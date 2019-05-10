【光影武林】黃飛鴻之二男兒當自強：單頭棍的搏擊技巧

《黃飛鴻之二男兒當自強》海報，©2010 Fortune Star Media Limited All Rights Reserved

電影：黃飛鴻之二男兒當自強 / Once Upon a Time in China II

上映年份：1992

主演：李連杰 甄子丹 關之琳

專題武術：中國棍術

劇情簡介

黃飛鴻（李連杰 飾）擕同弟子梁寬（莫少聰 飾）以及愛人十三姨（關之琳 飾），去到廣州參與國際醫學會議，因緣認識了革命黨人孫文和陸皓東。

另一方面，民間宗教團體白蓮教，打著「神功護體」、「扶清滅洋」的旗號，四出追殺洋人，並焚毀外文學校。黃飛鴻不值他們所為，毅然出手救走學童，並在陸皓東幫忙下寄居於英國大使館。而滿清提督納蘭元述（甄子丹 飾）為了捉拿革命黨人，不惜進攻大使館與黃飛鴻為敵。與此同時，黃飛鴻為了阻止白蓮教繼續荼毒平民，決定直搗白蓮教總壇朝天觀，對付白蓮教教主九宮真人（熊欣欣 飾）……