【本地新聞】三位博士同場討論　改變中日韓命運的壬辰倭亂

上星期，編輯J出席了由千月堂舉辦的「陋室講堂」第二講，題目為「十六世紀中日韓朝鮮之戰」。以歷史學的角度，講述「壬辰倭亂」對整個中日韓三國，乃至整個東亞局勢的影響。 今次的講者，除了繼續有日本史學者胡煒權先生之外，還邀請了韓國史專家范永聰先生，以及中國史學者譚家齊先生。本文將會節錄是次講座的部分內容，並嘗試抽出其中與武術相關的資料。

壬辰倭亂：一場改變東亞的戰爭

「壬辰倭亂」，在中國的史籍又稱「萬曆朝鮮戰爭」，是發生於1592年至1598年間的兩次大型戰爭。戰爭由日本一方率先挑起，當時豐臣秀吉開始實行侵吞東亞的計劃，並打算由朝鮮作為切入點。1591年，豐臣秀吉向朝鮮國王宣祖李昖發出通牒，表示將會取道朝鮮，進逼明室。

結果未及朝鮮回覆，豐臣秀吉便正式對朝鮮用兵。基於國策及資源所限，朝鮮一方很快便宣布戰事告急，希望宗主國明室能夠出兵相助。同年六月，明軍來援。三方經歷了一年的拉鋸戰後，中日雙方簽下和約，明室則冊封豐臣秀吉為「日本國王」。第一次戰爭結束。

1597年，豐臣秀吉發動了第二次戰爭，而明軍亦再次派出援兵。途中三方開展了多場戰役，包括著名的「鳴梁海戰」。1598年，豐臣秀吉於戰爭其間離世，終年六十一歲。翌年，朝鮮境內的日軍近乎全殲，明軍決定班師回朝，歷時六年的「壬辰倭亂」宣告完結。

壬辰倭亂可以算是中國與日本在歷史上的第一場大型戰役，對整個東亞局勢帶來深刻影響。圖片擷取自http://bit.ly/2IRCn9i

胡煒權先生：不能說清的歷史

作為一場對中日韓三國俱影響深遠的戰事，胡煒權先生卻指出，現時日本學界對這場戰爭的研究，卻一直欠奉。原因之一，是背後牽涉的民族主義情緒。畢竟這是由日本所發動的一場侵略戰爭，就算已經屬於數百年前的事，日本社會都難以放下包袱。

因此，不僅研究的素材有限，而且有時亦會跟史實出現偏差。例如主流意見認為，明室在第一次戰爭之後，對豐臣秀吉所進行的冊封，其中的傲慢態度導致豐臣秀吉發動了第二次「壬辰倭亂」。然而胡博士則認為，當時由明室所贈予的官服，全部都被日方隆而重之地收藏，直至今天依然被其家族視為瑰寶。故此，第二次衝突的核心，應當是豐臣秀吉本人的政治考量，大於對明室的復仇心理。

另外，在日本的傳統史籍中，自然亦不會大書日軍在戰場上的失利，反而會突出豐臣軍團的英勇。所有這些帶有民族色彩的論述，無疑都為研究這段歷史帶來阻力。

而在最後的問答環節中，胡博士則提到，雖然這場戰爭對中日雙方都甚具衝擊力，但在武技及軍事的交流方面，兩國其實並沒有積極從中學習太多。例如明軍以火炮壓制日軍，但日軍對火炮的防御措施，基本只是加長城牆，令火炮無法順利擊中城樓。而這個手段跟「壬辰倭亂」是否有直接關係，其實依然難以言明。

繼上次之後，今次陋室講堂再次請了胡煒權博士，為大家講解壬辰倭亂在日本的影響。

范永聰先生：難以加入的戰場

「壬辰倭亂」以朝鮮國境作為戰場，首當其衝的自然是朝鮮政府及朝鮮國民。然而范永聰先生卻直接道出，朝鮮軍隊對是次戰事的參與度，其實很低。范先生甚至笑稱，按照史料記載，朝鮮軍隊連成為「後援隊」的資格也沒有。當明軍正式與日方開戰之後，朝鮮軍隊中有不少人都驚嘆，原來戰爭可以達到這等規模。

至於朝鮮所用的軍事教材，則主要透過吸納明將戚繼光的《紀效新書》而成，足見朝鮮在軍事技術方面的落後。會造成這個情況，與朝鮮政府的態度所限有關。范先生便提到，朝鮮近兩百年時間，都沒有在海域附近的位置設立「備邊司」。而宣祖李昖，可能是基於本來就處於弱勢的緣故，索性對日方的來犯採取樂觀態度。

當然，不容否認的是，朝鮮自身的資源落後，亦限制了他們的軍事投入，以及民眾的抗戰情緒。例如范先生便提到，日軍剛剛登岸之際，其實頗受朝鮮民眾歡迎。他們渴求日方可以結束平民的貧困生活，而景福宮更應該是由憤怒的百姓所燒毀，反而不是日軍所為。可以這些論點，都可以擴闊我們對這場戰爭的想像。

范永聰博士是韓國歷史的研究專家，按他描述，朝鮮在是次戰爭中，比較接近一個旁觀者。

譚家齊先生：明軍的攻守能力

對比起前兩位講者，譚家齊先生比較集中從軍事方面，講解明室在是次戰爭中的影響力。與范先生的講法相似，他認為朝鮮一方並沒有太大參與戰爭的能力。而明軍之所以能夠擊敗日方，最主要的戰術是用火炮遠距離壓制。他指出，論近程武器及埋身戰鬥能力，日軍都應當較為優勝，例如日方的火銃技術就非常厲害。但始終在大型的戰陣中，當一方可以用遠距離且大數量地擊破敵人時，自然就會取得上風。

另一個比較少人提到的論點，是明軍的防守能力，其中包括他們的護甲。按記載，明軍的甲襖在濕水之後，可以在一定的距離下防御火銃，變相日方的主要攻擊武器，並不能發揮最大功效。

不過同樣地，明軍的技術及兵將並非無懈可擊。例如當朝鮮向明室請求援軍時，就特別指明要求南軍出征。蓋因南軍是由戚繼光訓練所成，而事實證明，北軍在是次戰爭的表現，的確較南軍遜色。此外亦有零星的事件顯示，有日方兵將在海戰時跳上中方軍船，造成混亂。

譚家齊博士是中國海洋史的專家，今次他會從軍事角度，探討明室的戰爭優勢。

結語：要拋開民族主義的包袱

講座結束後，三位講者共同接受觀眾提問。其中有人問到，三國有沒有藉著這場戰爭，進行深入的交流。正如前文所述，中方與日本的交流確實較少，但日方與朝鮮的交流則明顯加強，特別是在儒學等文化建設上面。而明室與朝鮮的關係亦變得更為緊密，甚至在明朝覆亡之後，朝鮮在記載中國事宜的年號時，依然沿用萬曆年號。至於明朝是否因為在這場戰爭中，虛耗財力太多，而導致被清朝乘虛而入。譚家齊先生認為這是一個正確的推論方向，可以深化研究。

最後，三位講者都認為，要還原「壬辰倭亂」的真實面貌，三國的學者及人民，都需要學懂拋開民族主義的包袱，不能因為民族立場，而歪曲及籂選史料。這點相信今次「陋室講堂」的意義。

（點擊圖片觀看講座剪影）

+ 4 + 3 + 2