曼谷酒店15間推介｜無邊際泳池／近水門市場及BTS站／人均$152起

曼谷酒店推薦2023！去泰國曼谷旅行有不少靚酒店，本文整理15大曼谷酒店推介，部分距離BTS車站僅需1分鐘步行，而且鄰近水門市場、購物中心等旅遊熱點，全部裝修精緻，部分更是全新酒店，設有露天無邊際泳池，望住風景影相打卡一流，同時更可以享受高級水療，人均最平$152。訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

水門市場是大型的露天市場、曼谷熱門景點之一。（圖片來源：Instagram@yunxun515）

曼谷酒店推介【1】曼谷奈樂安縵酒店（Aman Nai Lert Bangkok）

曼谷奈樂安縵酒店（Aman Nai Lert Bangkok）是頂級酒店及度假村品牌安縵在泰國的首家城市型酒店，秉承品牌「城市綠洲」的概念，酒店選址在曼谷市中心的奈樂園，並預計將於2024年開業。酒店客房位處高層，設計亦融合泰國傳統元素及現代簡約風格，能夠在露台俯瞰奈樂園蔥綠景致的最佳視野，坐擁曼谷天際線美景，位於30樓的無邊際泳池亦能無死角飽覽城市醉人景色！酒店的周邊配套設施亦非常齊備，雖然距離BTS需步行10分鐘，但Central World、Siam Paragon、Central Embassy等購物商場均在步行可達的距離內，交通和購物同樣方便！

曼谷奈樂安縵酒店（Aman Nai Lert Bangkok）

房價：待定

地址：The Residence Gallery, 2/2 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok

交通：BTS 「Chit Lom」站步行10分鐘

曼谷酒店推介【2】Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection

Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection於2023年9月全新開幕，是萬豪集團旗下Autograph Collection系列的酒店品牌，位於曼谷心臟地帶Sukhumvit，距離BTS「Thong Lor」站僅3分鐘步程，鄰近亦有Wat That Thong寺廟、Wow Park、MIGHTY X等景點，亦有酒吧及餐廳等，地理位置相當不錯！酒店提供7種不同房型，無論是家庭旅客還是情侶住宿都適合。客房採用簡約時尚設計，雖然以墨綠、灰、啡等大自然色系為主調，但房間擁有大面積景觀窗，採光度十足，寬敞舒適。部分客房更配備浴缸及露台，讓你可以好好放鬆！酒店室外泳池亦位處高樓層，絕對可以嘆盡曼谷城市靚景！

Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection

房價：人均HKD$609起（豪華房(特大床)）

地址：22 Soi Sukhumvit 53, Sukhumvit Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok

交通：BTS「Thong Lor」站步行3分鐘

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曼谷酒店推介【3】察殿曼谷大酒店（Chatrium Grand Bangkok）

察殿曼谷大酒店（Chatrium Grand Bangkok）於2022年11月開業，位於曼谷水門地區的空盛桑運河畔，距離BTS「Siam」站僅8分鐘步程，前往Siam Centre或Siam Square都非常方便，距離SEA LIFE Bangkok Ocean World、Central World等人氣景點亦僅10分鐘步程，地理位置極佳！酒店為雙子星大樓，超過14種房型可供選擇，從普通客房到公寓型套房都有。客房大走奢華路線，浮誇的藝術裝飾加上藍白配色裝潢令整體更華麗大氣，加上一整面俯瞰城景的落地大玻璃窗，空間感及採光度十足，舒適寬敞。酒店內亦有餐廳、泳池酒廊、大廳酒廊、大型露天游泳池、水療中心、健身中心與兒童遊戲室等休閒娛樂設施，足不出戶都可以獲得大滿足！

察殿曼谷大酒店（Chatrium Grand Bangkok）

房價：人均HKD$645起（豪華房(特大床)）

地址：728 Phetchaburi Rd, Petchaburi, Ratchathewi, Bangkok

交通：BTS「Siam」站步行8分鐘

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曼谷酒店推介【4】Ascott Thonglor Bangkok

Ascott Thonglor Bangkok於2022年8月開幕，位於曼谷熱鬧地段Watthana區，鄰近有不少酒吧及餐廳，亦有超級市場，生活機能良好。雖然酒店距離熱門旅遊景點較遠，但從酒店到車站僅需5分鐘步程，即使搭車到其他地方觀光購物都一樣方便！酒店主打公寓形式的客房，房型分為客房、一臥室、兩臥室或三臥室的房型，全部客房均可享採光度十足的一整片落地窗，細味曼谷市景，大部分房型亦提供浴缸、設備齊全的小廚房，明確劃分起居室以及用餐區，雖然採用現代時尚風格，但亦有居家的溫馨安全感！酒店更配備景觀泳池，打卡睇景一流！

