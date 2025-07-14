深圳巴士線10條｜跨境直達山姆Costco／口岸免費去商場／觀光巴士

深圳巴士｜深圳景點多，不過部份景點距離地鐵站較遠，或要轉車多次方能抵達，乘搭巴士前往較便捷。《香港01》「好食玩飛」記者整合10條大家北上深圳食玩買時必知的巴士路線，除了有直通巴從香港直達山姆和Costco超市，還有從口岸出發的免費巴士專線！此外，深圳觀光巴士亦新增了途經深圳灣口岸及多個人氣景點的路線，詳情即睇下文！



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深圳巴士【1】羅湖深港文化月2025開幕 增免費巴士線往返景點及口岸

羅湖深港文化月2025開幕，在未來一個月內，將圍繞羅湖區舉辦文化、旅遊、體育、消費等30場活動，其中全新推出兩條免費口岸接駁巴士循環線，每逢周六、日行駛，分別由羅湖口岸及蓮塘口岸出發，途經多個人氣景點及商場，包括港人常去的東門、KKTIME、萬象城、益田假日廣場等。

接駁巴士由深圳巴士集團營運，巴士車身印有「2025羅湖深港文化月」以便市民辨識，非常方便！

羅湖口岸出發：

羅湖口岸→三趟快車博物館→羅湖口岸，途經東門、KKTIME、寶能中心、藝展中心、萬象食家、萬象城等



蓮塘口岸出發：

蓮塘口岸→三趟快車博物館→蓮塘口岸，途經深圳河碧道、深圳水庫碧道、天河城、KKTIME、益田假日廣場等



免費時段：7月12、13、19、20、26、27；8月2、3、9、10（每周六日）

時間：10:00-18:00

班次：每小時一班



深圳巴士【2】新增「山姆口岸通」直達前海山姆

深圳巴士集團新增假日免費巴士綫「山姆口岸通」。該路綫逢周末、內地法定節假日及香港公眾假期開行，由深圳灣口岸為首末站，途經前灣地鐵站、桂灣地鐵站、萬象前海、前海山姆，而且完全免費！

山姆口岸通

站點：深圳灣口岸 → 前灣地鐵站 → 桂灣地鐵站 → 萬象前海 → 前海山姆 → 深圳灣口岸

服務時間：周末及公眾假期 09:30-19:30

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



深圳巴士【3】深圳觀光巴士登陸前海 途經深圳灣口岸及多個人氣商場、景點

深圳觀光巴士（俗稱肥仔紅）於今年5月新增「蔚藍海岸綫」，由世界之窗出發，途經深圳灣口岸、海上世界、運動廣場、K11 ECOAST、歡樂海岸等港人常去的商場及景點，可隨時上車及下車，票價為¥30。

深圳觀光巴士新路綫（蔚藍海岸綫）



營運時間：10:00-20:00

環綫時長：90-95分鐘

始發站：世界之窗

票價：¥30



站點：世界之窗 → 錦繡中華 → 歡樂海岸 → 濱海沙河東立交 → 南油地鐵站 → 蛇口郵輪中心 → K11 ECOAST → 海上世界南 → 半島城邦 → 運動廣場 → 望海東濱路口（深圳灣口岸站） → 流花山公園 → 世界之窗

服務時間：10:00-20:00

**可查看「深圳觀光巴士GO」微信小程式，了解即時線路資訊及購票



深圳巴士【4-5】褔田口岸免費巴士直達人氣商場

2025年「福田歡樂購」口岸商圈免費接駁專線於2月1日開始，限周末及香港公眾假日期間，一出口岸就能乘坐2條新免費巴士線。巴士分為A線、B線，開往多個人氣商場，重點是票價免費！

「福田歡樂購」A線



褔田口岸通關時間：06:30-22:30

站點：福田口岸 ⇄上沙 ⇄ 中洲灣購物中心 ⇄深航大廈2 ⇄市眼科醫院

服務時間：周末及公眾假期 10:00-19:00（往商圈方向）；12:00-21:00（往口岸方向）

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



「福田歡樂購」B線（循環線）

站點：福田口岸 → 卓悅中心 → 領展中心城／皇庭廣場 → COCO park → 平安金融中心 → 卓越INTOWN → 福田口岸

服務時間：10:00 - 21:00（逢30分開車）



「福田歡樂購」B線（幸福福田微信公眾號）

深圳巴士【6】永東巴士香港來往山姆福田店

山姆超市近期人氣爆棚（圖片來源：環島中港通）

深圳山姆超市人氣爆棚，不少港人專程北上到山姆大買特買。永東巴士開辦專線，由早到晚接載大家由九龍、新界多區出發北上山姆超市（福田分店）掃貨。要留意，部份站點只供巴士北上時上客或南下時落客，並非所有站點都一定有班次前往山姆，各站點開出的班次及收費如下：

永東巴士香港直達山姆福田店班次（永東巴士微信公眾號截圖）

深圳巴士【7】永東巴士香港來往深圳南山后海線

永東巴士設有由香港來往海岸城購物中心、聯想后海中心（后海站）及深圳灣口岸的專線，上車地點遍佈香港國際機場、迪士尼及港九新界。每天來回12班次，票價最平$65。周末及節日假期更會加開20:40班次作尾班車，由深圳灣口岸直達香港市區。

永東巴士香港來往深圳南山后海線班次（永東巴士官方網站）

深圳巴士【8】永東巴士香港來往山姆龍崗店

深圳山姆有4間分店，永東巴士還有另一金條專線到山姆超市（龍崗分店），上車地點遍佈香港國際機場及香港市區，如旺角油麻地、尖沙咀、沙田、鑽石山，經蓮塘口岸直達深圳龍崗星河COCO Park，可以直達山姆超市（龍崗分店）。每天來回38班次，來回票$110，平均每程$55！

永東巴士香港直達山姆龍崗店班次（永東巴士微信公眾號截圖）

深圳巴士【9-10】中旅巴士香港來往山姆／Costco龍華店

除了永東直巴，中旅巴士亦開辦了來往香港以及山姆超市龍華分店（位於壹方天地商場）的「壹方天地Costco購物專線」。與永東直巴不同，除了九龍、新界之外，中旅巴士亦有專線來往港島，單程車費$70起。要留意，部份站點只供巴士北上時上客或南下時落客，並非所有站點都一定有班次前往山姆。

另外，深圳Costco也是港人大熱的北上掃貨超市之一。中旅巴士開辦直通車，來往香港及龍華區Costco，單程車票$60起。在旺角、太子、荃灣、屯門、灣仔等地方都有上客點。

可前往山姆及Costco的上、落車站的班次如下：

中旅巴士香港來往山姆龍華店（深港榮利直通巴有限公司）

深圳巴士【9】環島中港通香港來往山姆前海旗艦店

環島中港通提供香港到山姆前海旗艦店的直通車，上車地點包括香港國際機場及香港市區，回程在前海山姆店門口已經可以直接上車回香港，即使掃貨買了大包小包，都可能舒適地回港。來回票最平$105，平均每程$52.5！班次詳情可於官方票務系統／微信小程序「環島中港通」查詢。

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