處都可以看到，我特別喜歡落地窗旁這處鏡⾯，採光充⾜，不僅鏡⾯拍照好出⽚，⽩天對着化妝也⾮常清晰。

火爆的下午茶和可口的東西兩室

雖然我到的時候是⼯作⽇，但3點半左右，酒店的兩處享⽤下午茶的地⽅——⼀樓的五⽉花茶室和六樓的謐園，都出奇地⽕爆。

這裏供應着酒店⾃⼰每天新鮮供應的「慢煮茶」和各種下午茶甜點。聽說酒店的甜品廚師是⼀名89年的外國⼩夥⼦，經常探訪深圳的甜品店。怪不得有這樣的底氣。開在lady M旁邊，⽕爆程度也絲毫不減。

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遠遠看去，五⽉花茶室就像⼀個⻄式餅房，但它還是把⾃⼰稱為「茶室」，「五⽉花」來源於酒店盛開的鳳凰樹。

如果茶室坐不下，還可以到六樓的「謐園」喝下午茶。這裏有⼀⼤⽚的室外空間，可以讓⼩朋友玩耍。

六樓還有⼀東⼀⻄，「東室」和「⻄室」。東室供應粵菜和甜⼝的江浙菜，不錯的⼝感和周圍林⽴的公司，使它在⼯作⽇的中午也有着超⾼的上座率。⻄室是吃⻄餐的好地⽅。我作為⼀名折騰⻄式醬料和歐式麵包的海鮮愛好者，當天晚上的前菜⾦槍魚和主菜鱈魚，讓人印象深刻。

服務員很勤快地換餐具，VOSS氣泡⽔除了在客房每天供應，在餐廳也可以喝到。

對精英人才的偏愛

安達仕是凱悅Hyatt旗下的個性品牌，開創於2007年。奇妙的logo「Andaz」，是⼀句北印度語，意思是「個⼈風格」。所以每家城市的安達仕，都註定是不同的、個性的。

當住進深圳的安達仕時，於我⽽⾔，Andaz在這⾥，更多的是⼀種對科技⼈才、精英⼈才的偏愛。

客房面積五⼗平⽶起跳，配備不同吹風筒的Dyson風筒、華為的電視、⼤宇的掛燙機，帶有原始機械美感的開關等等，都讓細節控直呼⼤愛！

站在房間的落地窗前，晚上可以看到春筍裏，仍然在忙碌的⼈才。早晨起牀時，不少上班族和居⺠，已經在⼈才公園裏跑步。

住在這裏，會對這座充滿奮⽃、拼搏精神的城市，多了幾分深刻的理解。與「春筍」為鄰、「春繭」為伴。人和建築融合，如雨後春筍，破繭成蝶。

從這個⻆度看來，深圳的魅⼒在這裏傾瀉。