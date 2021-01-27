半劍｜手執劍刃化劍為短矛︰刺勾擒摔奪兵　剋制中世紀板甲的劍技

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-01-27 19:43

武備志早前跟大家介紹過「化劍為錘」的中世紀劍技「殺擊」（Mordhau）。今次則介紹跟殺擊並用、「化劍為短矛」的「半劍」（Half-Sword），其歷史與鎧甲的發展有很大關係，不過此技術同樣適用於未穿著鎧甲的對手。

▍半劍的意思

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【點擊圖片觀看，中世紀武術手稿中的半劍技術應用】

「半劍」（Half-Sword）是因應14世紀起鎧甲的發展而衍生的劍技，是一種右手握持劍柄、左手握持劍刃的戰鬥方法。

握持劍刃不但可以降低劍刃的彈性，有助擋下敵人攻擊，更可以用劍尖攻擊準確地攻擊鎧甲接縫。而除了刺擊外，半劍更能夠勾住對方身體，又或者利用劍身作槓桿使用，甚至可以制住對方的武器，繼而使出摔技。

另外，半劍對於未有穿著鎧甲的對手時，雖然攻擊的距離縮短，不過相對能在較近距離的近身戰發揮威力。

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▍板甲發展促進半劍技術出現

至於半劍與鎧甲之間的關係實在是密不可分，板甲便是半劍產生的一大原因。在14世紀以前，中世紀戰場上主要使用以連接金屬環製成的「鎖子甲」，不過自14世紀起，將金屬板以鉚釘固定於帆布的「板甲衣」出現後，漸多以金屬板製成的鎧甲，至15世紀開始，以鋼鐵板材製成的板甲備受重用，可以防禦一定傷害。

雖然板甲具有優異的防護性能，能夠令騎士的作戰能力凌駕於同期大部份士兵，但它絕非完全「無敵」。

首先，鎧甲自身的重量對騎士造成非常高的體能負擔。一旦騎士需要下馬作戰，即使體能上佳的戰士亦難以長期全力作戰，一般單次的作戰時限只能在數分鐘之內。加上全身包裹的裝甲難以通風，使熱氣積聚於鎧甲內部難以消除，加速騎士體能消耗，甚至導致中暑。

紅圈部位為板甲的弱點。（圖片擷取自：thortrains.net）

此外，為了令板甲保有合理的活動能力，設計上無可避免地在板甲間留有一定空間，而這些空隙底下只有鎖子甲防護，所以便成為板甲的主要弱點。對手可以半劍或刺擊瞄準眼部縫隙、腋下、手肘內側、胯下、腕甲邊緣、膝蓋及大腿後方等部位，讓板甲騎士受傷。不只如此，假若板甲騎士受到刺傷，他必須解除鎖子甲在內的裝甲，才可以進行治療。那意味著，他又要花上數分鐘才能止血。

拔劍雙持之際，能使長劍愈強、刺擊脫胎換骨。 16世紀日耳曼劍術大師Johannes Liechtenauer

因此自從板甲出現後，長柄大斧、釘頭錘等打擊類的兵器應運而生，而另一方面，武器的使用方式亦有所改變，衍生出針對板甲的不同劍技——半劍和殺擊。

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▍半劍的多元化技術︰刺擊、勾勒、擒拿、摔撻、奪兵

半劍針對鎧甲的方式，則是攻擊鎧甲的連接處。雖然鎧甲增加了一定的防禦力，不過為了保留活動能力，所以鎧甲之間仍會有連接處，而使用半劍主要是為了瞄準刺擊這些縫隙和關節部位的內側，亦即是顏面（尤其是眼部縫隙）、腋下、手肘內側、胯下、腕甲邊緣、膝後方等，可以突破鎧甲的防禦。

另外半劍亦可以用類似棍的使用方式，使用摔技、關節技等，甚至奪兵或使對手長劍脫手，避免用劍正面攻擊鎧甲。

▍半劍如何握住劍刃

Skallagrim 赤手執劍使出半劍術，事後手掌絲毫無損。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/vwuQPfvSSlo）

至於近代亦有人研究這些劍技的使用方式，驗證半劍的使用方法及針對鎧甲的效果。使用半劍的時候，需要確保握穩劍刃，只要不讓劍刃滑動則不會對手部造成傷害，又或者可以用手指和手掌用力夾住劍身中間位置，避免觸及劍刃，以下片段更顯示出使用半劍可以成功刺入車胎之中，足見其威力。

殺擊對穿着鎧甲的敵人特別奏效，能夠以長劍做出錘擊般的效果，跟另外一種攻破鎧甲技法半劍術搭配起來相當理想。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2qKwPFS）

另外，應對身穿鎧甲的對手時，合適運用殺擊與半劍亦很重要，以上片段展示了殺擊與半劍配合使用的情況，即使對手已經穿戴了完全仿照中世紀製法的鎧甲，但是仍很可能為長劍所傷。

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