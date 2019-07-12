【光影武林】雜家小子：蔡李佛「捎捶」

《雜家小子》海報，©2010 Fortune Star Media Limited All Rights Reserved 電影：雜家小子 Knockabout /The Fearless Master

上映年份：1979

主演：洪金寶、元彪、梁家仁、劉家榮

專題武術：蔡李佛、猴拳/大聖劈掛等 劇情簡介

大寶（元彪 飾）與二寶（梁家仁 飾）自小相依為命，卻終日以行騙為生。兩人懂得一些武藝，於是便恃身手在街頭騙了一袋銀子，又在賭場內碰運氣。結果卻被一個乞丐（洪金寶 飾）掉包，並遭到賭檔的人毒打。 後來他們在餐館遇到了一名武藝高強的老師傅（劉家榮 飾），遂歷盡艱辛拜他為師，學習了多家武藝。但原來這位老師傅，竟是一名汪洋大盜。身份敗露的師傅對兩兄弟痛下殺手，大寶在二寶的掩護下成功逃脫，而二寶則慘死當場。為報弟仇，大寶又投入了乞丐，以嶄新的武術招式，成功手刃仇人。

解構

蔡李佛為著名南派拳術之一，創自廣東新會人陳享。由於其藝採蔡家拳、李家拳棍以及佛家掌的精華而成，故謂「蔡李佛拳」。片中提到的「穿、拋、掛、捎、插」，便為蔡李佛拳的常用五大招式。至於其中的「捎捶」，則是一種由上而下的攻擊手段，跟「拋捶」正好不同。

今次趙民安國術會的趙民安師傅，便會就著電影的片段，為大家講解真實的「捎捶」。

完整系列