【光影武林】黃飛鴻之二男兒當自強：單頭棍與雙頭棍

電影:黃飛鴻之二男兒當自強 / Once Upon a Time in China II

上映年份:1992

主演:李連杰 甄子丹 關之琳

專題武術:中國棍術

劇情簡介

黃飛鴻(李連杰 飾)擕同弟子梁寬(莫少聰 飾)以及愛人十三姨(關之琳 飾),去到廣州參與國際醫學會議,因緣認識了革命黨人孫文和陸皓東。

另一方面,民間宗教團體白蓮教,打著「神功護體」、「扶清滅洋」的旗號,四出追殺洋人,並焚毀外文學校。黃飛鴻不值他們所為,毅然出手救走學童,並在陸皓東幫忙下寄居於英國大使館。而滿清提督納蘭元述(甄子丹 飾)為了捉拿革命黨人,不惜進攻大使館與黃飛鴻為敵。與此同時,黃飛鴻為了阻止白蓮教繼續荼毒平民,決定直搗白蓮教總壇朝天觀,對付白蓮教教主九宮真人(熊欣欣 飾)……