新千歲機場交通2大方法！搭JR最快33分鐘到札幌　巴士直達定山溪

【新千歲機場交通｜札幌機場交通】新千歲機場是距離北海道首府札幌最近的機場，旅客入境後，可以乘搭鐵路或巴士進入札幌市中心，最快33分鐘、最平1,150日圓（約$61）便可抵達。此外，機場另外有巴士前往帶廣、定山溪、網走、室蘭等北海道熱門旅遊勝地，即睇機場交通資訊！



札幌的白之戀人公園（圖片來源：一般社團法人札幌觀光協會）

準備到札幌歡度假期的朋友，可以參考《HK01》「好食玩飛」記者輯錄的札幌酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

札幌是北海道的首府（圖片來源：一般社團法人札幌觀光協會）

新千歲機場交通2大方法！

新千歲機場是札幌最近的機場，由於新千歲機場是北海道最多香港航空公司進駐的機場，大家到訪北海道，很大機會使用到該機場入境。

（圖片來源：北海道觀光振興機構）

新千歲機場交通【1】JR千歲綫 —— 最平且最快抵達札幌市中心

乘搭連接機場與札幌市中心的JR千歲綫，最新33分鐘便可以從機場直達作為札幌交通樞紐的札幌站。千歲綫車費只需1,150日圓（約$61），是由機場入札幌市中心最平的交通工具。

「快速『エアポート』」列車（圖片來源：JR）

千歲綫的列車分為「快速『エアポート』」以及「特別快速『エアポート』」2種。「快速『エアポート』由新千歲機場站到札幌站之車程是37分鐘，約12分鐘1班；而「特別快速『エアポート』」停站較少，相關車程則只需33分鐘。不過要留意，該種列車只於早上繁忙時段及夜間服務，每日只有4班。

而帶備大型行李的朋友，不用繳交附加費亦可以登車。不過，若怕行李架爆滿而沒法好好放置行李，可以多付840日圓（約港幣$45）進入設有大型行李架、座位較舒適的指定席——「U座」。

新千歲機場交通【2】巴士 —— 直達北海道熱門旅遊勝地

除了鐵路，機場亦有17條巴士路綫前往札幌以及北海道其他熱門旅遊勝地，當中包括定山溪、帶廣、苫小牧、網走、室蘭等。

雖然巴士跟鐵路一樣，可以直達札幌市中心，但巴士所需時間較鐵路長，費用平均也較鐵路高，例如由機場前往札幌市中心的平均車費約為1,200日圓（約港幣$64）。不過，大部份巴士路線能夠直達多間酒店與景點，攜帶大型行李的旅客也不用擔心轉車時要將行李搬上搬落，要找月台轉車構成不便。

來往新千歲機場的巴士路綫如下：

機場巴士的停泊位置：

（圖片來源：新千歲機場）

【同場加映】北海道靚酒店推薦：