泰國布吉自由行｜3大水上樂園推介　超刺激滑梯休閑桑拿應有盡有

泰國布吉給你的印象是甚麼？沙灘、大海、出海、跳島？任何關於水上的詞語都絕對不會錯！而今次KKday小編想和你介紹3大布吉水上樂園，當中包括布吉藍樹水上樂園（Blue Tree Phuket Water Park）、安達曼達水上樂園（Andamanda Phuket Water Park）、以及飛濺叢林水上樂園（Splash Jungle Water Park）。



究竟這三座水上樂園如何分出高下？就跟著小編一同看下去吧！

泰國布吉3大水上樂園👇👇👇

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1. 布吉藍樹水上樂園 Blue Tree Phuket Water Park

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布吉藍樹水上樂園可說是一個老少咸宜的大型水上樂園，是布吉第一個大型水上樂園。樂園坐落在布吉西北部熱鬧時尚的中心區域，周圍被鬱鬱葱葱的熱帶森林包圍，中心區是一座17,000平方米的人工環礁湖，擁有不同園區，為每位老朋友、大朋友、和小朋友帶來無窮的樂趣、刺激、快樂和興奮！

若你希望在布吉藍樹水上樂園找到滿滿的刺激感，就不要忘記前往各種冒險愛好者的遊樂區域！登上10米高的高空水滑梯，一躍而下掉入海水中，絕對是驚險刺激！而除了高空水滑梯，水上衝浪、滑索等項目同樣讓你腎上腺素上升！

除此之外，布吉藍樹水上樂園還可讓大家 chill 住休息，樂園中有多間創意餐廳，又有懸空吊床，絕對可以玩累了就停下來打打卡～入夜時分，樂園更會有 live show 帶來給大家，一場音樂會絕對是你布吉藍樹水上樂園的最美完結！

布吉藍樹水上樂園

玩樂設施：10米高的高空水滑梯、水上衝浪、滑索

面積：32個足球場

地址：4, 2 Srisoonthorn Road, Tambon Si Sunthon, Amphoe Thalang, Phuket 83110, Thailand

交通：乘搭藍色雙條巴士（Blue Songthaews）前往 Cherngtalay，再轉乘的士

電話：+66（0）76 602 435

開放時間：

Lagoon：10:00 – 19:00

TreeHouse：10:00 – 22:00

Lifestyle Village：09:00 – 21:00

Forest Zone：06:00 – 19:00

Kids Planet：08:30 – 19:30

Skate Park：10:00 – 20:00

價錢：

標準門票：遊玩區 THB950；兒童遊玩區（只適用於91cm – 120cm 兒童） THB600；動作區 THB1100

全方位門票：遊玩區 THB1150；動作區 THB1250

家庭套票：遊玩區 THB2900；動作區 THB4000

*動作區門票持有人身高須達121cm 或以上，121cm 或以上人士須使用成人門票



2. 安達曼達水上樂園 Andamanda Phuket Water Park

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介紹布吉水上樂園就絕對不能不提2022年5月開幕的安達曼達水上樂園！斥資45億泰銖建造而成，位於布吉島市中心，佔地共9.3公頃！最令安達曼達水上樂園大受期待是因為樂園內的水上設施都是由世界知名水上樂園製造公司 WhiteWater West 所設計，因此安達曼達水上樂園絕對可以稱得上為世界級水上樂園！

安達曼達水上樂園由中葡和泰國建築師設計，將著名的安達曼風景和泰國建築融為一體，在石灰岩懸崖、塔普島和安達曼灣入面都可以發現獨特的泰式風格。除了泰國文化，水上樂園亦以傳說和神話為主題，你絕對可以在這裡體驗到一個更新奇的水上樂園之旅！

園內設5個主題區，由12個極限水瀡滑梯滑下絕對讓你腎上腺素飆升，給你滿滿刺激感！12個水瀡滑梯都唔夠喉？這裡還有多個驚險刺激的瀡滑梯讓你挑戰！當然，除了刺激的設施，園內亦設有2個游泳酒吧和一個人造波浪池，讓你們隨時停下激烈挑戰休息一下！

安達曼達水上樂園

玩樂設施：極限水瀡滑梯

面積：13個足球場

地址：333/3 Moo 1, Tambon Kathu, Amphur Kathu, Phuket 83120, Thailand

交通：

1. 由芭東海灘出發，的士大約20分鐘

2. 由卡馬拉海灘出發，的士大約 31 分鐘

3. 由卡塔海灘出發，的士大約 28 分鐘

4. 由布吉市出發，的士大約13分鐘

電話：+66（0）76 646 777

開放時間：10:00 – 19:00

價錢：

成人門票（122cm 或以上人士）：THB1500

兒童門票（只適用於91cm – 122cm兒童）：THB1000

長者門票（只適用於60歲以上長者）：THB1000



3. 飛濺叢林水上樂園 Splash Jungle Water Park

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若要細數最瘋狂的布吉水上樂園，小編相信飛濺叢林水上樂園必定是其中一個。飛濺叢林水上樂園是整個布吉島中數一數二刺激的水上樂園，號稱全布吉最狂野的水上樂園！各種水上設施既能讓你挑戰刺激，又能讓你享受休閑，絕對是一舉兩得！

來到飛濺叢林水上樂園，若你是名喜歡冒險的遊客，就記得不要錯過園內的 Boomerango 俯衝回蕩滑道！和一班好友坐上大水泡上面，再跟隨著兩面的水流方向左右拋，就像海上的海盜般～ 而 Super Bowl 同樣不能錯過，經過不同隧道衝到底，絕對夠緊張刺激！

飛濺叢林水上樂園另一個賣點絕對是以渡假村的清雅園林池畔的主要設計，園內設有溫泉及桑拿池，玩完刺激的滑道後，去放鬆身心，絕對是至 Chill 之選～ 記得不妨叫上一杯雞尾酒，享受布吉的休閑時光！

飛濺叢林水上樂園

玩樂設施：Boomerango 俯衝回蕩滑道、Super Bowl

面積：3個足球場

地址：65/179 Moo 4, Mai Kao Soi 4 T. Mai Khao, A. Thalang, Phuket 83110, Thailand

交通：

1. 由邁考海灘地區出發，可以步行前往

2. 由芭東出發，的士大約1小時

電話：+66（0）76 372 111

開放時間：星期四至星期一 10:00 – 17:45

價錢：

成人門票（12歲或以上人士）：THB750

兒童門票（只適用於5歲 – 11歲兒童）：THB500



相信大家看完都很想馬上出發，捉緊夏天的尾巴，到布吉水上樂園玩到盡！就算未能捉緊今年夏天的時間，都不妨計劃下個夏天前往布吉，享受一個充滿泰國風情的夏天！

【本文獲「KKday」授權轉載。】