Ascott Thonglor Bangkok

房價：人均HKD$469起（豪華房）

地址：1 Sukhumvit 59 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok

交通：BTS「Thong Lor」站步行5分鐘

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曼谷酒店推介【5】曼谷無花果大廳酒店（The Fig Lobby）

曼谷無花果大廳酒店（The Fig Lobby）在2022年5月落成開幕，雖然距離熱門景點較遠，前往車站亦要步行10分鐘，但從酒店出發步行5到8分鐘便有便利店和超市，酒店對面亦有路邊攤可以買小吃和水果，可以體驗當地人的日常生活，半夜肚子餓也不怕沒東西吃！酒店藝術感濃厚，裝修風格和用色都相對大膽浮誇，仿如置身色彩繽紛的童話世界，連帶餐廳、泳池等空間亦有玩味十足的藝術氣息，非常適合打卡！客房方面共8種房型，每間客房亦有不同主題，細緻到連杯子、燈光開關、電話都融合客房主題，但全部均配備可以瞭望曼谷市景的露台，部分客房亦設有浴缸，氣氛舒適之餘更讓人心情愉悅，絕對值得一去！

曼谷無花果大廳酒店（The Fig Lobby）

房價：人均HKD$199起（高級房(雙人床或兩床)）

地址：55 Rimthangrotfaisaipaknam Road, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok

交通：MRT「Queen Sirikit National Convention Centre」站步行10分鐘

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曼谷酒店推介【6】薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）

薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）絕對是曼谷人氣打卡酒店之一，距離BTS通羅車站（Thonglor）僅需步行5分鐘，而且鄰近購物商場Emporium。酒店合共8層，各層設有不同花鳥主題，主打復古風格，不論走廊、客房裝潢都超美，極有感覺，而且附有露天泳池，打卡必住！

薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）

房價：人均HKD$299起（頂級房）

地址：24 Soi Sukhumvit 57 Klongtan Nua, Wattana, 素坤逸路, 曼谷

交通：BTS Thonglor站步行5分鐘

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曼谷酒店推介【7】曼谷盆景酒店（Bonsai Hotel Bangkok）

曼谷盆景酒店（Bonsai Hotel Bangkok）於2022年2月開幕，位於曼谷水門地區，距離曼谷機場快線的拉差巴羅站（Ratchaprarop）僅步行5至10分鐘，同時鄰近Observatory Point、彩虹雲霄拜約克摩天塔、彩虹二塔等人氣景點。酒店主要改建自50年代傳統街屋，並以門口的百年榕樹作為設計靈感，主打清新簡約設計，客房裝潢漂亮，並設置獨立浴缸，性價比極高。

曼谷盆景酒店（Bonsai Hotel Bangkok）

房價：人均HKD$220起（複式套房）

地址：Ratchaprarop Road, 水門, 曼谷

交通：機場快線Ratchaprarop站 步行1分鐘

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曼谷酒店推介【8】曼谷標準酒店（The Standard, Bangkok Mahanakhon）

曼谷標準酒店（The Standard, Bangkok Mahanakhon）位於曼谷最高的摩天大樓「大京都大廈」，鄰近達莎拉當BTS站，附近有王權雲頂大廈玻璃觀景台、Mahanakorn Skywalk天空步道等，酒店住客可以免費參觀。酒店以奢華復古為設計主題，房間裝潢精緻時尚，到處都是打卡位，78樓天台更有全曼谷最高酒吧，極具特色！

曼谷標準酒店（The Standard, Bangkok Mahanakhon）

房價：人均HKD$754起（標準房(特大床)）

地址：89/9Thanon, Rang Nam Alley, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, 曼谷

交通：BTS Chong Nonsi站 上蓋

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曼谷酒店推介【9】曼谷艾拉酒店（Aira Hotel Bangkok）

曼谷艾拉酒店（Aira Hotel Bangkok）於2022年7月開業，鄰近BTS娜娜站，坐落在曼谷最著名的素坤逸路（SOIS SUKHUMVIT 11），附近就有中心使館購物商場（Central Embassy）、阿瑪林廣場百貨（Amarin Plaza）、MBK 購物中心等人氣商圈。酒店主打泰式格調，客房設有大大個落地玻璃窗，更設有可觀賞風景的浴缸，更有室外游泳池，設備齊全。

