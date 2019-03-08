【空手道】竹川達男來港開辦講座　47年堅持空手之道

在二月尾的週末，全日本剛柔流空手道大師竹川達男，應全日本空手道連盟柳心館香港支部柳心會邀請來港於公開大學舉行兩場「型」及「搏擊」研習班。



首天講座的大合照。（圖片由梁煒陽攝）

為期兩天（2月23-24日）的體驗班吸引過百名空手道習者慕名而來，當中包括小朋友、年青、師範級空手道習者，更有港隊成員參與其中，一同學習剛柔流空手道的奥義。

武備志有幸跟竹川師傅進行訪談，問及日本空手道界對2020東京奧運的準備情況，以及他對香港空手道運動員的感覺等等。

▍竹川達男師傅

竹川達男為日本剛柔流空手道聖心館館長。（圖片由梁煒陽攝）

竹川達男師傅在1950年於日本德島縣海部郡美波町出生。竹川自小身體孱弱，由小學至高校期間都不擅長體育活動。在大學時期，竹川因機緣巧合下於1972年接觸到剛柔流空手道，更在代代木的柳心館空手道場開展了至今長達47年的空手道身涯。

在修習空手道4年後，竹川師傅成功考取黑帶一段，成為他空手道身涯中最難忘的事。然後經歷17年的修業後，竹川師傅於1989年在東京江戶川區開設聖心館道場。在2017年11月，竹川師傅考獲全日本空手道連盟剛柔會8段，並兼任全日本空手道連盟評議員、中央技術委員會委員等職務。

▍剛柔流源於沖繩那霸 重近戰、圓形運動、呼吸法

在訪問時，竹川師傅簡單向小編介紹了剛柔流的背景。剛柔流是由於1853年出生在那霸的東恩納寬量老師，及在1888年出生的宮城長順老師共同創立。在沖繩那霸、首里及泊港地域，各地域有不同流派的空手道，有系東流、泊流等有名的空手道流派。



延伸閱讀︰剛柔流之祖——宮城長順

剛柔流跟其他門派相比，有較多埋身技術，是其特色之一。在約400年前，沖繩和中國的明朝政府有貿易交流，當時海上有倭寇（海盜）出沒。倭寇時常襲擊商船，沖繩人因為要保護自己的生命及財產，所以開始練習空手道。因為要在船上對戰的關係，所以埋身對打比較多。

此外，圓形的運動及擋格後馬上攻擊也是剛柔流技術之一。另外還有呼吸法，主要用腹式呼吸法，呼吸時出招，以產生更大殺傷力。

「剛柔」一名源自於，宮城長順取《琉球武備志》中的一句「法剛柔吞吐，身隨時應變」，將自己傳授的那霸手定名為「剛柔流」，以表明拳法的陰陽協調，以及力度技巧。

▍日本空手道界 準備2020東京奧運的情況

明年便是2020東京奧運舉辦的大日子，亦是空手道首次成為奧運比賽項目，可謂全球空手道習者相當期待的盛事。適逢竹川館長來到香港，武備志當然把握機會了解一下日本空手道界的準備情況。



雖然最近傳出2024巴黎奧運可能取消空手道項目的消息，但仍無損日本空手道界的備戰情形。竹川師傅指出，去年正常日本空手道界的新年度是從4月開始，但日本空手道隊為了及早準備，早在今年1月便已經開始運作。全隊男女子合計共8個組別（男女搏擊共6個量級，男女子個人「形」共2個），共8名選手可以參加2020年東京奧運空手道賽事。日本隊現已挑選了16名選手，配合專責教練開始訓練，並每月進行比賽，務求達到好成績。

▍六度訪港 對香港人、香港空手道的印象︰

我對香港空手道印象最深刻的是劉慕裳選手。 竹川達男先生

原來竹川師傅年青時在旅行社工作，當時為旅行團領導，已經在40年前來過香港3次了。他認為香港人非常熱情，對所有事情均抱着熱情，他們每個人都生活充實，努力工作之餘，亦很有自己的目標。



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提到對香港空手道發展的感受時，竹川師傅直言令他印象最深刻的是曾奪得亞運銅牌的劉慕裳。因為劉慕裳選手在WKF世界大會中經常奪得好成績，在空手道界非常有名氣，因此令竹川師傅亦開始關注香港空手道發展。

▍師傅對競技空手道、武道空手道的見解

另一方面，當初空手道成功爭取為2020奧運項目時，空手道界普遍有兩種反應︰表示支持，認為成為奧運項目後，能吸引更多人關注空手道，有助空手道發展；表示反對，認為奧運空手道過於運動化，或讓空手道漸漸失去武術價值。不知竹川師傅對兩者有甚麼看法呢？

他指出，世界的空手道競技人口約1億人，當中有鍾情於武道空手道的，也有喜歡競技空手道的人， 兩者比例各佔一半，即5千萬人練習武道空手道，5千萬人練習競技空手道。竹川師傅認為運動空手道受歡迎是一件好事，因為世界上會越來越多人參加這項運動，運動空手道不只強身健體，其發展對空手道是一件好事。

此外，他又解釋「競技空手道」及「武道空手道」之間的最大分別，其實是體能上的年齡限制︰

運動空手道的年齡限制是一個無法改變的問題。競技空手道選手到40歲左右便不可再積極參賽，但是武道空手道卻能一直持續下去，80歲、90歲都可以繼續。這是武道空手道的最大魅力。 竹川達男先生

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▍一句座右銘 造就半世紀空手道之路

雖然竹川師傅早已過了「耳順」之年，更快將踏入「從心所欲」的歲數，但他的動作示範卻完全不像出自七旬長者之手，堪比四五十歲壯年之姿。竹川師傅就著「形」的每個動作都能作出詳細的分解，說明當中的實際應用手法及技術，實在令人大開眼界。

從訪談中可見，空手道經已完全融入竹川師傅的生命當中。有見及此，小編在訪談尾聲時，忍不住向竹川師傅請教他的習武心得，竹川師傅引述他恩師教導他空手道必須每日練習時的說話︰

継続は力なり（不斷努力，自然會有成果）！ 竹川達男先生

（圖片由梁煒陽攝）

這成為了竹川師傅最喜歡的座右銘。即使經歷了47年，但竹川師傅的空手道至今仍然充滿活力，親身展現出空手道特有的魅力。

特別嗚謝︰

全日本空手道連盟柳心館香港支部柳心會

香港公開大學

香港公開大學空手部

