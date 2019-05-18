【名家】劉鳳春：八卦掌一代宗師 為練武而傾家盪產

劉鳳春（1853—1922），字茂齋，出生於河北涿縣羅家營村。他從小以務農為生，九歲開始跟隨家鄉拳師習武。同治十一年（1872年），由於家貧的關係，他隻身來到京城，並在當地的「吉祥翠花」作坊當起學徒。因此，待他日後聲名鵲起之際，武術界便戲稱他為「翠花劉」（所謂「翠花」，即用翡翠製成的飾物）。

及後，劉鳳春認識了在崇文門外設場授拳的八卦掌門人程廷華，並隨他習藝了一年左右。其後在程廷華的引薦底下，他正式拜八卦掌之祖董海川為師。但因為董海川年事已高，故此大部分的八卦掌技法，都是由程廷華代師傳授。當時劉鳳春正值壯年，有可能成為八卦門下一輩的領軍人物，所以程廷華對他特別栽培。但畢竟劉鳳春的習武資歷淺，據聞單是最基本的一式單換掌，便已經學習了近三個月。到真正掌握其訣竅，又花了三年時間。

程廷華（前排右坐者），八卦掌之祖董海川門下「八大弟子」之一，因善摔跤及其他借力打法，故被譽為八卦掌的「柔掌」一脈。其弟子能人輩出，且經常代師傳藝，最後在八國聯軍一役中喪生。圖片擷取自http://bit.ly/2EiP5MK

雖然進度緩慢，但劉鳳春並沒有就此放棄，倒是愈學愈起勁，甚至為了學拳而弄至傾家盪產。按《逝去的武林》作者李仲軒口述，劉鳳春當時已經成為一名小本商人，卻因為熱衷於學拳的關係，而將事業完全荒廢，最後更淪為乞丐，只得靠程廷華接濟。結果程廷華認為他意志堅定，更用心去教，劉鳳春也就更用心去學。最終他不負所望，成為了八卦門內的傑出弟子，並得到了武術界的認可。例如意拳創始人王薌齋，就曾經盛讚過劉鳳春的武藝。

王薌齋對中國傳統武術素有批判，他認為大部分的國術習者，都側重於套路，招式愈練愈多，卻鮮有真材實學者。而八卦門中的董海川、程廷華及劉鳳春，則是例外的三人。蓋因他們都能夠心無旁騖，專精於最為實際的單換掌及雙換掌兩式（文中寫法為「雙單『川掌』」）：

余幼年時曾與程廷華先生晤，回憶其神情類若神龍游空，百折千回，令人難追其功勁。遙想董師海川先生，更不知入法海，博道要，深邃何似。劉鳳春先生與余交善，功極深，而造詣稍遜，然亦非習八八六十四掌及七十二腿者所能望其項背。 王薌齋，《王薌齋談拳學要義》（答記者問），1940年

王薌齋（1890—-1963），意拳創始人，主張廢除套路，以站樁、試力、推手、實作等方式取代。因此，他對傳統中國武術的訓練方法素有批評，能得他認可的名家則會點名記錄。圖片擷取自http://bit.ly/2EiP5MK

而程廷華本人，亦非常欣劉鳳春的進境。據聞他就曾在自己的五十歲壽宴上，稱讚孫祿堂及劉鳳春兩人，為他教出過最好的門生。而門內人則稱頌劉鳯春為「賽貓行」，意謂他步法優秀。

光緒八年（1882年）冬，董海川逝世，終年八十五歲。在他離開爾後，劉鳳春繼續鑽研武藝，並從劉奇蘭（1819—1889，形意拳祖師李飛羽門下八大弟子之一，亦為李存義之師）身上，習得了形意拳法，使其體系更為博雜。

對比起其他八卦拳宗，劉鳳春的文化水平不高，加上作風低調，故此傳人較少，但他門下亦不乏能人之輩。1912年至1916年其間，他便先後在許禹生（1878—1945，民國時期的教育部專科系主事，著有《太極拳圖勢解》一書）的北平體育研究社及講習所內執教。許禹生、傅劍秋、周祥、王仲猷等人，便為他的得意門生。

1922年，劉鳳春於涿縣碼頭鄉北西郭村離世，終年67歲。其子劉文華（1892—1972）得其真傳，在涿縣地區廣傳八卦武藝。至於劉文華的弟子史建華（1933—2004），亦是成為了近代武術名家。