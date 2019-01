【泰拳】Muay Chaiya：老派泰拳之名門

作者:Blue Li

經武備志團隊編輯

泰拳歷史源遠流長,這篇文章以古泰拳的現代化過程作切入,再介紹古泰拳的其中一個流派Muay Chaiya的源流與技術。

Muay Chaiya 的三宮步走法多端,以最小力量利用肘膝以精準的手法打擊對方最脆弱部位,與大拳大腳威力甚強的Muay Korat有鮮明的對比。

由「纏麻式」到「拳套」

泰拳歷史源遠流長,泰緬的戰爭令早期有關泰拳的書籍文獻都消失於戰火中,其原始面貌就只能透過鄰近地區有限的資料及民間記載拼湊推敲。從前人的研究得知早期泰族人因長期要抵禦外族入侵,漸漸發展出一套獨特的泰族拳術。而泰族立國後戰事連年頻遭侵擾,所有男丁必須參軍。這種閒時為農,戰時為兵的全民皆兵制度令習拳風氣通行全國,泰拳就是在這種軍事背景下所誕生。

古時候的泰拳以泰文"Muay"(中文意思:拳)作為統稱,10年代初西洋拳被傳播到泰國才正名為Muay Thai以區別泰國拳與西洋拳(Muay Farang)。過去拳賽以條狀的馬革皮條或是以麻繩纏手進行所謂的"纏麻式"(Muay Kard Chuek)比賽,後來又以綿繩取代麻繩。當時泰拳野性原始,盲眼、斷肢、殘廢時有發生,直至20年代初期,因有拳手被對方打死。

為了安全,泰拳手開始採用拳套作賽,漸漸取代當時的纏麻方式,亦因為拳套的關係,當時的泰拳需要吸收很多西洋拳的技巧,也因拳套關係導致許多徒手搏鬥技巧與策略不再流行甚至失傳,甚為可惜。但取自代之是走上現代化過程,發展出更科學的格鬥技術。



玫瑰學校花園舞台上的拳擊比賽表演,拳手當時仍然是使用傳統方式作保護。1917年。(網上圖片)

1919年西洋拳與泰拳成為同一個學科在玫瑰學校教授。(圖片只作示意,年份地點不詳,網上圖片)

古時泰拳對打示範,拳風多變,打法及節奏與今天的拳賽截然不一樣。1938年。

古泰拳Muay Boran

華裔宗師金成Kimseng Tawisid。 (網上圖片) 其後,泰拳現代化前的技巧後來被稱為古泰拳Muay Boran(泰文Boran意思:古代)。泰拳史上舉足輕重、被譽為一代宗師的華裔宗師金成(Kimseng Tawisid),作為泰國體育教育部教授的他在20年代初把過百古泰拳招數中收編整理出最實用有效的Mae Mai(母招)及Luk Mai(子招)各15式,共30式,成為Muay Boran最具代表性的基礎30式。 該系統又名為Muay Phra Chao Suea(虎王),是向已故人稱虎王,熱愛泰拳技擊的訕佩八世泰皇索里炎他拉提博迪(1661-1708)致敬。



泰拳的母招子招在不同拳派有不同應用,以下是意大利古拳名家Bramarjarn Marco de Cesaris所製作軍用的古泰拳Muay Lert Rit的15母招及15子招列表,內含示範教學。



https://bit.ly/2AEPK9v

皇家比賽中御前獻技

在這之前,拉瑪五世泰皇朱拉隆功自幼得到名師授武,武藝名聞全國,在1898年下令設立"皇廷拳師"制度,選拔高手在皇室大型活動時率領各團武師獻技表演,成員可獲年餉。其後號令泰國各城市派出高手參與1909年3月18-21日期間在皇家火葬場Sanam Luang紀念已故王子Urubongs Rajsombhoj而舉行的皇家比賽。

連場大戰過後,總決賽由來自Chaiya市的代表對壘Korat市的代表,Chiaya拳手因不敵Korat拳手的重鎚而半倒地上,當對方準備作最後一擊時,Chaiya拳手原來只是假裝失敗,接應對方飛腳後一個老虎般飛撲令對手重創敗北。因此擊敗對手的招式 Suea Lak Hang( เสือลากหาง 猛虎扯尾)成為了Chaiya拳的經典動作。

