【名家】蔡龍雲：力降外將 華拳之鋒

上世紀的中國武術界，流傳了很多痛打殖民者的熱血故事，但不少都欠缺事實根據，或純屬一場「美麗誤會」。不過今天要介紹的武術名家，則確實曾在擂台上與外籍拳手交鋒。此事除了令他名動四方之外，還使得他所習練的「華拳」一躍成為國家套路。 他就是近代華拳第一人：蔡龍雲。

蔡龍雲（1928—2015），山東濟寧人，其父蔡桂勤師承華拳名家丁玉山，曾在蘇州錦源鏢局擔任鏢師，在西北及山東等地享負盛名。在父親的督促底下，蔡龍雲從小便勤練武術。及至年紀稍長，蔡龍雲已經精通羅漢拳、瘋魔棍等多種套路。其後蔡龍雲轉抵上海，又學習了形意拳、八卦掌等不同武技，可謂年少有成。

1943年，一個訪滬拳擊隊主動提出要求，希望跟中國武術界作賽。蔡桂勤遂與號稱「千斤王」的名家王子平，在當地選出八名國術能手出賽。結果，其時只有14歲的蔡龍雲成功說服父母、入選代表隊，他亦成為了隊伍中最年輕的一員。

比賽於同年11月13日開打，地點設在陜西南路的回力球館。按現時的文字資料，所有選手均需佩載拳擊手套，但除拳擊之外亦可使用踢技及摔技等，與現代的散打規則相似。

蔡龍雲的對手是一名年約30的俄裔拳擊運動員，首兩個回合蔡龍雲不斷用低掃攻擊對方下盤。去到第三回合，蔡龍雲把握機會以側踢擊倒對手，順利贏得比賽。而中國代表隊亦以五勝二負一和的成績，勝出了整場賽事。上海的各大報章隨即發行特刊，讚揚代表隊的英勇表現。蔡龍雲由此成為了上海武術界的「風雲人物」，並獲得了「神拳大龍」的美譽。

蔡龍雲跟魯塞爾的比賽照片，圖片擷取自http://bit.ly/2R8Su9q 1946年，美國拳擊運動員魯塞爾來到上海，再次指名要挑戰蔡龍雲。雖然這次比賽將採用完整的拳擊規例，對擅使踢技的蔡龍雲頗為不利，但他依然願意接戰。比賽遂於同年9月2日，在八仙橋的上海青年會堂內進行。出乎大眾所料，蔡龍雲絲毫沒有落下風，反而連續數個回合將魯塞爾打至潰不成軍。去到第五回合，魯塞爾終於招架不住，蔡龍雲再一次擊倒對手獲勝，震撼全國。 1949年，中華人民共和國成立。屢次為國家揚威海外的蔡龍雲，得到了新政府的重視。他在1952年參加了全國第二屆青年代表大會，爾後又進入了國家武術隊，並擔任隊長一職。全國的第一個《武術競賽規則》，便是由蔡龍雲與國家體委的成員所創編。他又先後去到了廣州、浙江、河南等地，親身考察不同地區的武術，為傳承中國武術作出無比貢獻。 當然，要數最受蔡龍雲影響的武術流派，自然非華拳莫屬。1960年，蔡龍雲與其他武術家合作，創編了華拳的現代競賽套路。其後他又在人民體育出版社發表了傳統的四路華拳套路，並多次在報紙雜誌介紹華拳的搏擊方式。這些文章及套路動作，便成了今天流行的華拳規範模式：

2015年12月19日，蔡龍雲因病逝世，享年87歲。慶幸的是，華拳至今依然是國家的標準競賽套路之一，他的學生邱丕相、王培琨等亦繼續在不同的武術領域裡工作，讓這門傳統拳法得以傳承下去。數年前內地電視台曾為華拳及蔡龍雲進行了專題報道，題為「劍出華拳」。這四個字除了總結出華拳的技法特徵外，相信亦是對蔡龍雲先生畢生最佳的注腳：