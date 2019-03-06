今天是二十四節氣中的「驚蟄」，按理經過這一天之後，天氣會逐漸回暖，準備迎接春天的來臨。 針對著這個重要日子，古人歷來下了很多特別的習俗、養生法門，乃至文藝創作等。例如今天封面圖的詩句，便是取自宋代詩人陸遊的《春晴泛舟》。而【武備志】則會嘗試介紹一些與之相關的武術知識，希望大家在天氣驟變的時候，也能保持鍛煉、身體健康。

春雷乍響

所謂「蟄」，是指入冬後藏於地下冬眠的昆蟲。由於此時天氣回暖、雷鳴聲響，把牠們從沉睡中驚醒，故曰「驚蟄」。元代理學家吳澄便有言：

驚蟄，二月節。《夏小正》曰：正月啟蟄，言發蟄也。萬物出乎震，震為雷，故曰驚蟄。是蟄蟲驚而出走矣

另一方面，驚蟄其實亦是草木生長、春天來臨的標誌。因此對古代的農業社會來說，驚蟄是一個非常重要的日子。而作為冬天後的第一個氣候轉折，它亦警示了人們要開始對生活習慣，作出相應的調整，這就是《黃帝內經‧素問》裡所載的道理。

護肝為先 龍形蟄伏

按《黃帝內經‧素問‧四氣調神大論》：

春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰，此春氣之應養生之道也

簡單言之，即是經歷了冬天的三個月休養後，我們應當晚睡早起、減少作息時間，並且多做運動，令體內的「陽氣」得以展發。而從五臟六腑的角度來講，春天在五行屬木，與肝氣相通。所以春天應以補肝益脾的食物為主，例如豆腐、木耳、苦瓜等。

那麼在武術鍛煉上，又有甚麼可供配合之處呢？正如【武備志】過去多次提到，許多中國武術流派都跟傳統思想互為表裡，因此不少技法俱帶有調和內氣、鍛煉五臟的功能。形意拳中的「崩拳」，便為經典例子之一。

孫祿堂便曾在其《形意拳學》中寫道：

崩拳者（屬木），一氣之伸縮，兩手往來之理也，式如連珠箭。在腹內則屬肝，在拳中即為崩。其拳順則肝氣舒，其拳謬則肝氣傷……此拳善能平氣舒肝，長精神，強筋骨，壯腦力，故學者當細研究也

至於在文化意義上，「木」位居東位，與四大神獸中的「青龍」相通。所以龍形拳術其實亦同樣適合在春天演練，例如龍形摩橋、少林五形拳等。其中少林五形拳的龍形以「煉神」為核心，正好與春天的精神境界不謀而合：

（黃耀球師傅為【武備志】示範的龍形摩橋）

（五形拳分有南北兩套版本，在多個流派中都有傳承。片中示範的該為南少林五形拳）

各位若果想在驚蟄時節，保持身心健康，不妨多練崩拳、多打龍形吧！