拉瑪五世泰皇非常滿意各人表現,最後三甲的拳手分別獲賜封皇家萬階官銜。獲勝的Chaiya拳手Nai Plong Chamnonthong(ปล่อง จำนงทอง)封為"名武將",Korat拳手獲封"妙技將",而Lopburi拳手則獲封"準拳將",各人可在各自家鄉享有300萊田地。



皇家火葬場Sanam Luang的空地上進行賽事。1909年。(網上圖片)

位於Surat Thani府Chaiya市,擺起著名動作猛虎扯尾Suea Lak Hang的Nai Plong Chamnonthong紀念像。(網上圖片) 其後全國人民習拳風氣更為狂熱,像Muay Chaiya、 Muay Korat、 Muay Lopburi及Muay ThaSao等以地域為名的拳派因各師各法標準不一,也就是說即使是在同一地域,拳法也不盡相同,一些名為如:Muay Thaiyuth、Muay Chaiyuth、Muay Triyuth、Muay Khotchasan、Muay Navarach及Muay Sangha等等標註其獨特理念的拳法陸續出現。

Muay Chaiya 學生模仿當年賽事表演,猛虎扯尾Suea Lak Hang放進Wai Khru(泰拳戰舞)挑釁對手。時段不詳,約6-70年代。(網上圖片)



Muay Chaiya 的技術特點

Muay Chaiya防守非常緊密,無論拳或腳的動作都有異於眾多拳派,其中三宮步走法多端、「古惑」的戰術,以最小力量利用肘膝以精準的手法打擊對方最脆弱部位,與大拳大腳威力甚強的Muay Korat有鮮明的對比。

著名武術家及作家Antonio Graceffo熱好東南亞武術,曾在泰國修練Muay Chaiya一段時間。並在節目The Art of finghting於曼谷的Muay Chaiya學校Baan Chang Thai中客串訪問,節目介紹了Muay Chaiya拳手如何在近距離格鬥中取得優勢。



Antonio Graceffo Featured on The Art of Fighting: Muay Thai Chaiya Fundamentals



Muay Chaiya重要歷史人物

Muay Chaiya重要歷史人物除了獲勝皇家賽的拳手Nai Plong之外,那就是泰拳壇史上戚戚有名的阿贊Khet Sriyabhai。阿贊Khet的父親Kham Sriyabhai是Chaiya市長,亦是拳手Nai Plong的泰拳老師。

阿贊Khet勤學好問,自 8歲開始學習泰拳,武藝生涯中有超過12名導師,當中包括其父親、拳手Nai Plong、宗師Kimseng、玫瑰園西洋拳教官Visaldarunakorn等名師。豐富的學術知識令他把Muay Chaiya整理成更完善的泰拳體系,對阿贊Khet而言,泰拳並不只是個人體能訓練的旅程,更是前人留給後人寶貴的藝術。阿贊Khet後來定居曼谷傳授武藝,門生眾多,一生貢獻教育,退休後也持續到各大院校演說直到晚年,享年76歲。



阿贊Khet Sriyabhai擺出Muay Chaiya標誌性的拳樁姿勢,特質是以守為先,雙拳防守中線,前膝內收防止下陰被攻。

Muay Chaiya繼承了超過200多年的智慧,多變的拳法與及有著與眾不同的母招子招,都是其獨特的魅力。當過往大部份的拳派已被時代洪流淹蓋失傳,Muay Chaiya作為徒手格鬥泰拳的佼佼者,其拳藝仍然能夠傳存至今實在難得。

作者Blue Li小資料:

偶然接觸比現代泰拳藝術成份更高的傳統泰拳Muay Chaiya,並曾特意赴泰拜師學藝。為進一步了解背後歷史文化及深造研習,現再留泰習武,並致力向現代人推廣這種非主流的泰國武藝。

文章純屬作者意見,不代表武備志立場。