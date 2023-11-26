消委會行李箱15款測試結果！Muji性價比高評分勝RIMOWA/Samsonite

消委會行李箱15款測試結果｜去旅行想玩得順心，一個堅固耐用的行李箱（行李喼）不可或缺，既可保護及收納好所需物品，如手柄及滾輪設計優質，還可令運送過程更無負擔！近來，消委會找來了坊間15款熱門行李箱作測試，從耐用程度、防水效能及化學物質三方面檢測各行李箱的品質！即睇評測結果！



消委會測試15款行李箱，一文睇清邊款最好、最抵買！（圖片來源：左/小紅書@曼曼many、右/消費者委員會）

消委會測試15款行李箱！10個測試項目 發現1款塑化劑超標45倍或損男性生殖系統

消費者委員會對15款中型硬殼的拉鏈行李箱進行了測試，這些外殼都是由塑料材料製造的，重量約從2.5千克到6.2千克不等，售價範圍從$730到$8,200都有，足足可相差超過10倍。此外，所有行李箱均配備了TSA密碼鎖，此系統是海關人員專用，供其能以保安鑰匙打開行李作檢查。

消委會測試15款行李箱！（圖片來源：消費者委員會）

測試方面，消委會模擬了行李喼日常使用情況，進行了10項測試，包括耐跌撞、耐壓、手挽及拉桿的提放、上下搖晃、拉桿的伸縮、路面行走、樓梯拖行、喼鎖及拉鏈的循環開合、灑水等，多方面比較各樣本的耐用程度，以及防水性能。

（圖片來源：消費者委員會）

7款出現車輪脫落、喼身破裂

結果顯示其中7款樣本經長距離拖行後，分別出現車輪脫落、喼身破裂、拉桿或拉桿手柄折斷、鬆脫等情況；6款樣本的手挽及拉桿經逾千次的上下搖晃後出現拉桿、手挽／拉桿固定件斷裂、鬆脫或喼身破裂；而絕大部分樣本均未能防水。化學測試方面，1款樣本的手挽有部分物料檢出的塑化劑含量超出歐盟REACH法規訂立的上限45倍；另有1款樣本的拉桿手柄檢出的個別多環芳香烴（PAHs）含量較高，而且屬可能對人體致癌的物質，未能符合德國自願性安全標籤計劃（GS Mark）的限值要求。

消委會測試15款行李箱測試結果，點擊下圖看詳細資料▼▼▼

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Muji行李箱性價比最高 評分勝RIMOWA

獲得4.5星的行李箱共有4款，當中Muji在耐用及化學物質測試中達5星滿分，表現出色，行李箱僅售$1980，質量媲美同分的Victorinox名喼（售價$5890），完勝最貴的RIMOWA（$8200），性價比最高！而ECHOLAC及LOJEL均值得推介，價錢也分別$2100及$2700。

4.5星行李箱推介▼▼▼

長距離拖行、手挽拉桿經千次上下搖晃後見損壞

行走性能是評估行李喼耐用程度的重要指標，其中一項測試就是將載有特定承重量（14公斤或16公斤）的行李喼樣本傾斜放置於模擬路面上，並以時速5公里連續行走90公里。結果全部樣本均出現不同程度的損壞或損耗，當中7款的損耗較為嚴重，包括車輪脫落、喼身破裂、拉桿或拉桿手柄折斷、鬆脫等。有2款更於行走了不足40公里時便出現相關損壞，而售價最高的樣本在行走路程未及60公里時，拉桿手柄便斷裂。

在檢測過程，有7款損耗嚴重，有車輪脫落現象。（圖片來源：小紅書@InTrials龟） *示意圖，非實際檢測的實況圖片。

在旅程中旅客可能會直接拖行行李喼上落樓梯級，此舉容易對車輪、拉桿和喼身造成額外耗損。有3款樣本在向下拖行共400級樓梯的測試後，分別出現喼身與車輪接合位破裂、拉桿彎曲變形導致未能正常伸縮等情況，其中1款在拖行45級後已出現此情況。

