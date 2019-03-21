【武博】何慈茵：傳統武術與搏擊運動的連結

中國武術承傳著中國三千多年的歷史與文化，自古影響著亞洲鄰近地區的武術發展。直至上世紀五六十年代，中國功夫更曾經一度因不同的功夫電影而流行全球。

在很多人的眼中，傳統武術與搏擊運動或者存在著一定認知上的差別，但就算要作出二分也好，兩者都絕不是毫無交流、互不涉足。

搏擊運動選手會在傳統武術中尋找可以活用的技術與練習方法；而不論過去或是現在，很多傳統武術的研習者也會參與搏擊運動。其中一位就是自小學習洪拳，去年參加女子MMA格鬥真人秀《G-1格鬥會Ⅱ》，並奪得冠軍的——何慈茵（Charlene Houghton）。

Charlene 既有深厚傳統武術的根底，亦勇於參加現代搏擊比賽，從她身上或許能夠探討一下「傳統武術」與「現代搏擊運動」之間的關係。

武博大使、洪拳之女：何慈茵 （香港01 賴家俊攝）

自小與武術結緣

Charlene為中英混血兒，雖然一幅「鬼妹仔」樣貌，卻能說出一口流利的廣東話。她出生於武術世家，她父親是劉家洪拳大師何麥（Mark Houghton）師傅。在父親耳濡目染的薰陶下，年紀小小的Charlene很早便接觸傳統中國武術。

小時候在拳館經常見到爸爸教拳，覺得他所教的功夫十分有趣，擁有很多不同套路，於是便慢慢產生興趣，進而向爸爸要求想學。 武博大使 - 何慈茵

初時她跟很多人一樣，對中國傳統武術認識不深，以為功夫全都只是關於套路練習，比較「死板」，變化不大。但經過一段時間的練習和了解後，Charlene發現到套路中的動作其實別具深意，部分技術能夠應用到現實搏擊情況中，同時可以鍛鍊到自己的力量、意志、柔軟度、反應、膽量等等。於是，她便真正愛上了中國武術，醉心於功夫世界之中。

如此一學，Charlene便展開了長達十四年的武術身涯，一直維持至今。

何慈茵習武達十四年之久，她發現到傳統武術中的一些套路動作，其實別具深意（香港01 龔家盛攝）

從洪拳到現代搏擊運動

是因為中國功夫，才會促使我更加想去接觸其他武術。 武博大使 - 何慈茵

當學習一門技藝久了，人們自不然會想測試一下自己的能力。Charlene也不例外，學習洪拳多年，慢慢她會想嘗試一下其他武術，看看不同技術之間能否融會貫通。《G-1格鬥會》便成為她的轉捩點，令她從「中國傳統武術」練習，踏上了「現代搏擊」的擂台。

在《G-1格鬥會》中Charlene要在八角籠中，與不同對手進行MMA（綜合格鬥）規則下的比拼，對她而言每一場比賽都是一次又一次的重大挑戰。

練習跟上台比賽有很大分別。 武博大使-何慈茵

對於有搏擊比賽經驗的讀者而言，可能認為這是老生常談，覺得不以為然。可是對於初次踏出中國傳統武術訓練，首次投入現代搏擊比賽的Charlene而言，卻有很大的衝擊。

在比賽中，Charlene發現到，原來即使平時技術多純熟也好，一旦在擂台上對打便是完全兩碼子的事。她指出，平時練習的時候大家會就著對方，互相協調一個動作去練習。但一到了比賽，便會沒有了練習時來自師父、教練、師兄弟的提點，在擂臺上就只剩下你自己一個，在一個人的世界去面對你的對手，完全考驗到自己的「真正實力」︰臨場應變、距離感、角度、膽量等。

Charlene最難忘的一場比賽，莫過於跟Chika的跨量級對決。對手本身擅長寢技，比Charlene高15厘米、重20公斤，無論在體型還是技術方面自己都處於劣勢。很多練習過的地面技術，在體重懸殊的情況下都無從發揮，迫使Charlene改變一貫打法，最後才能戰勝對手。

我很想把自己所學的功夫武術放到擂臺上，看看是否可以發揮出來。 武博大使-何慈茵

經歷過比賽的洗禮，Charlene對武術有更深一層的見解，「我視打比賽是一個學習的過程，令自己打時會輕鬆一些，不會太緊張」，在爭取比賽機會之餘，亦視「每一場比賽，對每一個對手，都是一個機會不斷地鍛鍊自己，不斷發掘自己，接觸更多新的技術」。

