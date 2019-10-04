【抓衣】穿不穿道服　不止是傳統與美感問題

昨天報道有跆拳比賽開始測試更改比賽服裝，把道服改為特別設計的緊身衣及緊身褲。現時未知會否全面使用，但引起的回響不少，例如有不少人就認為跆拳道的道服有其傳統意義，並不應該隨改動。 關於跆拳道的「緊身衣」，以及不同門派道服的傳統價值，及後或再撰文闡述。這次就以實用角度，說一下穿道服與否在纏抱類、打擊類、MMA及自衛情況下的差異。

纏抱類比賽

對於纏抱類比賽中道服與非道服的差別，單是巴西柔術中「Gi vs No Gi」已經能寫篇完整文章，此處只能簡略說一下。

有道服的情況下有更多的把手可以握住，讓掃技更有效，但也讓維持位置變得容易。而且，降服技的數量和連續性都比「No Gi」更多更大，因為可以用在「No Gi」的技術大多都可以在有道服的情況下做到，但相反卻不是(如果規則一樣)。但問題是有道服的比賽，因為把手很多，所以很多時候節奏都較慢，而技術之複雜也影響到觀賞性。

( 圖片來源：GettyImages)

而「No Gi」相反節奏就很快，亦因為沒有道服「卡住」，降服技的出現也較多。同時，「No Gi」中需要用到很多摔跤技術，或者反過來說很多摔跤技術可以在「No Gi」比賽中使用，而現代MMA中也沒有穿衣的，這對選手而言由「No Gi」轉到現代MMA比賽比有道服更為容易。

(圖片來源: GettyImages)

相比起來，不能抓衣的摔跤比賽，例如奧運的自由式摔跤，就較易在不同的比賽中使用，例如散打和MMA比賽；相反抓衣的技術轉到去無道服時就要改變手法才能做到。另一方面，古典式摔跤不能抓腳，以雙手緊扣的鎖去控制對方就成為了重點，但因為二人都會近距離僵持，所以摔技很少會來得很快。



打擊技比賽

打擊技比賽中還有穿道服比賽有很多，只是可以抓衣打擊則不多。例如跆拳有穿道服但不可以抓衣，運動空手道單手抓衣後也要立即攻擊而不能延遲。

可以抓衣又有打擊技的比賽，例如Sambo和士道館的比賽，那麼不論是先移動對方重心再進行打擊，還是反過來在對方攻擊時破壞對方重心作防禦，都是會學到的技術。又因為這些比賽通常都容許摔技，所以抓衣打擊再接摔技十分重要。

而當然除卻運動競技規則，很多傳統的武術，抓衣打擊都一直存在：

MMA

現時絕大多數MMA比賽都不會穿道服，但在MMA初期則有五花百門的衣著。有只穿道褲、有穿整套道服，也有像Sambo那樣穿道服不穿道褲。

因此也會有穿道服vs不穿道服的情況出現，其中一個例子是柔道金牌吉田秀彦轉打MMA後，也有繼續著柔道道服打比賽。而他也因為有穿道服，他就可以MMA使出了一些需要使用道服的絞技，例如在2003年的PRIDE中他就以袖車絞擊敗田村潔司。

（網上截圖）

另一個優勢是，對方會很想抓他的道服，但如果抓錯位置，吉田秀彦就能以此作反擊。因此著名拳手Josh Barnett 跟他比賽前，有說過那件道服更像是陷阱，儘量不會在比賽中抓住。

另外一個重點，是穿道服可以把商標都放在身上。道服相比之下位置比短褲多很多，所以可以看到很多巴西柔術轉戰MMA的選手，在賽前還是會著巴西柔術道服來show一下商標。當然其他選手都會穿外套，但比賽時都要脫下來，而如果比賽時都像吉田秀彦繼續穿道服，贊助費應該能賺更多(拳手賺錢從來都是重要事情)。



街頭自衛

我們對於街頭自衛的看法已多次提及，在此不贅，但還是要清楚再說兩點：一是我們不贊成街頭打鬥；二是我們也明白現實中並非「你不想衝突，衝突就不會找上你」，因此學懂保護自己很重要。

因為在街上絕大多數都有穿衣，當對方並不是什麼武術研習者，而可能只是一名躁漢或醉漢時，「衝過來抓衣揮拳」是很常見的「招式」，而在二人糾纏時跌倒在地亦是常見之事。因為如此，很多的自衛術班都會有反抓衣以及被抓在地後站起來的技術。

有很多武術研習者，因為沒有抓衣/被抓的練習，所以被抓衣時會顯得不知如何處理。相反，就算是練習被抓道服的武術，因為自己行街穿的服裝材質不如道服，所以亦要留意衣服會否在拉扯時撕裂。有時施襲者可能也有學過，緊記有些動作(例如一些絞技)除了衣服，頸鏈、領帶、兜帽、衣袖也可以被利用，在迫不得已保護自己時要小心留意。