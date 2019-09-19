【盔甲摔跤】騎士武士都懂　應對盔甲的古老技術

遊戲《For Honor》的封面。（圖片擷取自：2525freemodel Twitter）

在遊戲《For Honor》中，出現了歐洲騎士、日本武士、維京狂戰士、中國武者相遇的設定。到底不同時代的戰士，孰勝孰負呢？面對身披重甲的敵人，到底他們又如何入手呢？

▍盔甲的究極體：中世紀板甲

防具表現極緻的例子，相信不少人會想起中世紀歐洲的「全身板甲」（Full Plate Armour）。（圖片擷取自：http://bit.ly/2kT3wki）

隨著人類文明發展，人類逐漸掌握爭戰用具的打造技術，由是攻防具的演變與武術發展息息相關。防具因應兵器傷害而進化，兵器亦會因應防具變化而更進一步，包括發展出新式的兵器，改變兵器的使用方法等等。及至現代社會，不同的防具應用到各種搏擊運動中，間接影響到不同武術在搏擊時的技術表現。



若要舉出防具表現極緻的例子，相信不少人會想起中世紀歐洲的「全身板甲」（Full Plate Armour）。大家千萬不要以為，身穿板甲的騎士如電影、漫畫中展示般「笨重無比」、「動作緩慢」，其實板甲在設計時已經把活動能力計算在內：務求在提供保護之餘，亦不會對裝備者的身體活動造成過分限制。因此板甲的活動範圍實際上比一般想像的還要大，可以作出大部分基本體能動作，包括快速奔跑（當然會比常人慢一些）、平躺後站立、跳躍上馬、側手翻等等。

除了以往【武備志】介紹過的破甲招式「半劍」及「殺擊」，或用上破甲兵器，或攻擊板甲弱點外，其實無論東西戰士都會用上一種技術——摔跤。

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▍摔跤運動的發展：

說摔跤是人類生而有之的本能絕不為過，是空手格鬥中必不可缺少的元素，因此自古以來在世界上不同文明都發展出各自的摔跤文化。



摔跤是古奧林匹克運動會競技項目之一。（圖片擷取自：http://bit.ly/2lVNDKa）

摔跤跟田徑一樣，都可能是世上最古老的競技運動之一。出土壁畫顯示，較具形式的摔跤早在公元前3000年左右便已出現。早在公元前708年，摔跤便成為古代奧林匹克運動會的競技項目之一。

古代希臘視摔跤為一種科學、一種上帝賜予的藝術，以及對年青人最為重要的運動訓練。直至公元前708年，摔跤正式成為古代奧林匹克運動會的比賽項目，流行在希臘城邦之間。可是，在公元139年，羅馬皇帝狄奧多西一世（Emperor Theodosius I）禁止所有異教的遊戲，並宣布終止舉辦奧運會。 自此，摔跤作為民間玩意一直流傳。

在中國，摔跤運動在春秋時代就經已相當盛行。按北宋《角力記》記述，民間會在正月十五的上元節舉行角力表演，經常會出現「萬人空巷」的盛況。

除了運動層面外，摔跤更經常用作軍事用途，成為必修的戰鬥技巧，甚至成為對付重裝對手的方法之一。為何摔跤能夠剋制連刀劍都不怕的裝甲士兵呢？

▍為何摔跤是對付裝甲對手的手段？

一般而言，在中世紀對付裝甲騎士會有以下數種方法。第一，針對板甲的弱點部位進行刺擊。第二，以鈍擊兵器或質量較大的兵器打擊。第三，剝奪騎士的移動力或攻擊力。而摔跤技術則屬於最後者。

限制對方移動力 減低對方攻擊威脅

首先，金屬護甲能夠抵消大部分砍劈攻擊，雖然可以刺擊攻擊板甲間的弱點，例如眼部縫隙、腋下、手肘內側、胯下、腕甲邊緣、膝蓋及大腿後方等部位。可是，一來對方會刻意提防，二來在移動間攻擊盔甲弱點的難度十分高。

