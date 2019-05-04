【武術博覽．現場直擊】精彩格鬥籠表演　各路高手過招

由《香港01》與《武備志》主辦，第一屆香港武術及搏擊運動博覽來到第二日，今日將有多場精彩格鬥籠表演，包括菲律賓魔杖、業餘修斗、全接觸空手道、泰拳以及女子MMA綜合格鬥。《武備志》將於下午4時半起直播，記得留意！

武博於5月3至5日，在九展3樓匯星舉行，除了觀看直播，亦歡迎各位到場參與，遊戲、表演、講座等緊你！