定山溪溫泉酒店10大推介｜私人風呂/ 一泊二食/1分鐘到岩戶觀音堂

定山溪溫泉住宿推介2026！定山溪有「札幌後花園」之稱，是日本北海道札幌市南區的溫泉區，有二見吊橋、岩戶觀音堂、定山溪農場等特色景點！定山溪距離札幌市中心只需45分鐘車程，溫泉住宿亦有提供免費接駁巴士服務！記者這次整合了10個定山溪溫泉住宿，全部都非常有特色！



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定山溪溫泉住宿推介【1】定山溪第一寶亭留翠山亭（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）

定山溪第一寶亭留翠山亭（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei），客人可以選擇入住日式或西式風格的客房。酒店擁有3處自家泉源，分別是「飛泉乃湯」、「桂木乃湯」及「森乃湯」，可以在被大自然包圍的風景中享受沐浴。如果想散散步，步行3分鐘便可抵達定山溪岩戶公園，亦可步行2分鐘到岩戶觀世音，看看33座不同形象的觀音像。

定山溪第一寶亭留翠山亭（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）

房價：人均HKD$1202起

地址：札幌市南區定山溪溫泉西3丁目105

交通：從札幌（大通公園附近）搭乘接送巴士

定山溪第一寶亭留翠山亭訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

定山溪溫泉住宿推介【2】古川溫之宿飯店（Nukumorino-Yado Furukawa）

古川溫之宿飯店（Nukumorino-Yado Furukawa）整間均採用傳統日本和式設計，地板鋪設了榻榻米，房價亦包含了豐富的日式早餐，讓你可以體驗到最道地的日本風情！酒店設置了用定山溪岩石的「月地之湯」、可以眺望定山溪風景的「花天之湯」、古老溫泉池的戶外冥想浴池，共三處大浴池。泡完溫泉更可以到步程僅5分鐘的二見吊橋看日落！

古川溫之宿飯店（Nukumorino-Yado Furukawa）

房價：人均HKD$921.5起

地址：札幌市南區定山溪溫泉西4丁目353

交通：於札幌市區NHK大樓前，搭乘溫泉旅館免費接駁巴士

古川溫之宿飯店訂房優惠：Agoda｜Trip.com

定山溪溫泉住宿推介【3】花楓葉（Hana Momiji）

花楓葉（Hana Momiji）是一間充滿定山溪風土文化的旅館，有著琳琅滿目的湯本溫泉，包括紅葉湯、鹿之湯、風月，以及3個私人湯浴。酒店客房走日本和室風格，要自己鋪床，客人可以獲得更純正的日本體驗！酒店除了包含免費早餐，更有精緻懷石料理晚餐！花楓葉距離岩戶觀音堂亦僅1分鐘步程，若想保佑考試或戀愛順利，拜過岩戶觀音亦必將邁向成功！

花楓葉（Hana Momiji）

房價：人均HKD$797起

地址：札幌市南區定山溪溫泉西 3丁目

交通：JR札幌站北口團體巴士站乘坐免費接送巴士

花楓葉訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

定山溪溫泉住宿推介【4】章月大酒店（Shogetsu Grand Hotel）

章月大酒店又稱作「章月格蘭德酒店」，酒店充滿日式古典氛圍，全館正對溪穀，一年四季都可以欣賞大自然景色，酒店更提供早、晚餐的頂級日式料理！酒店除了有桑拿及露天風呂外，還有「暝想之湯」及「山溪之湯」兩種特別私人湯屋。酒店的地理位置亦不錯，從酒店出發，步行1分鐘便可抵達定山溪神社及定山溪温泉博物館，步行約3分鐘更有兩間便利商店及超市！

章月大酒店（Shogetsu Grand Hotel）

房價：人均HKD$823起

地址：札幌市南區定山溪溫泉東3丁目239

交通：JR札幌站北口團體巴士站乘坐免費接送巴士

章月大酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

定山溪溫泉住宿推介【5】翠蝶館（Suichokan）

翠蝶館是女生限定的日式溫泉酒店，提供室內和露天風呂，更有按摩及免費岩盤浴，以及健康美味的早餐。酒店客房採用現代日式設計，寬敞之餘酒店內部設施和沙發大多採用圓角設計、軟質地，令人倍感舒適，非常適合休閒「Girl's Talk」！從翠蝶館出發，只需1分鐘便到達定山溪大橋公園，步行6分鐘，穿過定山溪大橋更可以品嘗在地鄉土美食，每日現做的人氣蕎麥麵！

