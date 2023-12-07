函館酒店10間推介｜人均$136起／1分鐘到車站／溫泉旅館一泊二食

函館酒店推介2023｜北海道函館是港人熱門旅遊地方之一。今次介紹10間函館酒店，部分距離函館只有1分鐘步程，亦有私人露天風呂，亦會介紹溫泉度假村，人均最平$136晚起，性價比超高！假如想住北海道酒店，可以看看札幌酒店推介、洞爺湖酒店推介、登別溫泉推介、定山溪溫泉推介，以及最新酒店優惠碼！（文章內提及之價錢以發稿日為準）

函館酒店推介【1】函館JR旅館（Jr Inn Hakodate）

酒店於2020年開業，位於JR函館站及巴士總站旁邊，因此交通十分方便。至於景點方面，函館朝市及青函渡輪紀念船摩周丸等知名景點都在酒店附近，方便遊人深入認識函館這個城市。酒店設計以簡約為主，房間空間不算大，不過勝在設備齊全，就算打開行李箱之後尚有空間走動。於Trip.com獲得4.6/5的評分，不少旅客都指酒店的地理位置佳，而且大堂位置以鐵道為主題，適合小朋友入住。

函館JR旅館（Jr Inn Hakodate）

房價：人均HKD$187起（雙床房）

地址：Wakamatsu-Cho 12-14, 040-0063, 函館, 北海道, 日本

交通：函館站步行1分鐘

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函館酒店推介【2】北海道函館站前柔婕閣酒店（La'Gent Stay Hakodate Ekimae）

酒店於2019年開幕，距離JR函館站僅有2分鐘路程，附近亦有巴士總站，交通算十分方便。客房方面，設有大玻璃窗，可以引進陽光之外，亦可以讓旅客欣賞到室外的景色。於Trip.com獲得4.6/5的高評分和92%的推薦度，有旅客表示，酒店附近有超市，購買生活用品十分方便。而且2樓有一個古色古香的溫泉，感覺猶如置身在宮崎駿筆下《千與千尋》的溫泉旅館之中。

北海道函館站前柔婕閣酒店（La'Gent Stay Hakodate Ekimae）

房價：人均HKD$242起（標準雙人房）

地址：Wakamatsu-Cho 12-8, 040-0063, 函館, 北海道, 日本

交通：函館站步行2分鐘

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函館酒店推介【3】函館世紀濱海酒店（Hotel＆Spa Century Marina Hakodate）

酒店同樣於2019年開業，位處海旁，可以欣賞到函館灣的美麗景致。交通方面，酒店距離JR函館站只有約5分鐘的步程，而且鄰近巴士總站，往來各個地方。酒店設有一個公眾浴場，讓旅客可以洗滌身心的疲憊感之後，喜歡酒中物的人亦可以選擇前往酒店的酒吧，享受各款北海道釀造的酒。於Trip.com獲得4.7/5的高評分，不少旅客都欣賞酒店的舒適環境，而且設溫泉浴場，衞生環境理想，早餐亦提供不少選擇，令人印象深刻。

函館世紀濱海酒店（Hotel＆Spa Century Marina Hakodate）

房價：人均HKD$485起（雙人床房）

地址：Otemachi 22-13, 040-0064, 函館, 北海道, 日本

交通：市役所前站步行6分鐘

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函館酒店推介【4】東急STAY函館早市酒店 燈之湯（Tokyu Stay Hakodate Asaichi Akarinoyu）

距離函館站只有3分鐘步程，交通十分方便，而且旁邊就是巴士總站，旅客可以乘坐巴士前往函館不同景點，交通十分方便。酒店方面，於18樓設有一個浴場和露天風呂，可以俯瞰函館的夜景和函館灣。於Trip.com獲得94%的推薦度，有旅客表示酒店的環境整體舒適，而且從溫泉和房間的窗口都可以直接看到美麗的海灣，酒店亦就近函館朝市，值得推薦給其他旅客。

東急STAY函館早市酒店 燈之湯（Tokyu Stay Hakodate Asaichi Akarinoyu）

房價：人均HKD$201起（舒適雙人房）

地址：Oote-Machi 22-1-1, 040-0064, 函館, 北海道, 日本

交通：函館站步行3分鐘

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函館酒店推介【5】平成館潮騷亭（Heiseikan Shiosaitei）

酒店就近函館市熱帶植物園、湯之川温泉和湯倉神社，步行即可到達。酒店設有和式和洋式客房，部分房間更可以看到一望無際的函館灣，高級客房更設有露天風呂。就算是一般客房的旅客，亦可以到酒店的公眾浴場，享受溫泉。於Trip.com獲得4.3/5的評分，旅客表示，酒店提供的食物多元化而且美味，客房的海景一流，而且酒店設有溫泉是一大加分位，值得推薦。

