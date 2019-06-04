【男功夫人】兄妹大戰孰是孰非　搏擊運動應否容許少兒參與？

今個星期的第一回「男功夫人」信廂，有讀者想【武備志】回應一下那場廣傳網絡的「兄妹大戰」(其實不知是否真的是兄妹)。首先，這兩兄妹按他們的年齡來說，技術都很好，這是難以否認的。但這篇文章並非想分析他們的技術，或讚賞他們的水平。 關於那條視頻，編輯J認為可以分開兩個層次去講：第一，少兒是否適合進行搏擊訓練；第二，他們的安全措施是否足夠。

從小培育的運動員生涯

應當承認的是，自小接受搏擊訓練，並最終學有所成的人，古往今來都不屬於小數。許多過去【武備志】介紹過的名家，都是起步得比其他人快。例如華拳宗師蔡龍雲，就以14歲之齡擊敗了俄國拳擊手，成為一時佳話。至於巴西柔術的奠基人之一Hélio Gracie，則是從小在哥哥Carlos Gracie的影響下自學柔道，並在18歲的時候參加了人生第一場職業賽事。

回到當下的搏擊運動，曾奪得One FC原子量級（Atomweight）冠軍、被譽為「新加坡之光」的Angela Lee，現年22歲。由於她的父母都是專業MMA教練，故此她從6歲開始，便接受基本的武術訓練。2014年，其時只有17歲的她正式出道，並在翌年加入了One FC。至於號稱「Wonderboy」的UFC選手Stephen Thompsons，亦是在父親的指導下從小學習空手道，並在15歲那年參與不同的踢拳（Kickboxing）及空手道比賽。

而從武術體系上講，現時很多武術運動，如空手道、拳擊、泰拳、跆拳道等，都已經設有專門的少兒級別賽事，某些項目更容許小學生參與：

從上述例子可見，少兒參與搏擊訓練並非甚麼難以想像的事情。只要做好安全措施，並由專業的導師從旁指導，提早接觸搏擊訓練，對搏擊運動員成年後的發展，絕對是有幫助。故此那場「兄妹大戰」的問題，並不在於他們進行搏擊訓練，而是現場沒有為他們提供合適的保護措施。

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該停便要停

撇開一些暫時無法判斷的問題（即這兩兄妹是否自願進行對練，或從旁指揮的成年人是否專業導師等），整條片段最需要遣責的地方，是安排他們對打的人，根本沒有為他們的安全，負上應有責任。

第一，以這種高接觸性的競技摸式來講，他們兩人除了拳套之外，就再沒有穿上其他護具。要知道在許多業餘賽事中，即便是成年組別的參加者，都需要配備各種不同的護具。例如業餘修斗的拳手，就必需戴上頭盔。而以這兩兄妹的年齡來講，如果對練規則容許拳擊、腳踢，並可以全力攻擊頭部、腳脛、軀體，那頭盔、護脛、護陰以及護甲，自然亦是必不可少。

事實上，在對練規則方面，指導者也應該按照雙方的年齡，進行相應的調整。例如頭部、膝蓋等較為脆弱的部位，就算不列作「非法打擊點」，也該改用類似「寸止」的方式，避免他們承受不可復原的傷害。

另一個值得批評的地方，是那名指導者並沒有在適當的時間，終止練習。其實，當那名男孩承受了妹妹的第一下右腳低掃時，他的大腿後側已經明顯感受到痛楚，整個人都停頓了一剎那（見視頻 0:27）。當時旁邊的指導者，就應該立即叫停練習，並上前檢查清楚男孩的情況。但他卻容讓練習繼續進行，而男孩則因為大腿的傷處，慢慢失去活動能力。直到他再承受多一記低掃，並舉手示意自己已經無力再打下去時，這條視頻才隨之中斷（見 0:35）。

究竟該名指導者，有沒有如實將男孩帶去接受檢查和治療，我們現時無法得知。唯一可以肯定的是，他沒有盡好指導者的責任，在該停的時間剎停練習。如果當時男孩是被踢中膝蓋關節，悲劇可能已經發生。

不拒絕搏擊 不胡亂搏擊

隨著時日發展，搏擊運動的規則及訓練模式也愈趨成熟。我們無需要單純因為搏擊運動的激烈觀感，就敏感地認為年輕人不應該進行任何搏擊訓練。然而，對於這條「兄妹大戰」視頻，我們也絕不能輕輕帶過，蓋因那名指導者確實未有負好責任，保護好參與練習的雙方。而我們也必需明白，任何對運動員的身心損害（不論年齡），都有可能對他們構成畢生的傷患。如果指導者或監護人，並不符合專業資格，那這個活動就應該中止。

今次的「男功夫人」信廂就到此為止，各位如果有甚麼問題，歡迎隨時聯絡我們。我們下週見！