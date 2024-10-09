深圳遺失回鄉證、身份證　5步自救回港　出發前做1步有保障

深圳遺失銀包、身份證、回鄉證，該如何是好？香港人北上深圳消費已成周末或假期的指定動作，但大吉利是若不幸遺失身份證或回鄉證時，應如何處理才可返港？《香港01》好食玩飛記者整理了5步攻略，教你如何申請一次性特急臨時通行証回港！文末附申請價錢及資格須知，即睇以下內容！



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深圳唔見銀包，跌晒身份證或回鄉證點算好？即教大家在口岸，快速申請一次性臨時通行証！（圖片來源：小紅書@郭旼徐）

深圳遺失銀包/身份證/回鄉證 一文睇清申請特急臨時通行証 價錢+資格詳情

早前有香港人北上到深圳遊玩，去到深圳會展中心站時，發現銀包連同身份證及回鄉卡都通通不見，於「深圳大陸吃喝玩樂交流」Facebook群組發帖求助，希望網民可提供解決辦法。結果原來有不少網民都曾在深圳遺失銀包及證件，於是向事主提供實際解決方案，最後助他成功回港。

有港人北上深圳遊玩，發現銀包連同身份證及回鄉卡都通通不見了！（截圖自「深圳大陸吃喝玩樂交流」Facebook群組）

深圳遺失銀包失證件 必須申請一次性臨時通行証

香港人往返內地，正常程序是透過身份證和回鄉證過關。如以上證件皆在內地遺失了，那就須申請一次性的臨時通行證（簡稱「臨通」），連同填妥好的出境紙，在各口岸的聯檢大樓宣誓資料屬實，方才可返港。

臨時通行證申請教學 ── 5步驟快速返港攻略

步驟【1】到派出所報案（出示港人身份證明）取報失紙。

步驟【2】前往深圳市公安局的出入口管制部（四個指定口岸辦理中心）或中旅社可辦理臨通。

步驟【3】取籌、交回表格及付款，一次性臨通收費$570，附兩吋半相片兩張，辦理中心設影相服務（¥25次）。一般而言，上午申領，下午才取臨通；下午申領，翌日才取得取臨通。

步驟【4】獲發臨通，於各口岸聯檢大樓填妥藍色出境紙。

步驟【5】出示臨通及出境紙，宣誓證明資料屬實方可返港。

臨時通行證申請教學 ── 出發前做1步更有保障

申請臨通可透過口岸辦理中心或深圳中旅社，不過事先要在派出所報案，證明港人身份及取得報案紀錄紙。建議大家到內地旅遊前，預先影印好身份證及回鄉證並攜帶在身，或先用電話拍下身份證及回鄉證，當不幸遺失正本時，更快在派出所公安前核實你的港人身份。

深圳羅湖聯檢大樓上七樓有一個派出所，花大約十分鐘便完成報案記錄。 （圖片來源：深圳市公安局官網，圖為羅湖派出所分局）

臨時通行證辦理詳情

香港居民可於四個指定口岸離境後，在到達內地邊境前的指定辦理中心、或於羅湖中旅社，付費辦理臨時通行證，並於3個月內進出內地境一次。

關口即日臨時通行證

辦理地點：羅湖口岸、深圳灣、福田、皇崗口岸、中旅社

手續：於關口辦理中心或中旅社，即日排隊取籌，額滿即止。排隊後即場取表格填寫及繳交費用，就可等候取證，過程需要數小時不等。

收費：$570



除了緊急的臨通，深圳也設有回鄉證續證申請服務，最快7日可取件，好適合回鄉證已過期，又不急著回港的朋友！

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