而Charlene未來最想在搏擊比賽中實現到的，則是把自己所學到的功夫套路招數，融入到Kickboxing 及MMA的擂台上。

Charlene對中國功夫的情有獨鍾，甚至渴望在現代搏擊比賽中有所發揮。不知到她對「傳統武術」與「現代搏擊運動」的交流有甚麼看法呢？

何慈茵近年積極參與搏擊賽事，她想用實踐，將自己提升至另一個境界（香港01 龔家盛攝））

和而不同︰精神文化不同 形體動作互通

Charlene最初亦以為傳統中國武術跟現代搏擊武術截然不同，完全無法融合。但當她接觸得多，才發現雖然兩者在精神文化上有著不同的面貌，但其實在很多動作招式上，兩者都會有共通之處。

她認為在精神意義上，兩者有不同的取向。現代搏擊運動比較著重競技性，而勝負對於運動員來說尤其重要。

而很多傳統武術，例如她學習的中國功夫，有深遠的文化價值精神，如尊師重道、謙讓忍耐等等。練習時除了傳授技巧外，亦會訓練個人品格，分享待人接物的心得等。

誠然，因為規則是勝負的決定性關鍵，對規則的運用則是搏擊運動員所需要考慮的要素，但其實兩者相似亦比相異多，例如那些精神上、品格上的修練，這些也能在搏擊運動的訓練上表現到。

在另一方面，Charlene 親身體會「傳統中國武術」跟「現代搏擊武術」後，反而覺得其實兩者在很多動作招式上都存在不少著共通點。

大家出拳的動作原理都是一樣，分別只是在規矩上，或是手法應用、變化多少上。 武博大使-何慈茵

在傳統功夫中確實隱含著不少實用招式，不過可能在傳承過程中有所散失，以致僅僅餘下動作而缺乏應用教學。例如【武備志】便曾訪問過江志強師傅，分析詠春「截腳」技術，發現當中的原理、動作跟MMA近年興起的 "Oblique Kick" 非常相似。又如趙民安師傅分享蔡李佛「捎捶」技術時，又跟MMA拳手Chuck Liddell 曾在比賽中使出了一招幅度非常大的Overhand Right 相像。

【武備志】作出以上類比研究並不是說「外國選手也用中國功夫」，而是希望從兩者動作形體相似為起點，重新展示「傳統武術」的技術內涵。讓我們保留並發揚傳統武術的文化底蘊之餘，亦同時解構傳統武術招式，去蕪存菁，進一步了解傳統武術技術於搏擊上的運用與意義。

而Charlene以傳統武術人的身份，踏上擂台親身試驗一些功夫技術，正正代表了她對「傳統武術」與「現代搏擊運動」的態度︰

我會想繼績延續中國功夫，因為始終這是中國傳統的國術，我不希望它消失。 武博大使-何慈茵

因為抱持相同的理念，所以【武備志】邀請到Charlene成為「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」的活動大使，一同作為「傳統武術」與「現代搏擊運動」之間的橋樑。

何慈茵希望延續中國功夫的價值，並探索出一種結合現代搏擊的方法。（香港01 龔家盛攝）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽︰眼界決定境界

對於傳統武術跟搏擊運動之間的不當二分和誤解，難以在三言兩語間解決，但惟有不故步自封，虛心學習，拓闊自己的眼界，才能達至更高的境界。

是次體驗型博覽會主題是「眼界·決定境界」，希望藉此擴闊大眾對武術的眼界，透過親身參與，感受武術所帶來的樂趣，體驗更高的境界！同時，亦希望凝聚香港武術各界，讓各類型的武術專才一展所長，一起推動武術及搏擊運動的發展！

為期三天的展覽將會開辦超過100班體驗活動，提供30多種不同武術體驗，當中包括各種長短兵器武術、中國傳統武術、現代搏擊武術教學。同時亦在周末傍晚時份，舉行多場不同類型的武術表演賽，讓在場人士免費觀賞。

現場設有武術遊戲攤位、武術表演、世界武術地圖，以及以「武術電影」為主題的專題展覽。無講你是男女老幼，都必定能從中感受到武術的樂趣。

總言之，不管是市民大眾、初學者還是武術專家，都可以在「武博」中有所得著。只要你肯參與，就能開雲見天、提高境界！