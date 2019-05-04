【武術博覽．現場直擊】精彩格鬥籠表演　各路高手過招

撰文：公相君
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由《香港01》與《武備志》主辦，第一屆香港武術及搏擊運動博覽來到第二日，今日將有多場精彩格鬥籠表演，包括菲律賓魔杖、業餘修斗、全接觸空手道、泰拳以及女子MMA綜合格鬥。《武備志》將於下午4時半起直播，記得留意！
武博於5月3至5日，在九展3樓匯星舉行，除了觀看直播，亦歡迎各位到場參與，遊戲、表演、講座等緊你！
武博活動介紹：
第一屆香港武術及搏擊運動博覽
地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL）
日期：5月3日至5月5日（周五至周日）
時間：11:00-21:00（周五及周六）；11:00-19:30（周日）
網上購票優惠：$25（1日票）；$35（3日票）
現場實體購票：$35（1日票）；$45（3日票）
門票將於3月25日（星期一）上午11時起，於《香港01》網站及《香港01》手機應用程式發售
傳媒查詢: MartialArtsExpo@hk01.com
武博首日盛況▼
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武術博覽必到打卡位！（徐焌然攝）
【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！