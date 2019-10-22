【板凳】真正的七武器之首　成龍「劉禪」都用過！

昨天是「國際校正椅子日」（Internatonal Adjust Your Chair Day），先不問為甚麼會有這個節日，總之提到椅子或凳，許多人都會想起「摺凳」。在《食神》和「味公主」薛家燕的影響底下，大家都認識到摺凳可以深藏民居之間，乃七武器之首。 七武器究竟有哪七樣，【武備志】暫時未有資料，敬請見諒。不過以凳為武器確實是有跡可尋，但非「摺凳」，而是「板凳」。

▍板凳拳

板凳，顧名思義乃呈平面狀的凳。故此除了凳面以及四隻凳腳之外，並沒有椅背或其他裝置。相較於一般木凳，板凳會呈長方形狀，長度視乎使用的人數。

由於板凳是民間傢俱，所以很難統一制式。而在材質方面，基本上都是以木材為主。以中國的板凳為例，南方多用櫸木、北方則多用榆木。隨著不同木材在國際市場的流通，板凳的材質也多了很多選擇，包括山毛櫸、俗稱「雞翅木」的國際紅木等。至於傳統櫸木則因為過度砍伐，現時已經較少採用。

普遍認為，板凳是南方武術的專用兵器，事實上在中國不同地方，都有跟板凳相關的武術。例如在少林、武當、峨眉等武術體系，便都有板凳套路。另外仡佬族、布依族等少數民族，也有類似的技法。畢竟板凳在舊社會相當常見，而且確實如《食神》笑言般易於藏匿，很自然就會成為不同社群的武器。

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板凳武術最完整的口訣，出自民國年間，南京中央國術館教官——陸林所傳的「板凳拳」。而按當今的板凳拳習者介紹，板凳的搏擊技法有撞、頂、掃、砸等不同要點。估計都是用凳面的部份，進行格檔和撼擊。另外凳腳亦可以用來卡住敵人的兵器，或直接撞向對手。

值得留意是，雖然陸林非常推崇板凳，但他卻提到「板凳勇猛勢無比，兵器叢中敢稱雄，軟硬傢伙均不懼，就怕遭遇濕布龍」。所謂濕布龍，即是浸了水的布帶，俗稱「布棍」。這究竟是真正的武術技法分析，還是純粹將兩樣家常用品並列，以此突顯出武術的兼容性，就不得而知。

▍流行文化中的板凳

當然，真正令板凳拳深入民心，還是要數各類型文化作品。例如在上世紀的港產武打電影中，就有不少運用板凳的場景。早陣子為大家介紹的《少林寺搭棚大師》，便是以「竹棚對板凳」作結。另外由成龍主演的經典電影《師弟出馬》，亦出現了一幕板凳的動作戲。成龍與石堅的弟子元彪，以板凳展開交鋒，極盡港產電影之能事。

最後，在2014年出版的《真三國無雙7 帝王傳》中，劉禪所用的武器「龍床几」，其實也是一張大板凳。似乎板凳的影響力，已經遍及日本。

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