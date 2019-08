【拳擊】Joshua 再戰肥仔拳王Ruiz　選址中東有原因？

在6月震驚格鬥界後,墨西哥拳王 Andy Ruiz Jr.跟英國前拳王Anthony Joshua (AJ)終於決定了再戰的時間與場地。他們將會在12月7日,於沙地阿拉伯的德拉伊耶(Diriyah)再次決戰,爭奪 WBA 、 WBO、IBF 及IBO的重量級腰帶。 但是,一位是墨西哥拳手,一位是英國拳手,為何會選址中東舉行比賽呢?

再戰

Andy Ruiz Jr.及Anthony Joshua將會在12月7日,於沙地阿拉伯的德拉伊耶(Diriyah)再次決戰。

關於上場爆冷可看:

這場比賽並不選在美州和歐州舉行,令人想起Muhammad Ali 與 George Foreman在剛果(現時剛果民主共和國) 的「叢林之戰 (Rumble in the Jungle)」,所以這場比賽也被叫作「沙丘之戰(Clash On The Dunes)」。

「中立場」與「運動洗白」

本來這次的比賽,將會於在英國威爾斯卡迪夫的千禧球場,或者於美國的麥迪遜廣場花園中舉行。但最後時刻沙地阿拉伯出標8300萬英鎊,就把比賽帶到了中東。

這次選址中東,亦有很多回響。先用運動點的角度看,拳擊推廣人Eddie Hearn (也是Joshua的推廣人)說比賽之所以去沙地阿拉伯舉行,是因為Andy Ruiz Jr.一方想要一個「中立場」。

他(Andy Ruiz Jr.) 不想在英國對陣,覺得會不公平的......我也不認為AJ想有任何藉口。 他希望確保他能公平公正地贏得這場比賽,在中立場中比賽就能做到這一點 Eddie Hearn對天空體育說

我不認為AJ 需要現時就要「賺錢走人」。我覺得他做得不錯。說風險的話,在中立場的風險比在英國打高。這很正常,但這個正是我欣賞他的地方,他不怕接受挑戰。 Eddie Hearn

但亦有人指出,例如國際特赦組織的英國項目負責人Felix Jakens,這次在沙地阿拉伯舉行比賽,是種「運動洗白(sportswash)」。運動洗白就是指某地方以舉辦一個大型的運動項目,去遮蓋自己的國際醜聞或人道問題。當年「叢林之戰 (Rumble in the Jungle)」就是如此:

此戰能夠成行全因兩個聲名狼藉的人,一個是拳擊推廣人Don King,他1966年曾「誤殺」了一個拿了他六百美金的員工,過後的日子也常和詐騙、賄賂扯上關係;另一人Mobutu Sese Seko是當時薩伊總統,靠政變上位,在任時貪腐無比,獨裁統治當地30餘年。那時Don King找上了阿里和George Foreman要求他們簽上合同,說如果能為每人找到5百萬美金,他倆就舉行一場拳擊賽。在當時5百萬美金是不少的數目,兩位拳手為了敷衍Don King就真的簽了合同。Don King並沒有找當時的商家去贊助自己,而是找了不介意花錢去推廣自己和自己國家的獨裁者Mobutuo Sese Seko。錢的問題解決後,餘下的討論就只剩下誰會贏得比賽了。

而因為2018年發生了沙地阿拉伯記者Jamal Khashoggi 在領事館被殺一事,就讓人聯想到此次是否「運動洗白」。

不論如何,比賽的時地人大概就定了,但可以想到,話題將會接踵而至。