深圳遺失回鄉證、身份證　5步自救回港　出發前做1步有保障

撰文：程朗天
出版：更新：

深圳遺失銀包、身份證、回鄉證，該如何是好？香港人北上深圳消費已成周末或假期的指定動作，但大吉利是若不幸遺失身份證或回鄉證時，應如何處理才可返港？《香港01》好食玩飛記者整理了5步攻略，教你如何申請一次性特急臨時通行証回港！文末附申請價錢及資格須知，即睇以下內容！

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深圳唔見銀包，跌晒身份證或回鄉證點算好？即教大家在口岸，快速申請一次性臨時通行証！（圖片來源：小紅書@郭旼徐）
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深圳遺失銀包/身份證/回鄉證　一文睇清申請特急臨時通行証　價錢+資格詳情

早前有香港人北上到深圳遊玩，去到深圳會展中心站時，發現銀包連同身份證及回鄉卡都通通不見，於「深圳大陸吃喝玩樂交流」Facebook群組發帖求助，希望網民可提供解決辦法。結果原來有不少網民都曾在深圳遺失銀包及證件，於是向事主提供實際解決方案，最後助他成功回港。

有港人北上深圳遊玩，發現銀包連同身份證及回鄉卡都通通不見了！（截圖自「深圳大陸吃喝玩樂交流」Facebook群組）

深圳遺失銀包失證件　必須申請一次性臨時通行証

香港人往返內地，正常程序是透過身份證和回鄉證過關。如以上證件皆在內地遺失了，那就須申請一次性的臨時通行證（簡稱「臨通」），連同填妥好的出境紙，在各口岸的聯檢大樓宣誓資料屬實，方才可返港。

臨時通行證申請教學 ── 5步驟快速返港攻略

步驟【1】到派出所報案（出示港人身份證明）取報失紙。

步驟【2】前往深圳市公安局的出入口管制部（四個指定口岸辦理中心）或中旅社可辦理臨通。

步驟【3】取籌、交回表格及付款，一次性臨通收費$570，附兩吋半相片兩張，辦理中心設影相服務（¥25次）。一般而言，上午申領，下午才取臨通；下午申領，翌日才取得取臨通。

步驟【4】獲發臨通，於各口岸聯檢大樓填妥藍色出境紙。

步驟【5】出示臨通及出境紙，宣誓證明資料屬實方可返港。

臨時通行證申請教學 ── 出發前做1步更有保障

申請臨通可透過口岸辦理中心或深圳中旅社，不過事先要在派出所報案，證明港人身份及取得報案紀錄紙。建議大家到內地旅遊前，預先影印好身份證及回鄉證並攜帶在身或先用電話拍下身份證及回鄉證，當不幸遺失正本時，更快在派出所公安前核實你的港人身份。

深圳羅湖聯檢大樓上七樓有一個派出所，花大約十分鐘便完成報案記錄。 （圖片來源：深圳市公安局官網，圖為羅湖派出所分局）

臨時通行證辦理詳情

香港居民可於四個指定口岸離境後，在到達內地邊境前的指定辦理中心、或於羅湖中旅社，付費辦理臨時通行證，並於3個月內進出內地境一次。

關口即日臨時通行證

辦理地點：羅湖口岸、深圳灣、福田、皇崗口岸、中旅社
手續：於關口辦理中心或中旅社，即日排隊取籌，額滿即止。排隊後即場取表格填寫及繳交費用，就可等候取證，過程需要數小時不等。
收費：$570

除了緊急的臨通，深圳也設有回鄉證續證申請服務，最快7日可取件，好適合回鄉證已過期，又不急著回港的朋友！

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