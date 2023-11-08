清邁酒店10間推介！人均$89起住玻璃屋、森林木屋、雲海網床打卡

清邁酒店10間推介！泰國清邁由古城區以至周邊山區，近年發展了不少新的休閒度假區，Villa開不停！《香港01》好食玩飛記者精選清邁10間酒店及民宿，全部都極具特色。訂房前可以查看Agoda／Booking.com／Klook／Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

清邁夢幻小木屋"Taloh Cabin"！（圖片由 IG@daydaycheckin 授權使用）

清邁酒店推介【1】拉雅古迹酒店【SHA++】 （Raya Heritage （SHA Extra Plus））

如果在網上搜尋「清邁住宿」，往往是「拉雅古迹酒店Raya Heritage」置頂 ！Raya Heritage不愧被網民譽為「清邁最美的酒店」，酒店建於湄平河旁，被大量花卉植物包圍，加上紅磚瓦頂、淺木色籐編家具、中庭的百年老樹，走古典清新風路線，不論環境、服務及餐點都達極致，渡假風滿滿！

房間方面，首推「Kraam泳池套房」，房間自帶一個長型泳池，不用跟人逼，私密度高，鍾意幾時游水都得！此外，房間都顏值滿分，房內的傢俱通通都是仿木或竹的設計，雅致得來不似一般酒店般過份強調奢華。記者另一個喜歡Raya Heritage的原因是，房內有一個九宮格盤，放滿多款草本植物，可以按個人需要及口味，加乾花及藥草調節！設計窩心！

至於早餐，在酒店餐廳Khu Khao Restaurant內享用，餐廳以納蘭米鄉為主題，抬頭可以見到一個個巨大米篩，以及有由清邁黑柚木建成的木架天花，大量以木材傳達泰式建築的寧靜與平和，置身其中，自帶一種好Chill好舒適的感覺！

食物則採取單點套餐制，不會似一般酒店以自助餐形式造成浪費。雖說單點，但吃不夠還是可再落order！餐點類別分傳統泰式、亞洲風、西式、素食、以及健康飲食菜單等，選擇多多。此外，餐廳還主打有機農作料理，絕大部分入饌的菜蔬都係自行栽種，即摘即食，夠晒新鮮有益。

拉雅古迹酒店【SHA++】 （Raya Heritage （SHA Extra Plus））

房價：人均HKD$1,753（Kraam泳池套房）

地址：157 Raya Heritage, Don Kaeo, Mae Rim District, Chiang Mai

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清邁酒店推介【2】羅望鄉村酒店【SHA Extra Plus】 （Tamarind Village Hotel （SHA Extra Plus））

Tamarind Village Hotel 位於古色古香的清邁舊城區，酒店門前便是清邁周日市場，去城內所有景點也不用20分鐘車程，地理位置非常方便！酒店的名字 Tamarind，源自酒店園內的一棵200歲古樹「Tamarind Tree」，這棵大樹綠葉成蔭，猶如酒店的守護神，亦是女生們熱愛的打卡點！房間方面，裝潢以古舊泰北部族風情為主，無論是椅子、桌子或地上的紅磚都充滿民族風情。

來Tamarind Village Hotel ，必去米芝蓮推薦池畔餐廳「Ruen Tamarind」，主打傳統泰北菜，整體菜式口感偏重酸、濃、少椰奶及微辣。

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羅望鄉村酒店【SHA Extra Plus】 （Tamarind Village Hotel （SHA Extra Plus））

房價：人均HKD$1,979（Tamarind套房）

地址：50/1 Rajdamnoen Road Tamarind Village Hotel, Sriphoom, Chiang Mai

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清邁酒店推介【3】清邁安納塔拉度假酒店（Anantara Hotel）

