【新書】香港傅八卦掌學會　以文字傳揚宗師之藝

傅式八卦掌，創自於「五虎下江南」中的傅振嵩宗師。正是在他的努力底下，八卦掌這門北方內家拳法，得以傳遍南方。而他的傳人弟子，則隨著歷史的機遇開始紮根香港。 「香港傅式八卦掌學會」早前便在香港大學，舉行了一場講座，向公眾介紹傅式八卦掌的各式技法，並公布新出版的專著《武當派嫡傳傅式八卦門 武術精要》。【武備志】今次便會為大家簡介一下傅式八卦掌的歷史，以及該書的內容摘要。

一代八卦宗師 五虎下江南

傅振嵩（1881—1953），字乾坤，號劍南，河南省沁陽縣人。他自幼喜好武術，曾經師事陳長興（楊氏太極祖師——楊露禪之師，由於動作規範，有「牌位先生」的稱號）之孫陳延禧，學習陳氏太極拳，其後又拜入了賈岐山（八卦掌祖師董海川之徒）門下研習八卦掌。

藝成後的傅振嵩出訪關西，繼續拜會各方名家，最後在懿州遇到了武當劍術家宋唯一（武當拳法嫡傳弟子，劍聖李景林之師）。宋唯一向傅振嵩傳授了武當太極精義，使其武藝更上一層樓。1920年，傅振嵩棄農從軍，在張作霖麾下當兵，兼任武術連連長。6年後，他升任至張作霖大帥府護衛隊隊長。

1929年，兩廣國術館在廣州成立。時任廣東省政要的李濟深及陳濟棠，禮聘傅振嵩、顧汝章、王少周（一說為李先五）、萬籟聲及耿德海五人南下傳藝，是為「五虎下江南」。而傅振嵩除了擔任兩廣國術館教師外，還出任了黃埔軍校武術總教官，其長子傅永輝則隨武術團來港表演。可以講，傅式一脈的武藝，很早便跟香港結下不解之緣。

1953年5月1日，傅振嵩在廣州與世長辭，終年72歲。1949年，傅振嵩之徒中國社會民主黨創始人孫寶剛先生，因政治理由移居香港，為傅式八卦掌留下了一批傑出的弟子。「香港傅式八卦掌學會」的趙培魯師傅，便是從1966年開始跟隨孫寶剛先生習武。

傅振嵩先生是當年「五虎下江南」的一員，其八卦掌武藝備受讚賞，堪稱宗師（圖片擷取自http://bit.ly/2XfpI5T）

武當嫡傳 傅式八卦武術

由「香港傅式八卦掌學會」出版的《武當派嫡傳傅式八卦門 武術精要》，便嘗試將傅振嵩的武藝，完整記錄下來。按趙培魯師傅的介紹，傅式八掌的內容豐富，可以慢練，也可以快練，並有「陰、陽、龍形」等不同套路。而在拳術功夫以外，也包含了不同的器械。本書便收錄了一套「武當傅式左手劍」，據聞是傳自武當道士宋唯一。

另外，本書也非常重視各式功法的描繪，而八卦掌的核心則為步法，包括擺扣步、順連步、趟泥步等。其中的「下盤八卦趟泥步」，更要求習者將身架坐低至水平位置，足見傅式八卦的練習強度。

傅式八卦門永遠總監 趙培魯師傅

趙培魯師傅及其門人合照。

最後，書內亦記錄了很多不同的樁功，如「無極樁」、「八卦虎樁」，乃至形意拳的「三體樁」等。常言道形意拳、八卦掌和太極拳，乃「中國三大內家拳」，而樁功則是內家拳法最為獨特的訓練方法之一。透過靜態的架式，習者既可以鍛煉筋骨、較正姿勢，也能使到呼吸變得更為自然順暢，達致養生的效果。今次的樁功

趙培魯師傅希望，本書可以讓社會進一步了解傅式八卦掌的武藝，讓這門精湛的傳統武術得以流傳下去。