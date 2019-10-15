【男功夫人】盡信書不如無書！　無聊武術書的五大特徵

▍特徵一：大堆無意義的詞彙和符號

這點在《不明覺厲還是不知所云？》一文便已經提過，簡單來講就是沒有甚麼具體內容，純粹是由一些誇張失實的詞彙，所堆砌而成的書稿或者文章。其中比較常見的用語包括「剛柔並濟」、「固若金湯」、「威力無儔」等。

這些字眼倘若應用在武俠小說，或有修飾內容之效。但是套落現實的武術教材上，則除了是自誇之外，幾近全無作用。以「剛柔並濟」一詞為例，究竟具體意思是甚麼？如果「剛」為發力、「柔」為放鬆，那習者究竟要在何處發力，又該在何處放鬆？

類似問題往往還牽涉玄學的因素，這點在中國武術中尤為明顯。畢竟中國武術跟傳統的哲學思想密不可分，故此字裡行間亦會用上許多諸如「陰陽」、「五行」等宗教符號。但這種做法同樣需要輔以實質的內容方可成立。例如明末武術家吳殳的經典著作《手臂錄》，就點明「陰陽」的其中一個意思，即是「左右」。

而來到運動科學發展蓬勃的當下，其實有把握發展出一套更為清晰、具體的語言系統。如果有武術專著，仍然死抱著玄學字樣不放，又不願花筆墨解釋當中的內涵，實在大可不讀。

由吳殳所著的《手臂錄》，是明清軍旅武術的經典作品。它證明了玄學詞彙，其實是可以有實質內容。

▍特徵二：讓人摸不著頭腦的解說方式

承上文，一部好的武術專著，就應該有著清晰的指示：如果是以傳授技術為目標，那最起碼要令到讀者明白每一個要點，使他們有把握自行練習，同時不會輕易受傷。故此圖文並茂可能是一項非常基本的要求。

如果是理論面向較重的文稿，或許就無必要輔圖說明。但言辭之間同樣要秉持清晰的科學原則，絕不能夠摻和太多宗教詞彙，或者個人臆測。然而編輯J就曾經看過一部武術書籍，其論著部份是直抄前人的理論，作者自己完全沒有嘗試進行批注的工作。而在講解套路動作的圖輯部份，則只有圖片而沒有文字介紹，也沒有任何標示符號。讀起來就像觀看拳師們的個人寫真般，根本起不了絲毫教學作用。對初學武術的人來講，更隨時連圖片的順序也搞不清楚。

另一部編輯J讀過的「經典反面教材」，是本近十年前翻印的老拳譜合集。既然是開宗明義翻印前人舊作，只要做好校對就已經相當足夠，連添加批注的工夫也可以省略，結果問題卻出在排版之上。

按照一般的排版方式，圖片與文字介紹應當是並列刊出，這樣才可以讓讀者看得清晰，前人的原稿亦是如此。但這部翻印本卻將兩者完全分開，文字的部份集中成一塊，而與之相聯的動作圖片則置於書本最後方，其解像度也低得不明所以，堪似菲林底片般。

試問這種讓人摸不著頭腦的寫作方式，怎會是合格的教學素材？

來到新時代，武術書籍的研究方法也要與時並進，這點形意宗師劉殿琛可謂是開創先河。

▍特徵三：貪多務得 攀附搏擊

所謂「貪多務得」，是作者嘗試將幾種不同性質的武術訓練一併介紹，包括他不擅長的範疇。以中國武術為例，很多教授套路動作的書籍，都會加入一些所謂「拆招」技巧，借此顯示該套路的搏擊價值。

從理論上講，這種做法並非全錯。蓋因很多武術體系，的確兼具套路與搏擊元素。本文亦不是要證明，搏擊訓練比套路練習更為繁複、困難。事實上，兩者雖然同屬武術的範疇，但本質上卻是兩個完全不同的領域，無分高低。故此它們之間實存在著很多有待磨合的地方，不能照搬。

若果演示者從來沒有進行過搏擊訓練，其實不應該隨便示範「拆招」，否則就跟誤人子弟無異。簡單來講，寫書的人必須專注於自己所擅長的範疇，切莫以「多」作為招徠。

要緊記，搏擊是一門專業技巧，但也不是武術的全部，演示者實在無必要透過攀附搏擊技法，來抬高自己的身價，這點對習武者來講也同樣適用。

競技武術與搏擊運動本無高低之分，關鍵在於不能混淆兩者。

▍特徵四：永遠定格的拆招

那麼，如果有一部武術書稿，明確以介紹搏擊技法為核心，初學者究竟要如何判斷其好壞？

好簡單，參考「斷水流大師兄」的說法，假如該本著作的搏擊技法，大部分都是用「定格狀態」進行，就肯定可以敬而遠之。

這個「定格狀態」有兩種意思，一是負責捱招的學生永遠不會變招，當他出招之後就會完封不動地讓師父發招，有時更是連發十多招，包括各種打擊技、摔撻，潚灑萬分。莫說是有習武底子的對手，就算是普通人，亦很難想像會在被打的時候，連手也懶得收回。試問這種教學方式，有甚麼作用？

另一種類型的定格，是指無論師父示範甚麼招式，都會指示徒弟採取同一種攻擊方法（通常是刺拳或者踏步的後手直拳）。誠然，同一種手法可以有很多不同的應對方式。但反過來說，如果整個武術體系的招式，都只是用來應付同一種手法，那其效用實在是可想而知。

對於定格示範，斷水流大師兄曾經撰文大加批評。

特徵五：吹噓自己為習武聖經

這點幾乎適用於所有跟武術相關的事項。來到21世紀，武術界早已百花齊放，亦湧現了不同的競技規則。試問有哪一本著作，可以包攬所有技術，或者比其他同類型的教材勝上百倍？

事實上，武術書籍從來就不應該以培訓出「武林高手」作為寫作目標。正如編輯J的舊文所言，專業型武術書籍的真正價值，是要令本身已有習武底子的人，能夠進一步審視自己的不足，並了解清楚每個動作的意義。

而對普及類型的著作來講，則是要引起門外漢研習該門武術的興趣，誘導他們找到相應的專才繼續學習，而非傳授任何過於繁複的動作。吹噓能夠單單透過閱讀，不需實作跟人訓練，就可以成為武術專才的講法，純屬是天方夜譚。這點對讀者一方來講，同樣重要。

以上是編輯對武術書籍的一點看法，不曉大家又怎麼想？如果有其他問題或者回應，記緊聯絡【武備志】。我們下一次男功夫人信箱再見！