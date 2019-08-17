【Silat】 第一代Silat Youtuber Maul Mornie全球推廣家傳武術

Silat是近幾年在香港日漸流行的武術，而且也開始受到荷里活電影人關注，也同樣成為近年動作片元素之一。現在在Youtube中，我們可以看到全球大量不同教學片段，但在Youtube誕生早期階段，來自汶萊的Silat Suffian Bela Diri (SSBD) International training Groups 創辦人Maul Mornie已於2006年成為第一代武術Youtuber，上載Silat教學片段於其中，並於全球推廣他的家族武術，門生遍佈全球。早陣子，Maul來香港旅遊，他接受了《武備志》作他首次華文訪問邀請，談談他教授Silat心得！ 文、攝：賴家俊

幼承庭訓學家傳武術

汶萊出身的Maul自十二歲起跟隨祖父和曾祖父學習家傳 Silat Suffian Bela Diri(SSBD)。

「雖然這是祖傳武術，但只有在二次世界大戰前世局動盪，為了抵抗入侵者才是全族必學。二戰後，承平日久，沒有了必須學習武術的需要，英國殖民統治汶萊也對武術有所限制，但因為我小時候很頑皮，所以曾祖和祖父才希望我透過學習武術，學懂紀律，導向我做正確行為。」

Maul Mornie表示SSBD系統以短兵作為訓練工具。(賴家俊 攝) Maul表示，SSBD的特色是以短刀和彎刀(machete)為訓練工作。時至今日，這系統已不再是一門戰場武術而發展為防身術。遠在他祖父時代，因使用兵器受到規限，所以也發展出沿自短刀和彎刀手法演化而來的空手防身術。現在他的流派會以短兵等為訓練工具，透過這些工具訓練學員意識，學習身體運作原理。 而時至今日，在全球很多地方，學習Silat不再單單被人視為習武，很多人視這是一門運動或興趣，很多人學習Silat是為調劑生活，所以學員亦偏佈不同職業和階層。因此，Maul環遊全球教授SSBD，讓學員明白遇到突發的威脅時如何自保，訓練學員的思維、距離、姿體動作、發力、協調和步法。

第一代武術Youtuber

早於2006年Youtube剛出現，Maul已善用這網上平台記錄自己Silat教學短片，怎料卻出乎本來目的發展為讓他推廣家鄉武術和文化重要平台。他表示社交媒體是十分有效讓更多人正面認識他家鄉武術和文化，在社交媒體未流行的時代，Silat恍如一些秘密武術，只在一些家族或族群內私下流傳；現在媒體發達，社會更加開放，各國有更緊密聯繫，視像化的短片能更有效推廣武術文化。



Maul門生遍佈全球，他勉勵有志學習Silat的人應以更包容態度去看待Silat。因為Silat有很多不同面向，它既是武術、亦可以是防身術、運動、文化遺產等，學習者應該要認清自己目標。若果單單只是學習搏擊，有很多不同武術可以學，在學習Silat的時候，不要只局限視它為一門武術，大家可以從中認識它的形態美和背後蘊藏文化。

近年荷里活電影多了加入Silat作動作設計元素。Maul認同電影媒介對推廣武術文化功不可沒，能在短時間吸引廣大群眾關注。例如因為甄子丹而讓更多人認識詠春、亦因為Tony Jaa而讓更多人關注古泰拳。現在有一些Silat武者，例如已晉身打星的Cepcep Arif Rahman和Yayan Ruhian，會在作品中強調這是Silat，從而讓更多人知悉這是Silat之餘，亦嘗試去瞭解背後文化。電影比較多強調Silat格鬥面向，他希望大家可以發掘它背後的文化和美態。

SCTM戴志良師傅(圖左)在Maul訪港期間曾帶他遊覽一些香港名勝，採訪當日更幫忙協助拍攝Maul講解短片。(賴家俊 攝)

十多年來，Maul表示語言是推廣武術唯一限制。他能以英語與其他人溝通，但若某些國家不流行英語，教授時便很困難。未來他一如以往會於全球推廣家傳武術，他希望培訓更多具開放和包容視野的導師，他們能欣賞不同文化之餘，能兼容並蓄，推廣Silat背後文化。

Maul還為我們以文化角度解說SSBD特點，各位密切留意稍後報道。