回鄉證續期懶人包｜網上預約流程攻略+深圳續期更快 2大捷徑教學

回鄉證續期懶人包！中旅社預約辦理回鄉證長期爆滿，回鄉證續期流程也有不少改動，做漏1步分分鐘續唔到，《香港01》好食玩飛記者為大家整合資料，讓大家一文睇清預約、相片、費用等續期準備和流程，文未還有深圳續期申請連結和教學！



回鄉證續期懶人包！（圖片來源：左／小紅書＠花生米、右上／中旅社、右下／小紅書＠李可乐）

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回鄉證續期懶人包｜香港、深圳兩地都申請到！

有關回鄉證申請方法，香港方面主要透過中旅社網上預約取籌，前往中旅社分社辦理；深圳方面則經深圳市公安局門戶網站或「深圳公安」微信公眾服務號的網上預約，再到受理大廳辦理，以下為你解釋。

年尾勁多人申請回鄉證續期！（歐陽德浩攝）

回鄉證續期懶人包｜中旅社網上預約制 不設「即日籌」！

過往回鄉證續期或補領，均須到中旅社拎「即日籌」，流程繁瑣又費時。有見及此，現時中旅社已全面實施網上預約申請回鄉證，市民只須先到中旅社網頁或使用中旅社手機App預約，即可申請回鄉證！大家以後不用再倒塔咁早去排隊，辛苦爭張即日籌啦！

登入中旅社官網，即可預約申請回鄉證。（截圖自中旅社官網）

中旅社網站也可查詢各中心的取籌情況。（截圖自中旅社官網）

> 中旅社《港澳居民來往內地通行證》網上預約服務 <

> 香港中旅證件服務各中心地址、營業時間、查詢電話 <

回鄉證續期懶人包｜深圳續期2大捷徑教學 續期/補領預約方法、辦理地點及所須文件

如怕中旅社預約申領回鄉證爆滿，其實港澳居民可在深圳申請換發補發港澳居民來往內地通行證！在深圳申請甚至比香港更快，最快7日就能取證，無疑是取證「捷徑」！

深圳市羅湖區黃貝街道經二路48號羅湖區行政服務大廳出入境服務廳綜合窗口為其中一個可辦證窗口。（羅湖社區家園網）

自2020年10月10日起，港澳居民可在內地申請換發補發港澳居民來往內地通行證，即港澳居民可向全國任一縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發補發港澳居民來往內地通行證，申辦手續與在港澳地區一致。不過，在內地換證必須在回鄉證過期前申請！如回鄉證已過期，則未能過關在內地大陸享用此服務，因此對香港居民而言，只適合快將過期需要續領，能順利過關的人士。

深圳回鄉證續期2大預約方法

有意於深圳辦理回鄉證深圳續期/補領的港澳居民，必須預約，方法有二，進行網上預約後，再前往受理大廳辦理。

【1】深圳市公安局

經深圳市公安局官方網站預約，登入「港澳居民業務」可預約回鄉證續期服務，選擇辦理地點、選擇辦理日期、選擇辦理時間，以及填寫資料，預約成功後再於指定公安居辦理即可。

> 深圳市公安局門戶網站<

登入官網，去港澳居民業務頁面，再進行預約。（截圖自深圳市公安局官網）

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【2】登錄「深圳公安」微信公眾服務號預約

透過微信App，搜尋「深圳公安公眾號」，再按「傳訊息」，下方即見「政務服務」。登入「出入境業務」，揀「港澳居民業務」就可進入預約版面。同樣地，選擇辦理地點、選擇辦理日期、選擇辦理時間，以及填寫資料，預約成功後再於指定公安居辦理即可。

+ 1

「深圳公安」微信公眾服務號

查詢電話：0755-12367

回鄉證續期懶人包｜香港續期須知和事前準備

【1】受理對象

《港澳居民來往內地通行證》分為有效期10年和有效期5年兩種。有效期10年的回鄉證發給已滿18周歲的申請人使用；有效期5年的回鄉證發給未滿18周歲的申請人使用，受理對象為下列五類人士：

．香港出生，具有中國國籍的香港永久性居民

．內地居民經批准赴香港定居，取得香港居民身份的

．在香港以外出生的中國籍居民 ，已確立香港永久性居民身份的

．香港永久性居民中的外國籍或者無國籍人士，經批准加入或恢復中國國籍的

．香港居民所持回鄉證有效期不足六個月或者已過期、損毀、遺失、持證人身份信息變更、電子芯片失效、未有按時領取證件或者持用舊版回鄉證需要換領新版回鄉證的，可申請換、補發新的回鄉證。

【2】所須文件

首次申請（香港出生）

．網上填寫完整的申請人個人信息

．近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執。

．有中文姓名的香港永久性居民身份證；11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證。

．香港特區護照；18歲以下未領有香港特區護照的，須交驗父或母其中一方中國公民證件

換證

．網上填寫完整的申請人個人信息

．近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執。

．具有中文姓名的香港永久性居民身份證或香港居民身份證（11歲以下持香港永久性居民身份證的須同時提交香港特區護照；如持香港居民身份證，須同時交驗簽證身份書或多次回港證）； 11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證或簽證身份書。

