【MMA】McGregor被控搶劫及毀壞財物 與牛仔之戰又遇阻礙?

前UFC冠軍被控在一家邁阿密海灘的酒店外摔爛並奪去一名粉絲的手機，因而被捕。

拘捕

McGregor 於當地時間的下午5:56被捕。 根據MMA Fighting獲得的逮捕宣誓書所指，McGregor 被控以搶劫及毀壞財物。 McGregor被關押在Turner Guilford Knight 懲教中心，保釋金為12500美元。而在當地時間晚上10:54，他已保釋外出。



WATCH: Footage from moments ago as MMA star #ConorMcGregor leaves jail in Miami-Dade County. He was arrested earlier today after allegedly smashing a man's phone and taking it. Read the latest here: https://t.co/EdMPjTYBMp pic.twitter.com/hDASDqwV3C — CBS4 Miami (@CBSMiami) 2019年3月12日

跟據懷疑受害人 Ahmed Abdirzak所指，在當日的早上5時20分， Abdirzak嘗試用手機拍下McGregor的照片。據指控指，McGregor用手拍跌了Abdirzak的手機，再踩了幾次然後拿起了手機再離開。

McGregor的律師Samuel Rabin對MMA Fighting指:

昨晚，Conor McGregor牽涉了關於手機的輕微爭吵，導致有人致電給執法部門。 McGregor先生對執法部門的回應表示讚賞，並保證會全力合作。 McGregor的律師Samuel Rabin

與牛仔之戰再遇困難?

一直有留意McGregor的讀者都知道，近幾個月McGregor與牛仔Donald Cerrone「走得很近」，但卻一直未有落實。直致最近才有消息指，McGregor 表示「除非是主賽，否則不打」，因而一直未落實下場比賽。

而牛仔對此反應有點不屑：

我不知道是自尊心還是什麼狀態，我不想理。我會跟任何人在任何地方打，我隨時候命。我想他是個什麼「首席歌手」，所以只打主賽吧。我不清楚呢。 Donald Cerrone

我們本來4月就打了，但他說他未準備好。 Donald Cerrone

現在又發生事情，恐怕比賽又要再延後了吧？