翠蝶館（Suichokan）

房價：人均HKD$614起

地址：札幌市南區定山溪溫泉西3丁目57

交通：從札幌（大通公園附近）搭乘接送巴士

翠蝶館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Hotels.com

定山溪溫泉住宿推介【6】翠巖（Suigan）

翠巖（Suigan）位處豐平川和白井川交界，是一間私隱度非常高的溫泉酒店。酒店希望旅客可以在房間內度過舒適時光，因此房間採用日式居家風格，明確劃分了客廳、飯廳等空間，全部客房均帶有私人溫泉，旅客亦可在房間內用餐，務求客人能有「家的感覺」。雖然翠巖較偏遠，但距離人氣景點舞鶴の瀞僅1分鐘步程，步行4分鐘更可到特色窯烤麵包店！

翠巖（Suigan）

房價：人均HKD$1423.5起

地址：札幌市南區定山溪温泉西1丁目86

交通：於地鐵大通站1號出口，昭和大廈前乘坐免費接駁巴士

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定山溪溫泉住宿推介【7】定山溪翠山亭俱樂部（Suizantei Club Jozankei）

定山溪翠山亭俱樂部（Suizantei Club Jozankei）日本和室設計，地板以榻榻米鋪設，空間則由障子圍繞，風格別具一格。酒店更提供早、晚餐的懷石料理體驗，充滿日本傳統文化！所有客房內均提供檜木或大理石的溫泉風呂，亦有浴場及露天風呂。從酒店出發，分別步行2分鐘便有兩間人氣小食店，刨冰、Pizza、雪糕、湯品，應有盡有！

定山溪翠山亭俱樂部（Suizantei Club Jozankei）

房價：人均HKD$1202起

地址：札幌市南區定山溪溫泉西2丁目10

交通：從札幌（大通公園附近）搭乘接送巴士

定山溪翠山亭俱樂部訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

定山溪溫泉住宿推介【8】敷島定山溪別邸（Shikishima Jozankei Bettei）

敷島定山溪別邸（Shikishima Jozankei Bettei）位於豐平川旁，房間融合現代和傳統的日式風格，保留了日式屏風及榻榻米，但設計相對簡約。酒店的「檜風呂」設有室內浴池和按摩浴缸，更可看到壯麗河景，「岩風呂」則設有室內浴池和露天浴池。酒店房價含早、晚餐，但若想外出用膳，附近亦有烤肉店、居酒屋、拉麵店等選擇，步程均在7分鐘內！

敷島定山溪別邸（Shikishima Jozankei Bettei）

房價：人均HKD$1072起

地址：札幌市南區定山溪溫泉西3丁目434

交通：從札幌站乘坐定山溪線巴士【快速7】

敷島定山溪別邸訂房優惠：Agoda｜Trip.com

定山溪溫泉住宿推介【9】旅籠屋定山溪商店（Hatagoya Jyozankei Shoten - Hostel）

旅籠屋定山溪商店又稱「聖天定山溪旅籠屋」是相對平價的溫泉住宿，房間採用較現代的日式風格，以木色作為主調。雖然溫泉選擇不多，但亦有源泉放流式的露天浴池可享泡湯之樂，泡溫泉後更可以享用美味的烤肉套餐！從旅館出發，步行1分鐘更可品嘗道地雪糕店！如果想活動一下，到距離旅館5分鐘步程的三笠綠地公園高爾夫球場亦是不錯的選擇！

旅籠屋定山溪商店（Hatagoya Jyozankei Shoten - Hostel）

房價：人均HKD$499.5起

地址：札幌市南區定山溪温泉西2丁目5番地

交通：於地鐵大通站1號出口，昭和大廈前乘坐免費接駁巴士

旅籠屋定山溪商店訂房優惠：Agoda｜Ｈotels.com

定山溪溫泉住宿推介【10】奧定山溪溫泉佳松御苑旅館（Okujozankeionsen Kashogyoen）

奧定山溪溫泉佳松御苑旅館（Okujozankeionsen Kashogyoen）雖然與溫泉街有一段距離，但所需要的亦一應俱全，有廣大庭園、森林環繞、大型泉池、精緻早晚餐。所有客房亦均備有「森林觀景浴池」，泉水則採用碳酸氫鹽泉，可以獨佔天然溫泉和窗外廣闊的太古森林！從旅館出發僅需11分鐘車程，更可到定山溪農場，體驗摘士多啤梨和車厘子等活動，非常寫意！

奧定山溪溫泉佳松御苑旅館（Okujozankeionsen Kashogyoen）

房價：人均HKD$1189起

地址：札幌市南區定山溪857

交通：JR札幌站北口團體巴士站搭乘免費接駁巴士

奧定山溪溫泉佳松御苑旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

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