殺擊Mordhau｜中世紀破甲劍技︰手握劍刃倒劍為錘　不會割傷手？

大家在打電玩的時候，經常會控制主角揮舞手中的長劍，令身披鎧甲的敵人紛紛倒地。可是，這些情節其實甚少在現實世界中出現。因為面對甲胄的情況下，刀刃斬劈很難造出致命傷害，因此劍技中有特別針對披甲對手的技術。武備志今次便為大家介紹其中一種對甲劍技——Mordhau（中譯︰殺擊）。

▍Mordhau（殺擊）的意思及用法

這個招式對穿著鎧甲的敵人特別湊效，能夠以長劍做出錘擊般的效果，跟另外一種攻破鎧甲技法半劍術搭配起來相當理想。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2qKwPFS）

在中世紀德國式武術（German school of swordsmanship）中，Mordhau、Mordstreich、Mordschlag，在語意上大概是「殺擊」（Murder-strike）的意思。Mordau亦稱「雷擊」（Tunrschlag），是長劍的使用技法之一，是將長劍顛倒、雙手握持劍刃部位，以劍柄及護手毆擊對方、或以護手勾絆對方為主要使用方法。

上下顛倒反握的最主要目的是移動長劍的重心，使重心分配更接近於斧頭或棍棒類武器，藉以強化打擊能力，加上加擊位置為護手及柄頭（Pommel），使用起來就如同鈍器一樣。14世紀德國劍術大師Johannes Liechtenauer便把這招稱作「Schlachenden Ort」（the battering point），而這個字亦用來指稱長劍的柄頭。

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▍中世紀武術指南書中的Mordhau

Mordhau的招式本身似乎都相當單純簡單，所以武術指南書當中介紹Mordhau的招式遠較其反制招式少。

Liechtenauer主張應該瞄準最接近自身的部位使用Mordhau，換言之也就是對方的前腕或小腿等部位。關於這點，可能是因為Mordhau算是種動作稱嫌遲緩的招式，所以要盡量減少在攻擊途中被反擊而採取的戰略。此外，許多文獻也經常看得到使用Mordhau朝倒地對手給予致命一擊的描寫。

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▍倒握長劍，手指會被割傷嗎？

不時會有意見指出，倒握長劍會很容易被劍刃割傷手指，所以質疑Mordhau的效用。實際上，其實只要握法得宜，即使赤手握住劍刃（當然穿上一般的手套會更加安全）便可百份百以全力使出Mordhau。

YouTuber 「Skallagrim」便曾示範過赤手施展 Mordhau，打破大家「劃破手」迷思。

Skallagrim 手上的長劍十分鋒利。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/vwuQPfvSSlo）

Skallagrim刻意不戴上手套示範倒握長劍的手法，以打破「會割傷手」的迷思。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/vwuQPfvSSlo）

Skallagrim 全力以Mordhau毆擊輪軚。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/vwuQPfvSSlo）

事後Skallagrim 的手掌絲毫無損。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/vwuQPfvSSlo）

Skallagrim 手上的長劍十分鋒利。Skallagrim刻意不戴上手套示範倒握長劍的手法，以打破「會割傷手」的迷思。Skallagrim 全力以Mordhau毆擊輪軚。事後Skallagrim 的手掌絲毫無損。

另一位HEMA Youtuber「World of armor. ArmorSmith」示範Skallagrim握法時，前手會因受力滑脫。（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/poV9-h7ffuE）

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另一位HEMA Youtuber「World of armor. ArmorSmith」則認為前手以手掌夾住劍刃的握法不夠穩固，容易在毆擊硬物時使手掌從劍刃上滑走，無法有效使出毆擊力度。所以他還是建議穿上手套以「Hammer Grip」抓握劍刃。

不過，始終長劍在設計上並非以錘擊為主，施展Mordhau會為長劍劍格、手柄、劍尾圓頭（Pommel）造成傷害，破壞長劍的結構。若以現代復刻重製的劍使用Mordhau，更非明智之舉。因為復刻重製的劍為降低成本，往往會以軟鋼鑄造護手或柄頭等零件，這些零件有可能會耐不住衝擊力道而變形。因此Mordhau並非中世紀劍術中的常用招式。

最後一提，在中世紀劍術中，應付披甲敵人的技法還有半劍術以及摔跤技。

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