京都旅遊｜日本京都自由行超抵洋和服體驗$290起　附打卡Cafe推介

京都旅遊玩樂推介！日本京都自由行去哪裡？不少香港女生去京都旅遊，總會租借和服，體驗當一日「日本妹子」的感覺！傳統的和服固然有它美麗之處，不過近年混合古典歐式風格的「洋風和服」亦十分吸引，和洋美學交融，令和服發展出不一樣的面貌！《香港01》「好食玩飛」記者到京都旅遊發掘到一間平靚正的洋和服租借店，透過平台預訂更低至$290，好抵厄！還附上周邊打卡攻略及2大Cafe推介，想玩洋和服的美女有京都攻略可跟。



（照片由記者提供）

京都旅遊復古洋和服體驗 抵至$290起

許多香港女生將日本視為鄉下，而和服也成為她們體驗當地傳統文化，嘗試當一天日本妹的最佳旅遊體驗。近年，「洋風和服」在日本女生中間非常流行，這種和服結合了傳統和服剪裁和西方元素，例如蕾絲、珍珠、紗網和荷葉邊，呈現出獨特的和洋折衷風格。據傳這種洋風和服起源於大正時期的日本，當時女性主義抬頭並且東西方美學交融，使得和服演變出了不同的風貌。

一聽到洋和服，很多人都以為租借費必定比傳統和服貴，但近年日圓匯率偏低，實際格價過，大概三百上下已可玩一次！今次記者透過kkday訂MOCOMOCO清水寺店的洋風和服體驗，包租借和服、腰帶、內襯衣、和風小包、足袋及草履，一律收費$290，激抵！

Kkday可訂MOCOMOCO洋和服體驗，一律收費$290，激抵！（截圖自Kkday官網）

乘京阪本線至清水五条站，步行約10分鐘至MOCOMOCO清水寺店。MOCOMOCO共有兩層，一樓為接待處，客人可在這兒揀衫，之後登上二樓換衫及梳妝。這兒雖然空間不大，但勝在有中文接待員，當花多眼亂陷入選擇困難時，接待員都會殷勤的給予意見，感覺服務好貼心。

穿裝梳妝1小時 還有大半日可逛街

記者預約了早上10時，由揀衫、著裝及梳頭大概1小時，還有大半日可在市內逛逛。MOCOMOCO清水寺店位置不錯，鄰近清水寺、三年坂、仁王門及金剛寺八坂庚申堂等熱門景點，可穿著洋和服盡情打卡！

MOCOMOCO 京都和服體驗＆附髮型設計

預訂連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/142329



京都旅遊洋和服打卡散策 輕鬆遊走3寺2咖啡店

由於穿著了和服，步行沒那麼靈活，排除租車及自駕因素，簡單在鄰近逛逛也不乏打卡位。個人覺得自由散策控制在3寺2咖啡店就最理想，記者行程先由五条通出發，沿三年坂（產寧坂）先去音羽茶寮吃午餐，然後去清水寺參拜，之後到普門庵吃抹茶下午茶，最後沿產寧坂到法觀寺及金剛寺八坂庚申堂參拜，走一圈大概6小時。

（截圖Google Map改製）

【1】出發點：MOCOMOCO

（張旭珠攝）

【2】音羽茶寮

【3】清水寺

【4】普門庵

【5】法觀寺

（圖片來源：小紅書@An在京都）

【6】金剛寺八坂庚申堂