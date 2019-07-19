【男功夫人】中國武術何時出現「流派」　少林武當是否共祖？

大家好，又到了「男功夫人」信廂時間，我是編輯J。之前曾有讀者問到，現時大部分的中國武術流派，都是源出自少林武當。那在少林武當更早之前的世代，有沒有其他流派存在過？ 要解答這個問題，首先要釐清兩點：第一，現時大部分的武術流派，都是成形於清末民初。甚至乎可以講，「流派」這個概念本身就是近代的產物。第二，少林、武當確實有其武術傳承，但它們的影響力其實更像一個文化符號，而不是真正的「共祖」。

▍流派 流散

從技術的角度來講，在少林、武當出現之前，即在北魏孝文帝建成嵩山少林寺之前（公元495年），中國已經有大量的戰爭歷史，其間所衍生的兵器、戰陣、徙手搏擊術等，統統都可以算作中國武術的一部分。例如【武備志】介紹過的戟、戈等兵器，便全都源自春秋戰國時代。

而在個人武技方面，大部分早期的中國武術技法，都是以典籍的形式傳播，其對象亦大多是軍旅部眾，故此缺乏一個完整的民間傳承系譜。不過從這些散載的資料，以及不同口述記錄中，亦能夠找到不少足跡。例如通臂拳就上溯至戰國時代的司徒玄空，甚至是先秦時代的思想家鬼谷子。民間口耳相傳的戰國名人，如養由基、蓋聶、聶政等，亦是以射術或劍術而聞名於世。雖然這些大多都屬傳奇故事，難以考證真偽。但以武藝謀生的武士階層，遠在春秋時代便已經存在，卻是不爭的事實。武術文化自然無需少林、武當，方能得到發展。

另一方面，就是設館授徒這種傳藝的方式，在明清以前其實並不流行，社會亦沒有「流派」這個概念。正如上文所述，許多武術技法都是以典籍的形式流傳。就算有師徒關係，由於受限於社會風氣，人數亦不會多，或者純粹於宗族血脈之內承襲下去。例如戚繼光的《紀效新書》中，就綜合了多種民間武藝的技術。其中的確包含了「少林寺之棍」，但更多是以姓氏命名的地方拳術，如「山東李半天之腿、鷹爪王之拿、千跌張之跌、張伯敬之打」等。雖然這些「皆今之有名者」，但顯然有著很強的地緣因素，並不屬於嚴格意義上、公開傳授的武術流派。

至於少林寺的武技，按照俞大猷的《劍經》所述，及至明代嘉靖年間，少林寺僧已經「真訣盡失」，倒是經由俞大猷向寺僧教授武之後，才讓少林寺的武技重上高峰。而「武當拳術」一說，則是出自黃宗羲執筆的《王征南墓誌銘》，在此之前，武當武術的傳承同樣非常鬆散，這個情況一直維持到民國時期。因此少林、武當本身，其實就難以稱得上一個「流派」。

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「流派」的誕生與少林武當的傳說

真正建立出傳承系譜，並有著明確技法特徵的「流派」及「武館」，是要去到民初時期才真正出現。其時民國政府為了鑄造民族精神，仿效日本及德國的「武士道精神」，特意挑選中國武術作為重點推廣的體育項目，並將「武術」易名為「國術」，希望能為社會培養出一班既能「保家衛國」，又能傳承民族文化的「新國民」（詳見《國術/武術：一體兩面還是南轅北轍？》）。

在政府的大力推導下，原本聚居各地的拳師找到了謀生出路，某些宗師甚至晉身為社會名流，例如李存義、孫祿堂、李書文等。隨著武館數目的增多以及規範化，一些受眾較廣的拳派開始整理歷史，以此凝聚習者。那些過去凌散的文字紀錄和口述故事，就漸漸變成了一個完整的系統，「流派」就此誕生。

而要塑造「流派」歷史，「開山祖師」自然是個不可或缺的元素。由於內家拳派的技理，大多借鑑於道家的內丹理論，因此道教史上的名人便順利成章地，成為他們的追捧對象（詳見《國術與國學》）。其中元末明初的武當道士張三丰，早就在《王征南墓誌銘》，被黃宗羲點名為內家拳法的創始人，清雍正年間的曹秉仁甚至說張三丰曾經「以單丁殺賊百餘」。在這些宗教傳說的加持下，張三丰變成了當時各個內家拳派的「共祖」。而所有非內家拳系的流派，則沿用《王征南墓誌銘》的說法，被歸類為「少林外家拳」，並以少林高僧菩提達摩作為開山之祖。民國年間成立的最大型國術館——南京中央國術館，便是將內家拳派撥作「武當門」，外家拳為「少林門」。結果開館未久，少林、武當兩門便爆發衝突，導致國術館需要架構重組。

雖然如此，但「少林/武當」這種二元的分類方式，卻已經深植於民間之中。民國時期的知識分子唐豪，曾經撰寫過一部《少林武當考》，嘗試以史實材料，力證中國武術與少林、武當無關。但在各式民間故事，以及武俠文化的對沖底下，許多人依然認為大部分的中國武術流派，均可上溯至少林、武當。而部分武術界人士，亦繼續追奉武當張三丰、少林達摩為自己祖師，至今不衰。

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結語

編輯J此文並非是要否定少林、武當對中國武術的貢獻。事實上，過去【武備志】就曾經數次撰文，介紹少林、武當的武術文化。畢竟在現存的史料中，少林、武當的確有其武術傳承，而且著實與雙方的宗教信仰有關。唐豪先生當年的考證是否足夠嚴謹，其實依然充滿著爭論。

但無可否認的是，少林、武當的影響力並不如民間想像般大。至少現時大部分流行的拳派，就跟它們兩者無關。勉強將少林、武當奉成所有武術的共祖，只會繼續加強武術文化中的神秘色彩，同時也在扼殺其他武術流派所作的努力。另一方面，究竟我們是否仍需要用「內家」、「外家」的二元思維，去辨別中國武術，這個亦是值得深思的問題。

今天的「男功夫人」信廂結束，我們下次再見！