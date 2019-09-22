【拳擊】墨西哥：WBC的原點　世上最多拳王誕生的國家之一

相信任何拳擊愛好者，都會感受到墨西哥拳手的魅力。早前因為擊敗Anthony Joshua，而聲名大噪的「肥仔拳王」Andy Ruiz，便是來自於墨西哥。有部分統計數據甚至指出，墨西哥乃歷史上出產最多世界拳王的國家。 藉著墨西哥「獨立紀念日」（9月16日）的餘溫，【武備志】將會跟大家回顧一下墨西哥的拳擊運動歷史。

▍由低俗玩意變成「國技」

正如其他搏擊運動的發展歷程，拳擊一開始在整個美洲都不受歡迎，大部分人都將之視為下三濫的遊戲。因此在19世紀中的美國，拳擊賽事乃地下活動。而在與美國毗鄰的墨西哥，拳擊則成為了水手們之間賭酒的遊戲。

然而，隨著美國改變對拳擊的觀念，墨西哥也逐步受到了影響。自19世紀末開始，愈來愈多美國上流社會人士參與拳擊運動。他們認為拳擊展現了紀律、勇氣、智慧等多項元素，非常適合「精英」研習。不過，這種競技始終與牟利的賽事相區別開。後者作為野蠻的代名詞，依然在多個州份被禁止。所以很多涉及獎金的拳擊比賽，便轉移到西部及南部舉行，當中就包括美國與墨西哥接壤地區，如格蘭德河（Rio Grande）地段等。

另一個催化墨西哥拳擊風氣的因素，是發生在1910年至1920年間的墨西哥革命。義軍領袖Pancho Villa計劃邀請著名非裔美國拳王Jack Johnson，去到墨西哥的華雷斯城（Ciudad Juárez）作賽。基於地緣政治因素，賽事最終改到古巴舉行。而Jack Johnson則持續在拉丁美洲比賽，並在1919年被墨西哥迎接為上賓。

與此同時，墨西哥也在1915年出現了該國歷史上第一個職業拳手Miguel Ángel Febles，他曾經接受「智利拳擊之父」John Budinich的訓練，此後一直在墨西哥參與並組織賽事，更贏得四個量級的世界冠軍。1921年，墨西哥第一個拳擊協會正式成立，致力讓墨西哥的拳擊運動變得更加規範化，改善大眾對拳擊的印象。

雖然在往後十年間，拳擊運動的名聲依然沒有太大轉變，但上述各項事件，著實令到墨西哥的拳擊風氣漸趨興旺，並在先後兩次迎來了「黃金時代」。

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▍黃金時代

1932年，Francisco Cabañas Pardo在洛杉磯奧運會，為墨西哥取得了史上首面拳擊金牌。此後十多年間，隨著墨西哥革命的結束，大量移民湧去美國，並將墨西哥的拳擊風氣一併帶入，墨西哥在拳擊界的第一個「黃金時代」，就此誕生。

下一次的「黃金時代」則出現在60年代。其時墨西哥在國際拳壇的影響力，已經衝出美洲，直達世界。1963年，來自美國、拉丁美洲、歐洲、亞洲等不同地區的拳擊組織會聚墨西哥城，並成立了世界拳擊理事會（The World Boxing Council），即四大拳擊組織中的「WBC」。雖然WBC乃一個國際組織，但其行政基本上都是以墨西哥作主導。因此保護墨西哥拳手，免受美國中介公司的侵害，就成為了WBC的重要目標之一。

當然，要持續推動國民參與，明星級健將自然亦是必不可少的元素。而在諸多墨西哥拳王之間，最為著名的就是Julio César Chávez。他職業生涯取得104勝6負的驚人佳績，堪稱墨西哥的「民族英雄」。2017年在當地播映的劇集El Cesar，便是以Julio César Chávez的生平故事為藍本，而他甚至更影響了拳擊比賽的日程表。

按照慣例，上世紀最重要的拳擊賽事，大部分都設在美國獨立紀念日（7月4 日）。但自從Chávez之後，墨西哥獨立日及「五月五日節」（Cinco de Mayo），就成為了每年另外兩場「重頭戲」。此舉顯然是要滿足美國境內數量龐大的墨西哥移民，以及那些熱愛墨西哥選手的拳迷。

▍尚未結束的傳奇

時至今日，拳擊依然是墨西哥人最為熱愛的運動之一，僅次於足球。而按照統計，墨西哥及美國乃出產最多世界冠軍的兩大國家（註1），足見墨西哥在拳擊運動所佔的地位。

平誠而論，墨西哥人對拳擊的投入，並非純粹出於熱愛，當中還有「生存」的因素。現時墨西哥有超過四成人口處於「貧窮線」以下，而拳擊事業無疑為他們提供了出路。可以講，在光榮的傳統以外，墨西哥的拳擊發展也有著沉重一面。

然而無需否定的是，墨西哥人對於拳擊，確實是由衷熱愛和執着。即便在其他各類型的搏擊運動挑戰下，墨西哥裔族群依然是美國境內最忠實的拳迷，支撐著拳擊賽事的收視率。

他們能夠在世界拳壇上屢創佳績，絕非是歷史中的偶然。

註1：有關「世界冠軍」的數目，一直存在不同說法。部分數據指墨西哥以203人排第一，亦有指美國以超過400人之數，大幅拋離墨西哥。事實上，如何定義「世界冠軍」，本身就沒有一套清晰的基準。但墨西哥及美國位居頭兩位，應當是肯定的答案。