．目前持用的《港澳居民來往內地通行證》（包括原證期滿失效；如持本式《港澳同胞回鄉證》，須同時交驗香港特區護照）

【3】收費

．申請10年有效期回鄉證：普通件$390、加急件$670

．小童5年有效期回鄉證：普通件$260、加急件$540

【4】相片規格

．需為六個月內彩色相片

．背景色需為白色

．雙肩水平並正視鏡頭，眼睛自然睜開，雙唇自然閉合，不露齒

．頭髮不得遮擋眼眉及眼睛，要露出雙耳

．不得化濃妝，宜穿著深色有領服裝，不能穿高領衣服，請勿穿著白色衣服

．不得戴有色眼鏡（疾病原因除外）或有顏色的隱形眼鏡，不能戴粗框眼鏡，眼鏡框不得遮擋眼睛，鏡片無反光

．色彩真實，不得對人像特徵，如傷疤、痣、髮型等進行技術處理

（圖片來源：中旅社）

【5】地址及辦公時間

香港中旅證件服務港島中心

地址：上環皇后大道中181號新紀元廣場低座14樓

辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）



香港中旅證件服務九龍東中心

地址：九龍灣常悅道9號企業廣場一期202室

辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）



香港中旅證件服務九龍西中心

地址：葵涌大連排道83號K83 20/22樓

辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）



香港中旅證件服務新界東中心

地址：沙田石門安群街1號京瑞廣場2期26樓J室

辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）



香港中旅證件服務新界西中心

地址：屯門海榮路22號屯門中央廣場27樓 07-16室

辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）



香港中旅證件服務旺角臨時中心

地址：九龍旺角洗衣街62-72號得寶大廈2-3樓

辦公時間：2023年5月30日起試業，星期一至星期六: 上午 9:00 至 晚上 21:00（星期日及公眾假期休息）



香港中旅證件服務港島中心

地址：上環皇后大道中181號新紀元廣場低座14樓

辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）



回鄉證續期懶人包！深圳續期條款詳情

【1】相片規格（同上）

．需為六個月內彩色相片

．背景色需為白色

．尺寸：48mm ×33mm

【2】提交《廣東省出入境證件數字相片採集回執》

【3】提交有效的香港或澳門居民身份證複印件

未滿11歲的香港居民：未辦理香港居民身份證的，提交有效回港證或簽證身份書複印件（交驗原件）；已提交香港居民身份證（未載有相片）的，須同時提交有效的回港證或簽證身份書或香港特區護照複印件（交驗原件）。已滿11周歲的香港居民：提交的香港居民身份證須載有相片。

【4】換發回鄉證

提交現持有的《港澳居民來往內地通行證》複印件（交驗原件）；損毀補發，提交現持有的《港澳居民來往內地通行證》。

【5】身份信息變更

提交香港入境事務處或者澳門身份證局等部門出具的證明文件複印件（交驗原件）。

【6】未滿18周歲的申請人

提交監護人身份證明及監護關係證明復印件（交驗原件）。監護人無法陪同的，還須提交被委託身份證明復印件（交驗原件）及委託人的委託書原件。

【7】委託他人代為申請

提交申請人病情證明等相應證明材料複印件（交驗原件）、被委託人身份證明復印件（交驗原件）及委託人的委託書原件。

【8】收費

．申請10年有效期回鄉證：¥350

．小童5年有效期回鄉證： ¥230

【9】地址及辦公時間

羅湖區行政服務大廳

地址：深圳市羅湖區黃貝街道經二路48號羅湖區行政服務大廳出入境服務廳綜合窗口



深圳市行政服務大廳出入境服務廳（大鵬）綜合受理窗口

地址：深圳市大鵬新區大鵬街道嶺南街嶺澳新村十二巷1號大鵬出入境服務大廳綜合窗口



深圳市行政服務大廳出入境服務廳（龍華）綜合受理窗口

地址：深圳市龍華區梅龍大道2283號龍華出入境服務大廳綜合窗口



深圳市行政服務大廳出入境服務廳（寶安）綜合受理窗口

地址：深圳市寶安區新安街道羅田路2號寶安出入境服務大廳綜合窗口



深圳市行政服務大廳出入境服務廳（福田）綜合受理窗口

地址：深圳市福田區沙頭街道福強路3028號沙咀大廈福田出入境服務大廳綜合窗口



深圳市行政服務大廳出入境服務廳（南山）綜合受理窗口

地址：深圳市南山區南頭街道南山大道3018號南山出入境服務大廳綜合窗口



深圳市行政服務大廳出入境服務廳（鹽田）綜合受理窗口

地址：深圳市鹽田區海山街道深鹽路2092號鹽田出入境服務大廳綜合窗口



深圳市行政服務大廳出入境服務廳（坪山）綜合受理窗口

地址：深圳市坪山區坪山街道金牛西路12-6號坪山出入境服務大廳綜合窗口



深圳市行政服務大廳出入境服務廳（光明）綜合受理窗口

地址：深圳市光明區光明街道德雅路298號光明區行政服務大廳出入境服務廳綜合窗口



深圳市行政服務大廳出入境服務廳（龍崗）綜合受理窗口

地址：深圳市龍崗區龍城街道德政路6號龍崗出入境服務大廳綜合窗口



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