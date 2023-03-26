北海道二世古最新酒店度假村Setsu Niseko　結合滑雪、溫泉、美食

日本北海道二世古每年冬天降下的鬆軟粉雪，都讓滑雪客們紛紛蜂擁而至，滑到欲罷不能！2022年12月，新加坡SC Global Developments進軍北海道，設立豪華酒店「Setsu Niseko」也讓這個冬天的滑雪季更加熱鬧。



位於比羅夫地區中心的Setsu Niseko有著相當便利的優勢，無論是滑雪、浸溫泉、美食等項目，在這裡都能找到最完整服務。隨著國際之間重新開放自由觀光，想必許多觀光客也會重新回到滑雪勝地北海道，趕上這波熱潮而盛大開幕的Setsu Niseko也瞬間造成話題，到底這裡藏著什麼樣的獨特魅力？現在就跟著LIVE JAPAN編輯部一探究竟吧！

北海道二世古魅力介紹

隨著各個國家陸續開放國際觀光，日本冬季期間裡最讓人期待的滑雪活動，更是國內外觀光客必訪清單。而滑雪勝地北海道就成為了大家的首選之一，其中位於北海道內的二世谷地區以「粉雪」舉世聞名，也是世界上降雪量最大的區域之一，雪的質感宛如粉末般鬆軟且乾燥的觸感，這也讓二世谷（Niseko）有著「粉雪天堂」之稱的美名。除此之外，不只是滑雪活動，在二世谷還能環繞廣闊的自然風景一邊騎著單車，或是泛舟、峽谷戶外活動，以及泡溫泉與SPA等極致體驗，不論季節都能玩得得非常盡興！

Setsu Niseko（雪ニセコ）酒店介紹

國際知名集團SC Global Developments進軍北海道的二世谷正式開幕的「Setsu Niseko」，以「雪」「月」「風」「花」作為主要概念，意指美麗的季節風景，周圍有著雄偉的羊蹄山與Annupuri群山環繞，各種風格的套房即是將極致豪華融入其中，從40平方米的單間套房至可容納家族五人以上附帶廚房的頂層公寓，巧妙地結合和風與當代簡約生活的概念。

不只如此，Setsu Niseko還有健身中心與各式餐廳，更是引進六家別具風格的餐廳與酒吧，為前來享受的旅人們提供不同以往的極致饗宴。無論是客房、餐廳都是以奢華享受作為主軸，當然飯店內的設施，像是私人溫泉、水療中心、瑜珈教室等一應俱全，讓人可以徹底放鬆身心。

Setsu Niseko房間超迷人

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說到Setsu Niseko度假村的客房，則是由曾獲選為TOP100建築師並且於2002年拿下Presidents Design Award大賞，在建築界十分受到矚目的知名建築師Mok Wei Wei設計。結合日式和風與當代簡約的舒適性的奢華公寓式客房，每個房間都具備著寬敞與開放的生活品質，讓人感受到高質感的放鬆體驗。

全度假村共搭配190間客房，從標準客房至可以容納五人家人且附有廚房的公寓式套房應有盡有，滿足不同需求的觀光客。

享受Setsu Niseko多種設施

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Setsu Niseko除了在客房的設計與陳設下了相當大的工夫之外，由於二世谷也是全國知名的溫泉鄉之一，酒店便善用此特色，設置室內與戶外的溫泉浴場，讓房客們可以享受富含礦物質的天然溫泉，同時可以有效地舒緩疲勞。當然如果不想被打擾的話，也可以事前預約私人溫泉，獨佔來自二世谷水質的極致溫泉。

在泡完溫泉之後，當然一定要好好享受一下SPA！度假村所附設的六花（Rikka）SPA水療中心，是以陰陽五行的金木水火土為概念，藉此以二世谷的自然資源結合創造出一種美的平衡，以傳統東方醫學療法使用藥草調整身心靈。

除了SPA之外，館內也有超人氣的健身房與瑜珈館，讓房客們在旅行的過程中也能藉由多種服務來伸展與放鬆一整日下來的疲勞。

也不能錯過Setsu Niseko的美食

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Setsu Niseko也網羅各式餐廳美食，從法式意大利餐廳到拉麵，甚至日本懷石料理都能在酒店內找得到！像是「méli mélo -Yuki No Koe」是一家於2022年8月全新開張的意大利餐廳，店內嚴選北海道食材結合法式與意大利美食，無論使用當地的產銷蔬菜、肉品與海鮮做出一道道精美餐點，讓旅人們能夠五感體驗北海道的自然恩惠。

而在東京就已經有多家分店的「阿夫利拉麵」在這裡也有分店！除了保持原味的爽口湯頭與Ｑ彈的獨家製作麵條等美味，內部裝潢也吸引許多人前往朝聖，位於餐廳的一處角落也能讓大家可以看見拉麵師傅們實際製作過程。

以「海」作為豐富食材巧妙地結合許多美味餐點的日本懷石料理「蟹鮨 加藤 INORI」也在此登陸正式開幕。由加藤水產第三代傳人加藤俊明師傅的帶領之下，堅持只以在北海道最新鮮最優質的海鮮食材創造出最佳美食饗宴。擁有50多年經驗的加藤水產一直以來更是獲得多數餐廳的最高評價，透過他們的美食讓旅人們享受在地的好客與正宗口味。

在品嚐各種美食之後，享受點微醺更能劃下完美的句點！2022年12月才正式開張的「Loung Bar Park90」是一家葡萄酒酒吧，且在新加坡、台灣等皆有據點，葡萄酒愛好者到這裡千萬不要錯過酒吧提供量身定做的葡萄酒體驗，豐富的種類選擇滿足對葡萄酒的熱情，歐洲傳統產地釀酒到新世界的紅酒等一次網羅，而Park90的調酒師將帶領著大家來趟難忘的發現品酒之旅。

除了滑雪，冬天你也可以這樣玩

世界主要的滑雪勝地之一，並且擁有著每季平均14-15米驚人降雪量的「粉雪天堂」之美名的二世古，冬季時可以在約48公里長的雪道中盡情體驗滑雪樂趣，與其他相關休閒活動。像是可以參加滑雪課程、夜間滑雪，雪地徒步旅行，甚至是嘗試滑雪直升機，都可以在這裡找得到。另外，Setsu Niseko更與雪上運動家Rhythm Japan經營的滑雪商品專用店合作，提供完整的雪地裝備租借與販售，無論是挑戰極限的老手或是雪地初學者都可以保持最佳狀態上雪場。

Setsu Niseko｜雪ニセコ

地址：Niseko Hirafu 1-2-6-9(Old address; Aza Yamada 181-55), Niseko, Hokkaido, 044-0081

交通：新千歲機場出發車程約2至2.5小時

最近車站：比羅夫 站 （函館線）徒步53分

客房數：190間客房

住宿費用：兩人一房37,600日圓起（免費提供早餐服務）

周邊設施：健身中心、瑜伽中心、室內室外溫泉（可預約私人溫泉）、SPA等



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