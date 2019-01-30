【泰拳】徐家傑談古今泰拳

星期四，在九龍區一所尋常的體育館乒乓球室內，數十個學生紛至沓來。場內分群結隊，有練兵器的、泰拳的，拳擊的，熙熙攘攘，然而上下專心一致，靜候場內教練們指示。 這個自1988年三十年以來，逢周二、四晚上舉行的泰拳及拳擊訓練班，訓練出了52個拳擊冠軍。而打造這所香港拳壇傳奇之地，便是曾任香港廉政先鋒及香港拳擊總會主席的徐家傑。 撰文：賴家俊 攝影：梁煒陽

徐家傑(左)與徒孫朱敬聰。(梁煒陽 攝) 徐家傑，又號坤青，是香港泰拳及拳擊界的傳奇人物。曾任回歸前香港廉政公署執行副處長、搏擊運動節目主持人、香港電影金像獎最佳新人獎得主、泰拳史研究者及講師，更是中國區首個華人先後獲得兩次泰拳界最高榮譽「金環宗師」資格，小編可以說不論是否武術圈人，也一定聽過徐家傑的名號。 知之非艱，行之為艱。



受訪者提供圖片。 徐家傑父親是民國精武體育會學生，很早已主張男孩兒要學武。徐自16歲起師從華裔泰拳師黃伍初(阿猜)，阿猜回國後師隨宗師方野。然而在退下台前多年來，仍然屢獲泰拳和拳擊界的殊榮，除了他積極推廣泰拳和拳擊外，還有不遺餘力培訓新人。此外，他多年來走遍神州及南亞多地，開拓泰拳文化研究，並回饋學界，將40年研究成果400頁英文教材損獻泰國官方體育總局泰拳學院，筆耕不輟。



泰拳發源地在雲南

現在泰拳其中一個源流說法，是泰拳宗祖為乃克儂東，他在1767年大城王朝滅亡後，於緬甸以戰俘身份，在緬甸皇室所辦的緬甸拳對泰拳的賽事上力壓群雄，而獲緬甸王釋放。

徐家傑如數家珍，分享他多年研究泰拳歷史心得。(梁煒陽 攝)

然而，由於泰國那邊的文獻多年來多亡於兵燹大火，故徐家傑考查其他國家文獻，實地考察，於早年撰《武泰源流考》，認為泰拳應更早源於中國西南一帶少數族的武藝，而打趣說最初傳播可能與求偶有關。

「雖然我未走訪過四川雲南一帶的陡峻山區，但據我對其他少數族的拜訪，雲南傣族等族因為不可同部落通婚，加上附近治安不靖，所以青年憑著一身傳統武藝離開自己住區，翻山越嶺去鄰寨求偶，很多時在其他部落的宗廟前表演武藝，慢慢不同的族間有武術交流。」

當然，中國西南部有不少少數族，這些部族幾千年來曾先後立夜郎(濮人所立)、南詔等國，公元762年乘著大酋混等統一滇西撣泰族群，武風在雄霸西南的南詔遂一時鼎盛。加上國與國之間的戰亂，令到部分人口不斷南移至現今南亞一帶，戰亂過程也讓泰拳去蕪存菁。徐家傑結論表示：「泰拳源於雲南大理，發展在泰國。」

港台節目《功夫傳奇》有關泰拳一集，開首便由徐家傑帶攝制隊往傣族採訪。

泰國地理揉雜各處武術

我們現在所見的泰拳主要是擂台搏擊運動泰拳，但正如《武備志》之前也提及過，泰拳在當地不同地域各有差別，如在東北的Korat，和在南方的Chaiya已有不同風格。徐家傑表示，正由於泰國位於南亞中樞，所以東南西北各地，均吸取了鄰近其他武術特點。

「例如南泰拳Chaiya，你會覺得他的跳躍感的動作很像對岸馬拉一帶的Silat。1767年大城王朝滅於緬甸後，鄭信(編案：祖藉廣東華僑，即達信大帝)再領兵打回暹羅，鄭信攻打緬甸麾下其中一位將領音譯即漢字「滿」，我懷疑他是早年清廷打南明時戰敗，不敢回國的滿族將領後裔，這位「滿」後來官拜南方地區守長，並推動泰拳，讓Chaiya除了有Silat的痕跡外，亦有些滿人摔跤牴角的遺風。」



柬埔寨的鬥獅拳也是南亞拳系一大宗，原來也與泰拳有文化關係。

「又例如曾雄霸南亞的吳哥王朝(編按：今柬埔寨)，其實曾經分裂為陸真臘和水真臘。北邊近山陸真臘又稱文單，是撣人地區(編按：撣族自稱傣，撣為現在緬族對該族稱呼)，其實即是泰國人地區，這些東部山區涉及現在泰東出區一帶，亦即Korat拳地區。」

聽畢徐家傑的分析，讓小編明白為何現在南亞拳系源流時有爭論，因為當地涉及的民族甚為複雜，國與國間的版圖若以當代民族國家的分法來討論，當然難有結論。

元祖泰拳也有地戰

很多人以為南亞只有Silat和鬥獅拳有地戰，徐家傑卻表示古泰拳也有地戰寢技。只是古泰拳(元傣拳)很早便受到軍事泰拳(錚傣)影響，而軍事系統那方面不主張打地戰。

「士兵倒在地上便很危險，敵人可能隨時長矛一插便會讓你斃命！」

軍事泰拳的影響外，元傣拳後來也變成宮廷擂台泰拳(我們現在所說的古泰拳)，融入了摔跤，影響了古泰拳未有在地技發展。古泰拳技藝已走向翻飛騰躍、多姿多彩，並且吸納了不少中國武術，例如由元朝時傳入的摔跤等。摔跤在泰國被古泰拳融入，泰拳也轉型成了宮廷武術，成為我們現在見到的古泰拳。博學多聞的徐家傑還表示，電影《安娜與國王》當中女教師的原型人物Anna Harriette Leonowens的個人傳記，便載有她在宮廷中見到古泰拳和摔跤的比試。

而武術是一個演化過程，中間隨著歷史演變而不斷變化。例如現代泰拳走體育競技路線，擂台泰拳也比古代宮廷擂台泰拳更講安全措施，用以保護運動員。

徐家傑(左)其中一位弟子吳秉泰(中)剛奪得WBC拳王金腰帶。(圖片由受訪者提供)

香港學古泰拳

在香港要學古泰拳，徐家傑表示也可跟段位來一路考上去。在泰國古泰拳最高級別是19級(徐為第18級)，他可在香港頒發第12級或以下位階，但因為港人工作繁忙，所以現在他也已將香港這邊的位階簡化為6級，學員先由簡單的招式學起，然後進階學一組組的招式。

總結自己學武心得，徐家傑以「解肢釋體、困智攻心」八字概括。解肢，即是解構對手的招式動作，判斷如何反應；釋體，即釋放自己身體，讓身體自由自在。困智，縛人心智以令對手不能思考；攻心，即破其鬥志，攻其軍心，讓他喪失鬥志。

最後，徐家傑率領學員，為我們講解古今泰拳分別和示範一些泰拳招式。

以下分別向讀者示範古今泰拳步法比較、古今泰拳踢腿方法比較和數個古泰拳招式。

徐家傑泰拳研究，部分可參考這網頁：

http://www.fmta.org.hk/chi/MuayThaiHistory.html