平成館潮騷亭（Heiseikan Shiosaitei）

房價：人均HKD$524起（海景日式房8貼）

地址：Yukawa-cho 1-2-37, 042-0932, 函館, 北海道, 日本

交通：與函館競技場距離3分鐘車程

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函館酒店推介【6】湯之川渚太子酒店 （Yunokawa Prince Hotel Nagisatei）

酒店設在海邊，鄰近函館市熱帶植物園和湯之川温泉。酒店同樣是溫泉酒店，設有一個露天風呂，可以一邊浸溫泉，一邊欣賞晚霞，絕對是旅遊一大樂事！於Trip.com獲得4.3/5的評分，不少旅客表示酒店的位置方便，附近即有巴士站往來JR站及其他景點。部分房間更有私人風呂，房價便宜，性價比超高！值得向其他旅客推薦。

湯之川渚太子酒店（Yunokawa Prince Hotel Nagisatei）

房價：人均HKD$693起（標準城側雙人房）

地址：Yunokawa-cho 1-2-25, 042-0932, 函館, 北海道, 日本

交通：函館競技場站約3分鐘車程

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函館酒店推介【7】函館灣La Vista酒店（La Vista Hakodate Bay）

酒店雖然與函館站有一段距離，不過入住的旅客仍可以在函館站轉乘北海道傳統的電鐵至魚市場通站，再步行7分鐘即可到達。酒店附近除了有不少餐廳食肆之外，旁邊亦有金森紅磚倉庫，它是由1887年建造的貨倉，於1909年重建及改造成為購物中心。酒店於Trip.com有4.3/5的評分，推薦度更達81%，不少旅客都稱讚酒店服務細心，而且房內提供新鮮烘焙咖啡豆和手搖磨豆機，讓旅客可以在早上享用完咖啡之後才開始一日的行程。酒店的溫泉浴場開放時間由中午至翌日早上，最適合旅客慢慢享受而毋須擔心浴場關門。

函館灣La Vista酒店（La Vista Hakodate Bay）

房價：人均HKD$390起（本館標準雙床房）

地址：Toyokawa 12-6, 040-0065, 函館, 北海道, 日本

交通：魚市場通車站步行7分鐘

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函館酒店推介【8】普樂美雅飯店-CABIN PRESIDENT-函館（PREMIER HOTEL CABIN PRESIDENT HAKODATE）

酒店位於JR函館站旁邊，不論是鐵路抑或巴士都十分方便，而且附近亦有不少景點值得旅客細心欣賞。房間設計方面同樣以簡約為主，部分房間更有工作空間，而且插頭、USB充電亦足夠，方便旅客可以充好電之後再繼續一天的行程。於Trip.com獲得4.7/5的評分，旅客的評語普遍正面，表示酒店的地理位置理想，旁邊有巴士直接至函館山欣賞夜景，而且早餐款式豐富，性價比高，值得推薦。

普樂美雅飯店-CABIN PRESIDENT-函館（PREMIER HOTEL CABIN PRESIDENT HAKODATE）

房價：人均HKD$136起（標準雙人床房）

地址：Wakamatsu-cho 14-10, 040-0063, 函館, 北海道, 日本

交通：函館站步行1分鐘

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函館酒店推介【9】函館想象酒店&度假村（Imagine Hotel & Resort）

酒店雖然不就近函館，不過到函館站之後可以轉乘電鐵前往湯之川溫泉站，再步行至酒店。酒店屬於溫泉度假村，不單有各式各樣的溫泉，而且酒店提供的食物亦十分豐富。酒店臨近海邊，可以欣賞到美麗的海岸線。於Trip.com獲得4/5的評分，旅客普遍的評語正面，表示房間的空間感大，而且職員的服務熱情有禮，而且餐飲都十分滿意，是適合一家大小到函館度假的酒店之一。

函館想象酒店&度假村（Imagine Hotel & Resort）

房價：人均HKD$443起（海景日式房）

地址：3 Chome-1-17 Yunokawachō, 042-0932, 函館, 北海道, 日本

交通：湯之川站約3分鐘車程

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函館酒店推介【10】平成石奧賽忒哈納茲基附屬酒店（Heiseikan Shiosaitei Hanatsuki）

酒店同樣位於湯之川溫泉站，面向大海。交通方面，除了巴士之後，旅客可以乘坐電鐵再轉乘JR鐵路，往來其他地方。景點方面，酒店與函館市熱帶植物園、湯之川温泉和湯倉神社均十分近，於Trip.com獲得4.4/5的評分，有旅客表示，酒店面對大海，景色宜人，而且房間的隔音理想，部分房間更有私人露天風呂，適合情侶或者一家大小入住。

平成石奧賽忒哈納茲基附屬酒店（Heiseikan Shiosaitei Hanatsuki）

房價：人均HKD$1168起（海景日式房（露天風呂））

地址：Yukawa-cho 1-2-37, 042-0932, 函館, 北海道, 日本

交通：湯之川溫泉站步行10分鐘

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