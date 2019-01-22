【摔角】力道山：因摔角成名 因摔角結怨

本名金信洛的「力道山」(維基百科) 1950年代初，剛在二戰中戰敗無條件投降的日本，剛結束由同盟國軍事佔領管治(1945-1952)，但各處百廢待舉，民心不振，全國上下仍然未走出士氣低迷的陰霾。這時一位朝鮮人橫空出世，以日本人的身份在摔角擂台上戰勝美國冠軍，榮登國際摔角冠軍寶座，頓時激勵民氣，舉國上下士氣大振，更將摔角娛樂運動引入日本，這個傳奇人物便是日本摔角之父力道山。 力道山(1924-1963)，本名金信洛，出生於朝鮮咸鏡南道洪原郡新豐里(今北韓境內)，1938年於朝鮮的相撲比賽中嶄露頭角，給挖角到日本發展。在日本9年相撲生涯中，力道山共出席11次大會，得75勝53敗15和之戰績，25歲便已到達關脇級別(僅次於最高級別橫綱和大關)。

因力道山不是日本人，所以在相撲界一直受到歧視，由於與館場的師兄弟不和，力道山於1950年剪掉髮髻退出相撲界，雖然後來想返回相撲圈，但相撲界以他剪掉髮髻等理由，不許他回歸相撲界。

相撲界跌低摔角站起

脾氣暴躁的力道山在這人生低潮時，借酒澆愁，有次在酒館與來日比賽的美國摔角手口角爭執，力道山竟然輕易為對手所敗，使他開始關注這個符合他體型的搏擊運動，並毅然萌生學習摔角的念頭。1951年力道山赴美學習摔角，一去三年，並正式於摔角界站起來，1954年回到日本，創立「日本職業摔角協會」，將職業摔角正式引入日本。



1954年日本電視台直播力道山大戰美國選手鐵人丹斯的賽事，本來無人關注的摔角賽事，卻因為見到力道山打得丹斯落花流水，而開始有人關注。這役之後，力道山和摔角開始為日本人關注而一躍成為風雲人物。適逢五十年代韓戰爆發，美國以日本為亞洲盟友改變了對日政策，加上亞洲的整個局勢讓日本經濟得以復甦，力道山乘時而起，多次贏得賽事讓他成為代表日本的民族英雄(他要到勢力穩固後，才向全國表露他朝鮮人身份)。甚至當時有日本人一廂情願以為是力道山帶旺了整個日本，而有日本經濟學人稱五十年代日本的繁榮為「力道山景氣」。

力道山的招牌招式為「空手劈擊」，是根據相撲的前劈結合空手道的手刀改良而來。除了在日本的賽事外，力道山還遠征海外，於1958年榮登世界摔角冠軍寶助。1963年，力道山迎來了人生頂峰，他與美國重量級選手毀滅者(The Destroyer)對戰，這場大戰錄得至今日本最多人收看摔角賽事，收視率達67%。

力道山VS毀滅者

而比賽以外，力道山亦培育弟子，當中最有名的有「安東尼奧豬木」和「巨人馬場」。

力道山與木村政彥因怨

力道山一生最受人爭議，是他與柔道家木村政彥的恩怨。



由柔道界轉戰職業摔跤界的木村政彥。(維基百科) 在此先簡單交待日本於二戰後的武術發展。在盟軍佔領日本時期，下令禁止練習武道，因此日本文部省下達柔道、劍道等武道禁止令，柔道等傳統日本武術，要在五六十年代以競技運動形式才得以發展。而摔角由於源自美國，而且是有預先安排情節的搏擊娛樂(但早年日本人並不知道，以為是真的格鬥比賽)，所以得以在50年代日本大行其道。而很多柔道選手，亦轉型參加比較吸金的職業摔角賽事。 木村政彥(1917-1993)，日本著名柔道家，曾以名技「木村鎖」戰勝巴西柔術格雷家族傳人而名聲四起。可是，由於柔道在同盟國佔領時期遭到禁止，木村的妻子亦獲重病需錢治療，木村唯有轉戰較吸金的職業摔角界，並與力道山合作組成摔角組合。

可是，由於按編排劇本力道山長期壓制木村，惹來木村不滿，認為論實力他絕對可以打贏力道山。於是在1954年12月22日，二人相約於藏前國技館決戰。這場大戰獲得全國關注，媒體更譽為「昭和巖流島之戰」，怎料賽事開始不久，力道山便接連重招將木村打得昏死。

力道山於此役勝出，成為日本摔角界的第一把手。木村亦於賽後憤而退出日本職業摔角協會，另在家鄉熊本成立國際職業摔角隊。時至1983年木村接受NHK電視台訪問，才吐露真相。在比賽前，他和力道山商議好這一戰以打和收場，大家之後展開一連串全國巡迴對戰，進一步獲得龐大收益（當時觀眾不知摔角有演戲成份）。詎料力道山出爾反爾，比賽前一日木村還在喝得大醉，力道山卻秘密練兵一段時間，結果在台上木村很快被擊倒。事後木村礙於要為妻子籌措醫藥費，加上力道山複雜背景，所以三緘其口，沉默多時。

力道山 VS 木村政彥

俗語說禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。一個人有名有利，自然會招來很多複雜的人脈關係。

力道山貴為日本最吸金搏擊娛樂的一哥，日本黑幫開始找他合作，助他經營武館、酒吧、夜總會等副業。力道山為人豪爽，但脾氣亦火爆暴躁，喜怒無常。1963年，力道山和一名助他創辦日本職業摔角聯盟的黑幫「住吉會」首領起衝突，於12月8日在東京一家夜店宴會時為該幫成員刺傷送院急救。大難不死的力道山因過於自信，並無聽從醫生戒口建議，出院後大量飲酒和吃壽司，結果一星期後因感染細菌，並於1963年12月15日因腹膜炎去世。

