【筒射】唐代傳入朝鮮的片箭　反草船借箭　兼具遠射一箭多射能力

武備志曾經介紹過世界各地的弓，有日本和弓、韓國角弓、英國長弓等。今次則分享一種在古代東西方都曾名動一時的另類弓箭輔助工具——筒射、片箭。

筒射後來更成為朝鮮李氏王朝的成名武器——片箭，在韓國電影《弓箭之戰》中便曾亮相。片初男主角正正在即場製作筒射的箭管，以阻擊追兵。

▍筒射的起源：

筒射，在東方又名為「片箭」、「鞭箭」、「邊箭」。在土耳其名為"Majra"，在古拜占庭稱為"Solenarion"。簡單來說，它是加上導箭筒（Tong-ah）作輔助，以弓發射短箭的技法。

有說法指出，筒射最初見於隋唐與突厥征戰期間。突厥士兵拾到唐軍射出的弩箭後，卻因為弩箭長度較短，無法單憑普通弓射出。於是突厥人制作出普通箭矢長度的導管，再把弩箭放在其中，讓普通弓箭亦能發射弩箭。但至今並沒有確切證據去支持這種說法。

▍西方世界的筒射：

（圖片來自：https://en.wikipedia.org）

在西方世界中，關於「筒射」的記載最早見於公元582 - 602年的拜占庭軍事書"Strategikon of Maurice"。書中提及一種名為"Solenarion"的木製輔助工具，是輕裝步兵的常設配備之一，亦會帶備弓及長短箭矢，並描述為「威力頗強，並以弓射出遠距離箭矢」。從書中的描述來看，它跟「筒射」的功能吻合。

而在後來的軍事書，如"The Problemata of the Emperor Leo VI the Wise"(886–912)、"The Tactica of Leo VI"（895-908）、"Sylloge Tacticorum"（公元十世紀）中，亦不斷提及"Solenarion"並作出補充，如：「與箭頭大小相同的木塊，形狀像蘆葦一樣從中間分開」、「有用於戰爭中，能把短箭矢（書中稱為"mice"）射得遠、速度快、箭身短，令對方難以迴避。」

另一方面，或許因為受到突厥人、拜占庭影響的關係，在土耳其傳統弓術中亦有一種跟「筒射」相似的工具，名為"Majra"。它的外形、原理、作用跟「筒射」幾乎一模一樣。至今，Majra 與另一種弓箭輔助工具 Siper 仍在土耳其弓術中流傳。

▍東方世界中的「筒射」：始於大唐，成於金元，傳入朝鮮

東方關於筒射的記載，最早見於宋歐陽修的《新唐書》（1060年）。當中描述唐朝的「武舉制度」時，「其制，有長垛、馬射、步射、平射、筒射，又有馬槍、翹關、負重、身材之選。」

又見《新唐書·劉巨容傳》：「浙西突陣將王郢反，攻明州，巨容以筒箭射郢死（877年）。」當中「筒箭」有二說，一說是類似袖箭的暗器，一說是與「筒射」同。到底哪個說法才對呢？

宋人胡三省在《通鑑釋文辯誤》中解釋「筒箭」時，便作出了詳細的描述：

唐制武舉有筒射，今軍中亦有之。筒射之箭長纔尺餘，剖筒之半，長與常弓所用箭等。留二三寸不剖為筈，以傅弦内箭，筒中注箭弦上，筒旁為竅，穿小绳繫于腕，彀弓既發，豁筒向手背，激矢射敵，中者洞貫，所謂筒箭也。 宋胡三省《通鑑釋文辯誤》

若上文屬實的話，則「筒射」在長安二年（702年）前便已流行，甚至成為武舉考試項目之一。而在武舉中考核「暗箭」，似乎亦不甚合理。及後，「筒射」一直沿用，在《武備志》、《籌海圖編》等兵書中亦見到它的身影，或稱「鞭箭」，或稱「邊箭」，及後更傳入古代朝鮮之中，稱為「片箭」。

在1413年的《朝鮮王朝實錄・太祖實錄》中，朝鮮李氏王朝的開國君主便是「片箭」的高手，能夠在射向城上的士兵，七十發皆中面。因此，李氏王朝對「片箭」推祟備至，成為朝鮮軍隊的重要軍備之一。

▍筒射的優點和缺點：

說了這麼久，到底以好好的普通弓箭不用，而要加上箭管來射箭呢？

短箭箭速比一般箭快。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/zJELZ0vYvV8）

首先，因為以箭管為引導，筒射能夠發射的箭矢較一般弓箭短，變相重量較輕。換言之，若以同樣磅數的弓來發射的話，短箭的箭速更快，射距更遠，亦更難被敵人發現箭蹤。對於弓騎而言，筒射更能彌補騎弓射程較短的不足。

正如《籌海圖編》所言，弓兵能夠借助長短箭的特性，先以短箭長距離打擊對手，當對方接近後再以長箭應付。亦因為筒射是發射短箭的關係，即使箭矢被敵人拾取，假如沒有箭管的話便無法反射我方。

此外，在弓矢不足的情況下，弓手能夠裁短一般弓矢，以製造更多短箭矢。在《金史》〈強伸傳〉便提及金哀宗末期，金軍死守鄭州之役中，城內守軍器械消耗殆盡，只好「以錢為鏃，得(蒙古)大兵一箭截而為四，以筒、鞭發之」。以「一箭」變成「四箭」，減低箭矢成本。

不過，筒射亦有其不足之處，例如連射速度較一般慢、箭矢威力下降無法射穿裝甲、箭羽損耗快等。還有由於弓箭輕的關係，弓體會承受更多發射時的力量，可能會縮短弓的壽命。而且使用箭管需要一定技巧，不諳者可能令箭矢在發射途中脫離管道，誤傷自己。