因為摔跤是利用人體重心、關節限制來令對手失平衡倒地，所以對披甲對手同樣湊效。一方面在纏抱的狀態下，對方沒有足夠空間揮動手上的主兵器，如長劍、矛、盾等，能夠一定程度弱化對方攻擊。



一旦對方倒地，為了恢復站立姿勢，對方手上兵器將會無效化。若上位者能加以操控對方體勢，便可制壓對手乘隙攻擊對方弱點。而且對方在地上等同完全失去移動力，能輕易被己方包圍夾擊。還有在倒地狀態下，倒地者即使揮動兵器攻擊，亦會威力大減。

可是，使出摔跤亦同時伴隨著一些風險。假如己方在防護裝備上不及對方，必須闖過對方兵器攻擊才能接近，進入纏抱距離。而假如己方人數少於對方時，即使成功摔倒對方，自身亦會因為失去機動力而遭到包圍打擊。

而且假如對方暗藏小刀或匕首，在地上混戰期間，施摔者可能反被刺中要害。

最後，若自己在摔跤途中反被摔低時，以上所有反效果將歸於自身，令自己陷入被壓制的危機。

簡言之「在戰場倒地等如死亡」，戰場上的摔跤技法較適用於己方人數佔或單對單的情況下，而且伴隨風險較高。

▍歷史上東西方摔跤的軍事例子

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2kRCSbt）

在十五世紀的歐洲，在不同的武術指南都記載著「裝甲摔跤」的技法。例如成書於十五世紀三十年代左右的德國劍術指南Gladiatoria（MS KK5013） 及 成書於1459年的Talhoffer Fechtbuch (MS Thott.290.2º) 中，便展示了對付手持長劍、長槍、戰斧、匕首的裝甲騎士時，如何空手或借助兵器摔倒對手。中世紀意大利劍術家Fiore dei Liberi 更將摔跤定位為「所有武術之根本」，而摔跤亦是當時中世紀騎士們必須自小學習的戰鬥技術。



回到東方世界，先以日本為例。由於古代戰場的需要，在江戶時代以前日本發展出各種制服敵人的體術，如「組討」、「捕手」等各多不同流派的古武術，這在後來被統稱為「柔術」。各種摔跤技術被應用在不同武術之中，更成為對付甲冑敵人的常用手法之一。



中國摔跤文化源遠流長。（圖片擷取自：http://bit.ly/2kRDDkP）

摔跤在中國具有深遠的歷史，早在春秋時代就經已相當盛行。按北宋《角力記》記述，民間會在正月十五的上元節舉行角力表演，經常會出現「萬人空巷」的盛況。在唐朝武則天時期開始的武舉制度中，摔跤便跟射藝、馬槍、負重等並列為考試項目之一，成為選拔將才的要素之一，其重要性可見一斑。

在滿州文化中，摔跤被稱作「布庫」（滿語：ᠪᡠᡴᡠ）。清室入主後，皇室對布庫極其重視，於是便設立了善撲營（滿語：ᠪᡠᡴᡠ ᡴᡳᡶᡠ ᡴᡡᠸᠠᡵᠠᠨ），選拔優秀力士進行布庫訓練並跟蒙古各部競賽。善撲營在京師的壯大，不僅豐富了漢人本身的摔跤技術，亦為後世中國式摔跤的發展立下重要基準。

根據【香港手搏摔跤總會】指，跤衣的前身是旗兵的鎧甲，跤衣在歷朝防衛嚴密的宮廷更不可或缺。守護皇室要員的待衛中的「不帶刀待衛」，因為不能攜帶兵器，亦不能穿甲，只可穿「旗鎧」最外的背心、長褲及靴，赤坦上身，以示對宗主坦誠無懼的勇氣，故亦有「勇士」之稱。由是可見，摔跤亦成為清朝禁衛的必備技能。

總括而言，無論在古今東西方文化中，摔跤都作為軍事訓練之一，更是其中一種對付重裝敵人的方法。可是，由於摔跤纏鬥伴隨著一定風險，所以一般都作為次要手段，甚少出現在戰陣之中，更常見於對決之中。