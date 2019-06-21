【弓箭】名聞東亞朝鮮軍事武器：片箭

明萬曆年間發生了轟動中日韓三國的壬辰戰爭(中國稱為「萬曆朝鮮之役」)，日本在豐臣秀吉掌權時代侵入李氏朝鮮，作為朝鮮宗主國的明朝派兵援助朝鮮，最終抵抗了日本入侵。正如早前「陋室講堂」講者之一范永聰博士所說，朝鮮因內政不修，武備不弛，連作為明軍「後援軍」也沒資格，若非明軍來救恐國之不保。誠言，朝鮮整體軍事能力無法迎戰踏入火器時代的日本大軍，但在朝鮮的軍事體系遺緒中，弓術是當時勉強迎敵而仍為人所肯定的武器，這次為大家介紹朝鮮時代傳下來的弓術。

早於再數世紀宋代徐競《宣和奉使高麗經》所載，曾出使高麗的徐競說當時朝鮮「天性柔順，所以不若西戎之喜兵也……惟麗人之兵疏簡，此所以屢為匈奴所扼。」似乎委婉的道出朝鮮人不主張軍器發展的文化。

然而，時間去到李氏朝鮮時期，當時朝鮮人特別重視弓術，而且戰鬥能力不錯而為時人所肯定。

因為韓國古代常藉由弓箭防守城池，造成對箭術的重視，射箭成為考試內容，平民百姓甚至可以藉由精湛射藝成為貴族，射箭風氣甚盛；15世紀立國的朝鮮王朝開國君主李成桂便是「片箭」好手，據說他能夠在射向城上的士兵，七十發皆中面。因此，李氏王朝對「片箭」推祟備至，成為朝鮮軍隊的重要軍備之一，十六世紀時期的李氏朝鮮士兵更樂於練習弓箭，甚至連兩班貴族，都把射箭作為修德、娛樂的手段，使弓術成為朝鮮軍中的強項。

朝鮮片箭特點

朝鮮的「片箭」源自中國的「筒射」，在中國的兵書或稱「鞭箭」、「邊箭」，傳入朝鮮後稱為「片箭」，相較於於中國和日本弓，朝鮮弓尺寸小，但反曲非常大，射速很大。他們獨特的片箭因為以箭管為引導，筒射能夠發射的箭矢較一般弓箭短，變相重量較輕。換言之，若以同樣磅數的弓來發射的話，短箭的箭速更快，射距更遠，亦更難被敵人發現箭蹤。對於弓騎兵而言，筒射更能彌補騎弓射程較短的不足。後來朝鮮半島的西方傳教士也稱讚說「朝鮮人力大無比、擅長使用弓和箭，他們的弓箭像土耳其箭那樣非常小巧。」

雖然在壬辰戰爭中，朝鮮整體軍事能力無法抵禦日軍，但偶然也在局部戰中勝出，當中便依仗朝鮮弓箭。據載1592年日軍主帥加藤清正一路向北打進咸鏡道，碰上了咸境北兵使韓克誠，雙方在吉州海汀倉交手，朝鮮方以一直用來對付北方女真族的弓騎兵迎戰，一度成功打退日軍。*

誠言，韓國軍隊的弓術縱然精湛，但仍然敵不過時代巨輪，作為軍中最強項仍不及敵方火炮。十六世紀末中國和日本的軍事武器已引入火統大炮，遠程兵器開始轉型到火器普及時代。面對日軍的鳥銃，這種火鎗比弓箭射程更準更遠更具殺傷力。當時朝鮮的權臣，後來撰寫《懲毖錄》一書的柳成龍便表示：「吾國軍事只用弓箭，未能練就其他技術。」

韓國角弓納非物質遺產

From: Wikipedia(http://bit.ly/2ytWBSw) / Credit: Historiographer 雖然在軍事用途上，弓術已淡出歷史舞台，但對韓國人來說弓術仍然是值得自豪的國技，故而在奧運射箭比賽中一向表現出眾。尤其韓國複合弓「角弓」，製作困難，在1971年已經將弓矢匠納入了非物質文化遺產。 2011年時韓國電影《弓箭之戰》便以李氏朝鮮丙子胡亂為時代背景，壬辰之亂後，明廷衰落，中國東北的滿州人入侵朝鮮，冀以得到朝鮮歸順。電影中的男女主角便以精湛的弓術與滿州人周旋，便大大的展示了朝鮮古代高超的弓術，有機會再向大家介紹這套作品。

*筆者蒐集了兩個有衝突的資料，留待專家答案求證。明代朝鮮人所寫的《朝鮮史略》上記載高麗恭愍王與倭寇對陣時，曾於200多步外(大約150米）引弓斃敵。則以越後發展射程越好或相若推斷，李氏朝鮮時期弓箭理應也可射出150米。但筆者找到另一個資料說壬辰戰爭時朝鮮弓射程最大為120米，較日軍弓射程140米為短。