有6款在搖晃檢測中，拉桿出現斷裂及鬆脫現象。（圖片來源：小紅書@李四季真的话很多） *示意圖，非實際檢測的實況圖片。

即使不是拖行，手挽及拉桿亦需要有足夠的強度以應付使用或搬運時受到的震動或搖晃情況。測試先將樣本載上特定的承重量，然後用手挽及拉桿提起樣本，以每分鐘30次的速度上下搖晃連續3,000次，結果所有樣本的手挽及拉桿均出現不同程度的磨損或變形，有6款的拉桿、拉桿手柄、手挽固定件、拉桿固定件斷裂、鬆脫或喼身出現破裂。

在擠壓檢測中，有1款喼身底部及角位變形凹陷。（圖片來源：小紅書@大笑解千愁） *示意圖，非實際檢測的實況圖片。

此外，行李喼在寄艙時難免會遇到擠壓。放置150公斤重物在平放的喼身上1小時後，有 2款樣本分別出現拉鏈保護件斷裂及拉鏈套邊輕微變形，但拉鏈仍能正常運作。另有1款的喼身底部及角位變形凹陷，但經用力按壓後便能復原。在現實旅途中使用行李喼時，若出現以上種種情況會構成極大麻煩，甚至要花錢購買新喼以完成旅程。

14款防水表現遜色

不少消費者選擇塑膠外殼的行李喼是希望能完全防水。然而，測試模擬下大雨的情況向平放於地面的行李喼樣本灑水5分鐘後，只有1款能夠完全防止雨水滲入，其餘14款的內籠均有不同程度的滲水，當中10款更出現積水，原因估計是拉鏈部分並非以防水布料接駁所致。消費者要避免行李喼內的物品被沾濕，要記謹要先用防水袋包好才放入行李喼內或是使用行李喼套。

14款的內籠均有不同程度的滲水，表現遜色。（圖片來源：小紅書@滴嘟滴嘟） *示意圖，非實際檢測的實況圖片。

1款樣本手挽的塑化劑含量超歐盟上限45倍

是次測試亦檢測了各款樣本的手挽及拉桿手柄可接觸部分的物料的4種塑化劑（DEHP、DBP、BBP及DIBP）含量，結果發現1款手挽的部分物料的DEHP含量達4.6%，超出歐盟REACH法規訂立的上限（0.1%）45倍。DEHP是其中一種最被廣泛使用的塑化劑，歐美研究結果顯示DEHP會妨礙兒童正常發育，亦可能損害男性生殖系統，而孕婦在懷孕期間若接觸到DEHP，有機會影響胎兒發育。

1款行李箱樣本手挽的塑化劑含量超歐盟上限45倍！（資料圖片）

此外，另有1款的手挽固定件及拉桿手柄檢出多種PAHs，其中有2種檢出的PAHs（苯并[a]蒽及䓛）的含量超出德國GS Mark的要求上限，但仍符合歐盟要求。苯并[a]蒽及䓛均屬於被國際癌症研究機構（IARC）評為可能對人體致癌的物質；長期接觸PAHs，或對健康有長遠的風險。

行李喼使用及保養貼士

消委會提醒，消費者在使用及保養行李喼時可注意以下事項，務求令產品更耐用：

‧ 不要坐在行李喼上，以免對喼身、拉桿及車輪造成壓力致損壞。應使用手挽提起行李喼，避免使用拉桿，以免增加損壞風險；

‧ 應將較重物品放在喼底，以免行李喼因重心不穩而翻倒；

‧ 避免使用強力清潔劑清洗喼身外殼，建議用乾布沾上清水輕抺行李喼外殼，並以乾布再次擦拭。此外，可用濕布沾上少許梘液去除車輪污物；

‧ 將行李喼套上防塵袋並收藏在乾爽地方，避免陽光直接照射