Anantara Hotel鄰近Mae Ping河岸，湖畔靚景，房間採用白色及木系裝潢，洋溢泰北傳統風情又不失現代感！酒店最令人難忘是半自助早餐，採用自選主食，再任食中、泰、日、西等多國風格、加起來有過百款的美食，非常豐富！食具均用上藍白陶器，看上去超有法式風情！對著河岸美景用餐，感覺份外寫意！此外，Anantara Hotel還自設水療Spa服務，可讓人安全體驗清邁新興的點滴Spa，感受即時變靚變精神的神奇效果！

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清邁安納塔拉度假酒店（Anantara Hotel）

房價：人均$1,688（園景豪華房）

地址：122 Charoen Prathet Rd, Tambon Chang Khlan, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai

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清邁酒店推介【4】拉林金達健康水療度假村【SHA Extra Plus】 （Rarin Jinda Wellness Spa Resort （SHA Extra Plus））

Rarin Jinda Wellness Spa & Resort改建自一座擁有140年歷史的柚木古董房子，整間Resort有著不少柚木元素，配合現代化設施，新舊並合，看上去古色古香！酒店是清邁市內，CP值極高的選擇，人均約港幣300元，即可入住露台豪華套房，連自助早餐！

這間Resort最吸引是中庭為泳池及園林區，在露台即可欣賞園丁的精心布置，環境開揚又舒服！1樓的房間露台位對出就是泳池，換件衫即可下水暢泳，好梳乎！即使不會游水，在露台躺臥，看看書也很舒暢。此外，房間的沐浴套裝都係自家出品，比如手工番梘、洗頭水、沐浴露等，無有害添加物，皮膚敏感的朋友都不怕使用！

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拉林金達健康水療度假村【SHA Extra Plus】 （RarinJinda Wellness Spa Resort （SHA Extra Plus）

房價：人均$435（豪華房）

地址：1 ถนน เจริญรัตน์ 14 Tambon Chang Moi, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

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清邁酒店推介【5】清邁蓮花酒店（Lotus Pang Suan Kaew Hotel）

輪到清邁CP值最高的酒店，莫過於位於古城西北處的蓮花酒店了！入住人均不過百，且房型特大，最基本的高級雙床房都有42平方米大！整體配套完善，有齊泳池、健身室及餐廳，房間還有沐浴套裝，不過提提大家酒店支持環保，不提供一次性的牙膏牙刷，入住時記得要自備。

蓮花酒店（Lotus Pang Suan Kaew Hotel）

房價：人均$89（高級雙床房）

地址：21 Huay Kaew Road, T. Suthep, A. Muang, 50200, Suthep, 清邁府, 泰國

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清邁酒店推介【6】清邁貝拉娜拉酒店（Bella Nara Hotel Chiang Mai）

清邁貝拉娜拉酒店於2022年開幕，僅一年時間已入選為Trip.com清邁豪華酒店第3名，擁有4.5星（5星滿分）的高分評級。酒店裝修以純白及實木為設計主軸，感覺簡約大方，且設備好完善，由室外泳池、桑拿房、健身室及日光浴區都有，唯一可圈可點嘅位係隔音較差，酒店隔離是馬路，夜晚睡覺會可能會較嘈。

清邁貝拉娜拉酒店（Bella Nara Hotel Chiang Mai）

房價：人均$254（超豪華特大床房）

地址： 34 Huay Kaew Road, Chang Phueak Sub-District, 50300, 昌普, 清邁府, 泰國

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清邁酒店推介【7】Morning Star Glamping

Morning Star Glamping位於清邁湄翁縣的Huai Kaeo郊區，四周均被森林環繞，四季清涼，每間Glamping House對出還有長長的溪流，聽著流水聲，夜晚賞星，白晝對著森林泡浴，置身其中，幸福感也不自覺狂飆！Morning Star的配套相當完善，冷氣機、抽濕機、冷熱水爐、軟綿綿大床等，基本上什麼也不用帶已可入住。

