京都酒店︳一房一天地！新銳藝術家操刀　13間客房如遊走13度空間

日本京都是很多人喜歡的一個地方，小編也幾乎每年都要去一次。她是日本文化的中心，是一個既保留傳統、又積極創新的城市。這裏有百年多歷史的老旅館，也有各大酒店品牌砸下重金打造的一座又一座新地標。每一次去京都，總要刷上幾家心儀的酒店！

最近當地一家知名的精品酒店經過翻新、再度開業，它就是位於京都御所附近的The SCREEN Hotel。酒店建築是不規則形狀，非常吸睛，讓人不得不注意到。而更特別的自然是酒店內的13間客房，全部邀請了當地的藝術家和設計師來操刀設計，有傳統手工的匠人，也有前衛潮流設計師等等。他們所打造的每間客房都完全不同，有的是十分傳統的日式風格，有的則非常現代、另類，每個人都能在這裏找到喜歡的美學風格。

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行政套房：和服與花園

酒店的大堂用大面積玻璃引入室外光線，加上挑高的空間，顯得通透明亮。吊燈的設計靈感來自日式和紙燈，高低錯落，充滿靈動感。行政套房共有兩間，位於酒店的二層，目前官網上的房價是一晚32500日圓起（約港幣2355元）。

其中一間由和服設計師齋藤上太郎（Jotaro Saito）設計。客房面積78平方米，分為三個區域：帶有大屏幕投影的休閒室、簡潔的臥室和閱讀區。客房內大面積的硃砂漆牆面，讓人很容易聯想起伏見稻荷大社的千本鳥居。房間內裝飾的則是來自京都鼎鼎大名的西陣織。

另一間名為「找不到的花園」，客房面積72平方米，設計的靈感來自藏於京都某處的虛構花園。這間客房的用色十分克制，黑、白和一些灰色構成了所有。走進這間客房，總有一種似曾相識的感覺，彷彿是將每個人的想像以蒙太奇手法構建而成。這間客房的建築師中山英之（Hideyuki Nakayama），是東京藝術大學的副教授，他過去的建築作品比如O house、Y house也是大膽和不羈的風格。

+ 3 + 2

套房：榻榻米、月相、朝霧、和式

套房共有4間，位於一、三、四層，官網房價一晚24000日圓起（約港幣1738元）。

由石橋直樹（Naoki Ishibashi）設計的客房主題是「茶室」，面積52平方米，靈感來自於日本傳統的榻榻米。石橋直樹是日本的榻榻米職人，除此之外，他也設計並製作地毯、家具和一些家居用品。牆上數塊紅色正方形的編制裝飾物，同樣出自石橋直樹之手；客房內鋪設紅色榻榻米地板，極為罕見。吊燈和移門隔斷則用了傳統的紙藝，倒是和風十足。

榻榻米套房（The SCREEN Hotel Kyoto官網）

這家有月亮燈的房間是大熱門，負責這間客房設計的是久保都島建築事務所（Kubo Tsushima），客房裏那款能夠變幻月相的燈就是事務所創始人之一的久保秀朗設計的。因為這間客房的採光不佳，以這個別緻的燈具烘托，就彷佛枕在月亮下一般，觀賞月相盈虧。

月相套房（The SCREEN Hotel Kyoto官網）

80後田村陽平（Yohei Tamura）設計的客房名為「日本式」，面積有68平方米。天然的石階、大理石地板等……室內設計採用原材料，盡可能少的加工，旨在表達對「日本」和「京都」的現代詮釋。

朝霧套房（The SCREEN Hotel Kyoto官網）

和前面那間月相一樣，同樣來出自久保都島建築事務所的設計師是都島有美（Yumi Tsushima）設計的這間客房，風格更清新、明亮，房間面積62平方米。主題是「朝霧」，彷彿濃霧逐漸消散的清晨，一切都還蓋着一層氤氳朦朧的水汽。設計師用淺淺的綠色來展現這一副帶着青草濕氣的畫卷。無論是地板、牆面還是光源，都由漸變的綠色來模擬大自然的感覺。

可以看出朝霧和月相這兩間的設計師都十分擅長打造光線與色彩的關係，來營造舒適的住宿氛圍。

和式套房（The SCREEN Hotel Kyoto官網）

半套房：手繪、音樂、書法和藝術

半套房的面積略小一點，但是在設計創意上也更有想法，官網售價一晚17000日圓起（約港幣1231元）。

中村哲叡（Tetsuei Nakamura）所設計的房間裏，由他親手所繪的移門是一大亮點，紫色的牽牛花讓人想起《方丈記》裏的名句「居者及宅邸無常之情形，便如牽牛花上之露。」

時尚品牌「SISE」的創始人松井徵心（Seishin Matsui）則打造了一間看起來和京都毫無關係的客房，但卻舒適、很現代化，其靈感來自他所創的「SISE」的會議室。松井徵心活躍於其他各個領域，例如戲劇舞台和電影服裝。

MIKITYPE負責的客房最吸引我的就是一整牆的書法，所有這些都來自於他本人。出生於1992年的MIKITPE，年紀輕輕就已經是日本最炙手可熱的書法藝術家之一，與adidas、資生堂都合作過。客房的採光很好，陽光打在黃色的書法牆上，光影富有動態，感覺也很適合現代青年獨居房設計參考。

80後藝術家とんだ林蘭（Ran Tondabayashi）以拼貼繪畫出名，在時尚界和音樂界大受關注。她曾與Mulberry、BEAMS和卡地亞都合作過，被認為是最突出的新銳女設計師之一。她所打造的客房分為一明一暗兩個區域，讓人在同一間屋子裏感受日與夜。整間房間的色彩鮮豔、亮眼，充滿活力。

Kan Sano是一位活躍的音樂家，他還與其他領域的藝術家合作，擔任現場表演和錄音製作人，並為多個電視廣告創作音樂。他所設計的客房採用溫暖的木質內飾和家具，搭配乾淨的白色牆壁，讓人倍感溫馨。整體就像是一戶傳統的日本人家，充滿生活的煙火氣。一旁桌子上的小鋼琴擺件和唱片機或許透露着設計師的小心思。

入江明日香（Asuka Irie）是日本銅版畫家，她所設計的客房主題是「永恆的現代與傳統的日本」，也就是融合了日本和西方的fusion風。房間內佈置的拼貼版畫都是她的作品，豐富多彩的風景和人物，採用了浮世繪中的生動色調，就像置身於一個小畫廊中，可以慢慢欣賞、慢慢沉浸其中。

最後一間客房以「夢想」為主題，和其他幾間不同的是，這一間由多位藝術家一起來詮釋。

每個人把自己夢中出現的關鍵詞作為靈感主題，對這個空間進行設計，很抽象，但各自又能達到一定的風格統一。

酒店不光在客房的設計上花費心思，也會定期舉辦很多活動，比如美食、插花等。現在正值夏季，坐在酒店5層的露台酒吧里，吹吹風，喝上一杯雞尾酒，看看京都的夜景也不錯。

The SCREEN Hotel Kyoto 酒店地址：640-1 Shimogoryomae-cho, Teramachi Marutamachi-sagaru, Nakagyo-ku, Kyoto 酒店電話：+8175-252-1113 參考房價：JPY17000/晚起

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