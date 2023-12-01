轉數快泰國PromptPay接通銀行使用攻略！轉數前做1事免被濫收費用

撰文：是啦差弟弟
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【轉數快泰國｜八達通泰國｜PromptPay】香港人到泰國旅遊購物時將會更方便！2023年12月4日開始，轉數快將會與泰國的PromptPay接通。屆時大家只要有7間指定銀行或八達通、HKT Payment的電子錢包，便能直接付款，相當便利。即睇以轉數快在當地付款的所需步驟、每日交貿限額、交易時避免被濫收費用的方法！

泰國街頭（圖片來源：Unsplash@Florian Wehde）

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轉數快泰國PromptPay接通銀行使用攻略

轉數快提供電子交易服務（林若勤攝）

開發轉數快的香港金融管理局宣佈，由2023年12月4日開始，轉數快將會與泰國的PromptPay接通。屆時，備有香港指定電子錢包的朋友，透過電話掃描泰國商戶的PromptPay二維碼後，便可以直接付款，相當便利。

泰國的市集（圖片來源：Unsplash@Florian Wehde）

轉數快泰國PromptPay【問題1】泰國轉數快適用於哪些香港銀行／電子支付平台？

轉數快與PromptPay接通後，接受香港7間銀行以及2個電子支付平台的電子錢包付款，當中包括富邦銀行、恒生銀行、中國銀行、交通銀行、東亞銀行、花旗銀行、滙豐銀行以及八達通、HKT Payment。

八達通的電子支付平台也在2023年12月4日起適用於泰國（李澤彤攝）

轉數快泰國PromptPay【問題2】PromptPay在泰國流行嗎？

在泰國境內，有870萬個商戶接受客人以PromptPay付款，當中包括餐廳、美容院、超級市場、主題公園等。大家即使用盡泰銖，亦能透過轉數及PromptPay在不少商戶付款。

泰國街頭的小販（圖片來源：Unsplash@Bao Menglong）

轉數快泰國PromptPay【問題3】如何透過轉數快與PromptPay在泰國付款？

大家可以在開啟電子錢包的應用程式後，透過描掃付款的功能掃描PromptPay的二維碼。其後，在彈出的「付款詳情」頁面裡輸入交易所需的銀碼，再按「繼續」。接著在「核對資料」頁面按「確認」，便能成功向當地商店付款。

使用步驟轉數快在當地付款的步驟：

轉數快泰國PromptPay【問題4】以轉數快在泰國過數的匯率是？

由於匯率浮動，想知道當刻轉數快將港元轉換成泰銖的匯率，可以在「付款詳情」頁面的「支賬金額」部份即時知悉。

欲知道當刻轉數快將港元轉換成泰銖的匯率，可以在「付款詳情」頁面的「支賬金額」部份即時得悉（截圖來源：香港金融管理局）

轉數快泰國PromptPay【問題5】以轉數快、PromptPay付款，會被收取手續費嗎？

以轉數快、PromptPay付款，不會被額外收取交易款項以外的費用。

泰國街頭（圖片來源：Unsplash@Marc Mintel）

轉數快泰國PromptPay【問題6】轉數快在泰國的交易限額是？

轉數快在泰國的交易限額是每筆10,0000銖（約港幣$22,175）及每日50,0000銖（約港幣$110,877）。

泰銖（龔嘉盛攝）

轉數快泰國PromptPay【問題7】如何避免在泰國以轉數快過數時被濫收費用？

為避免在當地濫收費用，大家宜在使用轉數快確認付款前，仔細在「核對資料」頁面檢查交易金額、匯率以及收款對象，以免被徵收高出原價的費用或被他人騙取款項。

泰國美食（圖片來源：Unsplash@arty）

轉數快泰國PromptPay【問題8】電話已裝上指定電子錢包，為甚麼仍不能在泰國使用轉數快？

電子錢包的應用程式未升級至最新版本前，便無法與PromptPay聯通。如遇到上述情況，應更新電子錢包的應用程式。

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