曼谷艾拉酒店（Aira Hotel Bangkok）

房價：人均HKD$262起（豪華房(特大床)）

地址：14 Sukhumvit 11, 瓦塔納, 曼谷

交通：BTS娜娜站步行5分鐘

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曼谷酒店推介【10】曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）

曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）是全曼谷唯一擁有河畔泳池的Villa式酒店，距離BTS鄭皇橋站需步行13分鐘，酒店設計具有質感，客房內均設有落地大玻璃，可以觀賞到超靚的河景，部分可以望住夜景浸浴缸，絕對是度假之選！酒店同時提供室外泳池、水療套房及溫泉浴區，更有免費穿接駁車來往中央碼頭Sathorn Pier和購物商園ICONSIAM。

曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）

房價：人均HKD$2,193起（特大豪華房）

地址：300 Charoen Krung Road, Sathorn, 曼谷河畔, 曼谷

交通：BTS鄭皇橋站（Saphan Taksin）步行13分鐘

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曼谷酒店推介【11】阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel）

阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel） 坐落於曼谷的叻猜拉披色，距離水門市場、中央世界購物中心大概15分鐘車程，絕對方便喜愛購物的朋友仔！酒店裝潢時尚，房間乾淨舒適，可享受五星級的設備，同時設有無邊際泳池，以新酒店而言， 算是物超所值的選擇！

阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel）

房價：人均HKD$178起（尊爵雙床房）

地址：88 Kamphaeng Phet 6 Rd, Talad-Bangkhen, Laksi, 朗四區, 曼谷

交通：福龍風站步行15分鐘

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曼谷酒店推介【12】曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）

曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）位於BTS車站附近，同時亦是超人氣之選！酒店擁有目前全曼谷最長的無邊際泳池，可以邊玩水邊望風景，完全將一望無際的景色盡收眼底，另外泳池最特別之處是水池內的水溫適中，全因池內的石頭為火山石具有吸收熱功能，帶有恆溫作用，非常舒服！

曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）

房價：人均HKD$978起（兩張單人床）

地址：88 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 暹羅, 曼谷

交通：BTS隆齊站步行3分鐘

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曼谷酒店推介【13】FX 娜娜酒店（FX HOTEL NANA ）

FX 娜娜酒店（FX HOTEL NANA）於2022年開業，到隆齊BTS站僅需步行5分鐘，交通方便，此外奔集捷運站亦距離酒店非常之近，同時靠近Rituals Spa、Insanity Nightclub、Karbelka Spa等，隨時都可以做水療。酒店裝潢主打簡潔風格，而且價格不貴，經濟之選！

FX 娜娜酒店（FX HOTEL NANA）

房價：人均HKD$152起（高級雙人或雙床房）

地址：158/1, 158/2 Sukhumvit Soi 1 Klong-toey Nua, 瓦他那區, 曼谷

交通：BTS隆齊站步行5分鐘

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曼谷酒店推介【14】曼谷無線路英迪格酒店 （Hotel Indigo Bangkok Wireless Road）

曼谷無線路英迪格酒店 （Hotel Indigo Bangkok Wireless Road）位於BTS Phloen Chit 站附近， 可以步行或乘車前往Sukhumvit Road、暹羅（Siam）和巴吞旺（Pathumwan）等熱門地區，亦可搭乘BTS前往暹羅百麗宮（Siam Paragon）、中央世界購物中心（Central World）等人氣商場。酒店裝潢溫馨舒適，設有頂樓室外無邊際泳池，可以欣賞到壯麗的天際線景觀，相當廣闊震撼！

曼谷無線路英迪格酒店 （Hotel Indigo Bangkok Wireless Road）

房價：人均HKD$490起（標準房(雙床)）

地址：81 Wireless Road, Pathumwan, 帕度萬, 曼谷

交通：BTS 菲隆奇站（Phloen Chit）步行15分鐘

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曼谷酒店推介【15】515 Victory Hotel

這間連泰國通胡慧沖都推介的酒店「515 Victory Hotel」，位於BTS勝利紀念碑站旁，步行僅1分鐘就可以到達，交通方便！酒店以大自然為設計主題，內部 設有種滿綠色植物的庭園，同時有流水瀑布，猶如置身於森林內，非常夢幻，雖然規模不大，但仍設有天台泳池，另外更不能曾過酒店內專食甜品的Sugar Rush專區，可以盡情品嘗各式精緻甜點。

515 Victory Hotel

房價：人均HKD$157起（標準間（無窗））

地址：5, 15 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400

交通：BTS勝利紀念碑站步行1分鐘

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