（圖片由 IG@daydaycheckin 授權使用）

房間方面，記者最推薦「AFrame Glass」 及「AFrame White」 ，前者最大特色是三角北歐風玻璃屋，打卡感滿滿；後者採用全白設計，走韓風小清新路線。兩種房型均可入住四人，房價連早餐。食早餐的過程也好有儀式感，服務員會幫手鋪好地毯、攤上民族枱布、佈置枱及坐墊，讓客人瘋狂打卡！早餐有泰北肉丸米粥、煎雙蛋、腸仔、茄汁豆、沙律及橙汁，附有泰式辣醬，點著醬吃，味道意外地不錯呢！

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Morning Star Glamping

房價：人均$1,449（A Frame Glass）

地址：แม่ออน 59/1 หมู่ 2 บ้านแม่ลาย Huai Kaeo, Chiang Mai

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清邁酒店推介【8】La Lanna

去年12月才開幕的La Lanna，由清邁市包車前往約1小時，鄰近清邁湄翁縣著名村落Mae Kampong Village！La Lanna共有4個房型，包括The Path of The Wind、River Flows in You、Fly me to the Moon以及The Nightingale，以希臘聖托里尼為題，藍白主調，好有世外桃源感覺！當中記者最愛River Flows in You，屋間曲線走廊旁邊有兩條水道，行到盡頭是瀑布流水及按摩，非常打卡！按摩池還可調教溫度呢！唯一較麻煩的地方是行會弄濕周圍，且挺多落葉。La Lanna房價包早餐及下午茶，下午茶的蛋糕挺高質，有自家製椰子蛋糕！晚餐則是單點形式的shabu shabu或BBQ，還有炒粉麵食，擺盤精緻，人均約港幣200元左右。

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La Lanna

房價：人均$764（River Flows in You）

地址：La Lanna, Ban Mae Lai, Chiang Mai, Thailand

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清邁酒店推介【9】Taloh Cabin

清邁湄翁縣Huai Kaeo郊區是炙手可熱的度假勝地，近來更開了不少Glamping，而Taloh Cabin就係其中之一。整個營區僅有一間木屋房，基本上一房難求，絕對建議想住的朋友要提早2個月下訂！

木屋房面績不大，設備卻非常完善，木屋有一半空間係落地玻璃設計，窗外是美麗山巒景致，另一邊的閣樓房，上有King Size大床，下有浴室及廁所，木屋外罕有按摩浴缸、燒烤爐、壁爐，沿木梯往下走，還有一個隱藏房間，可播放影片！如時間許可，待在房間睇日落，看著日落在山巒下西沉，感覺非常浪漫！

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Taloh Cabin

房價：人均$820

地址：52/2 Moo 2 Huykeaw Mea-On, Chiang Mai, Thailand 50130

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清邁酒店推介【10】4 SKY Glamping

如果想親親大自然，可選擇清邁新開的4 Sky Glamping！這兒賣點可看雲海及星海，且又鄰近市中心，由清邁古城開車來也不過一小時，不失為一個避世好去處！房間方面，設計是純白波波露營屋，不算十分特別，但勝在房價不高（人均約HK$300晚），冷氣設備齊全，住落也算舒適。整體較有特色是房前的懸空網床，白晝如遇上雲海，睡在上面似飄浮空中，夜晚躺在網床上看星海也挺不錯！

不過，溫提大家，網床外是沒圍欄，下面即是百米山坡，不太適合帶上孩子，且夜晚想睡網床看星，出入也要格外留神，帶備電筒！

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餐點方面，房價是連早餐，有豬肉碎粥、火腿煎蛋、沙律、麵包果醬、橙汁咖啡等，感覺挺豐富！晚餐則須自費，主要食泰北燒燙鍋，先下單，店員就會按時送上房，人均不用港幣100元，有菜有肉吃到飽！完全不用擔心山區會無啖好食！

4 SKY Glamping

房價：人均$250（Premium Dome）

地址：94 Mueang Kai, Mae Taeng District, Chiang Mai

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